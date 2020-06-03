"Укрзалізниця" відновить пасажироперевезення у звичайному обсязі не раніше вересня, - Саболевський
Повноцінне функціонування пасажироперевезень можливе не раніше вересня і тільки за відсутності другої хвилі коронавірусу.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський, передає Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua
"У багатьох є неправильна думка: "Якщо пасажирські потяги не їздять, то і збитків немає". На жаль, це не так, тому що люди, які обслуговують їх, все одно працюють", - зазначив Саболевський.
Тобто, за його словами, зараз залізниця зазнає більших збитків від пасажирських перевезень, ніж під час карантину.
Нагадаємо, з 1 червня почався попередній продаж проїзних документів на 90 діб на 28 пар пасажирських поїздів. У потягах, що йдуть у регіони, в яких карантин не послаблять, в купе продаватимуть квитки на 2 місця, в плацкарти - на 2 місця зліва і одне бічне.
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