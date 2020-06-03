"Укрзализныця" возобновит пассажироперевозки в обычном объеме не раньше сентября, - Саболевский

Полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.

Об этом в эфире Громадського радіо сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский, передает Цензор.НЕТ.

"У многих есть неправильное мнение: "Если пассажирские поезда не ездят, то и убытков нет". К сожалению, это не так, потому что люди, которые обслуживают их, все равно остаются работать", - отметил Саболевский.

То есть, по его словам, сейчас железная дорога несет большие убытки от пассажирских перевозок, чем в карантин.

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Напомним, с 1 июня началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов. В поезда, идущие в регионы, в которых карантин не ослабили, в купе будут продавать билеты на 2 места, в плацкарты — на 2 места слева и одно боковое.