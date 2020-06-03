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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" продает билеты на 28 пар пассажирских поездов

В поезда, идущие в регионы, в которых карантин не ослабили, в купе будут продавать билеты на 2 места, в плацкарты — на 2 места слева и одно боковое.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы взяли хороший темп: уже началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов", - рассказал Юрик.

По его словам, с начала восстановления продаж "Укрзализныця" продала уже более 100 тыс. билетов. В первый день восстановления железнодорожного сообщения, 1 июня, скоростными и ночными поездами воспользовались 5,8 тыс. пассажиров.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине возобновили движение поездов: очереди в кассы, полунадетые маски и столпотворения на выходе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В "Укрзализныце" напомнили, что в поездах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будут продавать 50% мест. То есть, в одном купе смогут находиться не более двух человек. В плацкартных вагонах "Укрзализныця" будет продавать билеты на два места слева и на одно боковое место.

Поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку. Проводники во время рейса каждый час проводят уборку: моют санузел, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки и т. В каждом вагоне установлен санитайзер.

Читайте на Цензор.НЕТ: В первый день возобновления движения электричек перевезены более 48 тыс. пассажиров, - "Укрзализныця"

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Автор: 

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А цены?))
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03.06.2020 12:28 Ответить
та в туалетах их возить нак!)))
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03.06.2020 12:29 Ответить
маразм крепчает) и все в намордниках) на камеру. понятно, что камеру убирают и нормальные люди снимают намордник.
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03.06.2020 12:54 Ответить
А те,що ціни на квитки зросли майже в три рази в порівнянні з докарантинним періодом,всі чомусь мовчать?
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03.06.2020 13:40 Ответить
Чавунка в убыток работать не будет.не хотите заплатить тройную цену - ехайте в бусике
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03.06.2020 16:59 Ответить
Только цена одного билета в два раза больше.карантин оплачиваем из своего кармана.
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03.06.2020 16:58 Ответить
 
 