"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових регіональних поїздів до Трійці
"Укрзалізниця" призначила 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів напередодні та після Дня Святої Трійці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
На цей період призначено щоденне курсування регіональних поїздів:
№864 / 866 сполученням Неданчичі, Чернігів - Київ-Волинський;
№884 / 883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;
№888 / 887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;
№896 / 895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський.
Також на 8 червня призначено курсування регіонального поїзда №880 / 882 Київ-Волинський - Славутич - Фастів.
Квитки на потяги будуть реалізовуватися на 50% місць.
У разі збільшення попиту "Укрзалізниця" готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими і виконувати рекомендації при проїзді залізничним транспортом.
Будь ласка, зачекайте...
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