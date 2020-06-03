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Новини Коронавірус і карантин
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"Укрзалізниця" відновить пасажироперевезення у звичайному обсязі не раніше вересня, - Саболевський

Повноцінне функціонування пасажироперевезень можливе не раніше вересня і тільки за відсутності другої хвилі коронавірусу.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив директор департаменту стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський, передає Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

"У багатьох є неправильна думка: "Якщо пасажирські потяги не їздять, то і збитків немає". На жаль, це не так, тому що люди, які обслуговують їх, все одно працюють", - зазначив Саболевський.

Тобто, за його словами, зараз залізниця зазнає більших збитків від пасажирських перевезень, ніж під час карантину.

Нагадаємо, з 1 червня почався попередній продаж проїзних документів на 90 діб на 28 пар пасажирських поїздів. У потягах, що йдуть у регіони, в яких карантин не послаблять, в купе продаватимуть квитки на 2 місця, в плацкарти - на 2 місця зліва і одне бічне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні відновили рух поїздів: черги до кас, напівнадягнуті маски і стовпотворіння на виході. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6828) пасажиропотік (577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Странно, только в 2018 году при власти "барыги" она была не убыточной, а прибыльной и приносила доход в бюджет.

"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский - Цензор.НЕТ 3737
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03.06.2020 18:55
+2
Только вот после твоего голосования она вдруг стала убыточной и только сосет средства бюджета. Хорошо же ты наголосовал.
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03.06.2020 19:23
+2
Ну а зачем гоев на моря и в гости возить, Это мешает ахметовским и подобным гонять товарняки занедорого. Будут еще путаться под ногами, рельсы изнашивать.
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03.06.2020 20:34
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Потрібно негайно підняти ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, до рівня цін 2013 року в доларах, тобто в 3,5 рази! Укрзалізниця втрачає кілька мільярдів доларів щороку, через збільшення курсу долару і відсутність індексації цін з 2014 р.
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03.06.2020 18:33 Відповісти
а помните как в кино голобородько расстрелял коррупционную Раду, закошмарил олигархов и послал на йух МВФ?
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03.06.2020 18:45 Відповісти
Я не дивився фільм про Голобородька бо я не люблю втрачати час стріт арт (вуличне мистецтво). Вуличне мистецтво може бути і геніальним по суті, але воно зроблено аматорами які не володіють професійними інструментами. Для мене творчість Зеленського це кіно-КВН, а я від недолугого КВН змучився ще в 80-х минулого століття, хоча гумор тоді був в рази кращим ніж тупі жарти теперешніх шоуменів Зеленського!
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03.06.2020 18:55 Відповісти
Странно, только в 2018 году при власти "барыги" она была не убыточной, а прибыльной и приносила доход в бюджет.

"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский - Цензор.НЕТ 3737
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03.06.2020 18:55 Відповісти
Прибуток Укрзалізниці має бути на рівні 2-3 млрд євро. Аналогічна залізнична компанія Дойче бан, яка перевозить аналогічну кількість вантажів, отримує прибутки в 1,5-2 млрд. євро на рік. Ми платимо залізничникам зарплату в рази нижчу ніж в ЄС, тому наші прибутки мають бути більшими ніж у Дойче бан!
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03.06.2020 18:58 Відповісти
Только вот после твоего голосования она вдруг стала убыточной и только сосет средства бюджета. Хорошо же ты наголосовал.
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03.06.2020 19:23 Відповісти
Тоді всі товари що ідуть залізницею теж подорожчають в 3,5 рази.
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03.06.2020 18:58 Відповісти
Товари не можуть бути дорожчими чи дешевшими, їх ціну формує ринок! Дорожчі товари просто не будуть купляти споживачі, бо є дешевші аналоги! Не хочете возити залізницею, возіть автотранспортом - все просто! Ви які товари купляєте в супермаркеті кожен вечір, які перевозяться товарними вагонами? Сляби купуєте в супермаркеті? Може вагон пшениці кожен вечір купляєте собі додому? Товари які транспортує залізниця вагонами йдуть на експорт і продаються за долари і тому незрозуміло чому олігархи не можуть сплатити в доларах ту саму вартість транспортування, яку вони платили в 2013 році? Що змінилось за ці роки? Ціни на залізо та зерно тільки виросли і тому немає жодних причин відкладати підвищення цін на вантажні перевезення УЗ!
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03.06.2020 19:02 Відповісти
- дядьку Ґнат підвезіть
- .уй вам, хлопці, пішкі йдіть...
- дядьку Ґнате, п.. зди дати?
- тррр, манюня, треба взяти.....
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03.06.2020 18:37 Відповісти
😂
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03.06.2020 19:15 Відповісти
Да уж....отношение к народу - как крепостным.вывод - купить какой нить драндулет типа микролитражки передалать её на газ и ездить где хочу.пока как у кацапья не сделают закон на ходячий автоутиль.уже боюсь читать постановления кабмина.такое ощущение что все указы создаются на Сабуровой даче
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03.06.2020 18:40 Відповісти
у зебыдла хорошо получается только -разрушать и воровать.
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03.06.2020 18:44 Відповісти
В то время как, практически, во всех странах снимаютя ограничения, связанние с карантином, правительство Зеленского умышленно дестабилизирует єкономическую ситуацию в Украине, выискивая надуманные поичины
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03.06.2020 18:48 Відповісти
не фига себе? то есть, целое лето мы будем страдать от проблем с транспортом? блин, у людей отпуски летом..
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03.06.2020 20:22 Відповісти
Ну а зачем гоев на моря и в гости возить, Это мешает ахметовским и подобным гонять товарняки занедорого. Будут еще путаться под ногами, рельсы изнашивать.
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03.06.2020 20:34 Відповісти
 
 