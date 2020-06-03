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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский

Полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ.

"У многих есть неправильное мнение: "Если пассажирские поезда не ездят, то и убытков нет". К сожалению, это не так, потому что люди, которые обслуживают их, все равно остаются работать", - отметил Саболевский.

То есть, по его словам, сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем в карантин.

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Напомним, с 1 июня началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов. В поезда, идущие в регионы, в которых карантин не ослабили, в купе будут продавать билеты на 2 места, в плацкарты — на 2 места слева и одно боковое.

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2744) пассажиропоток (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Странно, только в 2018 году при власти "барыги" она была не убыточной, а прибыльной и приносила доход в бюджет.

"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский - Цензор.НЕТ 3737
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03.06.2020 18:55
+2
Только вот после твоего голосования она вдруг стала убыточной и только сосет средства бюджета. Хорошо же ты наголосовал.
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03.06.2020 19:23
+2
Ну а зачем гоев на моря и в гости возить, Это мешает ахметовским и подобным гонять товарняки занедорого. Будут еще путаться под ногами, рельсы изнашивать.
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03.06.2020 20:34
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно негайно підняти ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці, до рівня цін 2013 року в доларах, тобто в 3,5 рази! Укрзалізниця втрачає кілька мільярдів доларів щороку, через збільшення курсу долару і відсутність індексації цін з 2014 р.
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03.06.2020 18:33 Ответить
а помните как в кино голобородько расстрелял коррупционную Раду, закошмарил олигархов и послал на йух МВФ?
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03.06.2020 18:45 Ответить
Я не дивився фільм про Голобородька бо я не люблю втрачати час стріт арт (вуличне мистецтво). Вуличне мистецтво може бути і геніальним по суті, але воно зроблено аматорами які не володіють професійними інструментами. Для мене творчість Зеленського це кіно-КВН, а я від недолугого КВН змучився ще в 80-х минулого століття, хоча гумор тоді був в рази кращим ніж тупі жарти теперешніх шоуменів Зеленського!
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03.06.2020 18:55 Ответить
Странно, только в 2018 году при власти "барыги" она была не убыточной, а прибыльной и приносила доход в бюджет.

"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский - Цензор.НЕТ 3737
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03.06.2020 18:55 Ответить
Прибуток Укрзалізниці має бути на рівні 2-3 млрд євро. Аналогічна залізнична компанія Дойче бан, яка перевозить аналогічну кількість вантажів, отримує прибутки в 1,5-2 млрд. євро на рік. Ми платимо залізничникам зарплату в рази нижчу ніж в ЄС, тому наші прибутки мають бути більшими ніж у Дойче бан!
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03.06.2020 18:58 Ответить
Только вот после твоего голосования она вдруг стала убыточной и только сосет средства бюджета. Хорошо же ты наголосовал.
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03.06.2020 19:23 Ответить
Тоді всі товари що ідуть залізницею теж подорожчають в 3,5 рази.
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03.06.2020 18:58 Ответить
Товари не можуть бути дорожчими чи дешевшими, їх ціну формує ринок! Дорожчі товари просто не будуть купляти споживачі, бо є дешевші аналоги! Не хочете возити залізницею, возіть автотранспортом - все просто! Ви які товари купляєте в супермаркеті кожен вечір, які перевозяться товарними вагонами? Сляби купуєте в супермаркеті? Може вагон пшениці кожен вечір купляєте собі додому? Товари які транспортує залізниця вагонами йдуть на експорт і продаються за долари і тому незрозуміло чому олігархи не можуть сплатити в доларах ту саму вартість транспортування, яку вони платили в 2013 році? Що змінилось за ці роки? Ціни на залізо та зерно тільки виросли і тому немає жодних причин відкладати підвищення цін на вантажні перевезення УЗ!
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03.06.2020 19:02 Ответить
- дядьку Ґнат підвезіть
- .уй вам, хлопці, пішкі йдіть...
- дядьку Ґнате, п.. зди дати?
- тррр, манюня, треба взяти.....
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03.06.2020 18:37 Ответить
😂
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03.06.2020 19:15 Ответить
Да уж....отношение к народу - как крепостным.вывод - купить какой нить драндулет типа микролитражки передалать её на газ и ездить где хочу.пока как у кацапья не сделают закон на ходячий автоутиль.уже боюсь читать постановления кабмина.такое ощущение что все указы создаются на Сабуровой даче
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03.06.2020 18:40 Ответить
у зебыдла хорошо получается только -разрушать и воровать.
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03.06.2020 18:44 Ответить
В то время как, практически, во всех странах снимаютя ограничения, связанние с карантином, правительство Зеленского умышленно дестабилизирует єкономическую ситуацию в Украине, выискивая надуманные поичины
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03.06.2020 18:48 Ответить
не фига себе? то есть, целое лето мы будем страдать от проблем с транспортом? блин, у людей отпуски летом..
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03.06.2020 20:22 Ответить
Ну а зачем гоев на моря и в гости возить, Это мешает ахметовским и подобным гонять товарняки занедорого. Будут еще путаться под ногами, рельсы изнашивать.
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03.06.2020 20:34 Ответить
 
 