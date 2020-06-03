"Укрзалізниця" продає квитки на 28 пар пасажирських поїздів

У потягах, що прямують у регіони, де карантин не послаблять, в купе продаватимуть квитки на 2 місця, в плацкарти - на 2 місця зліва і одне бічне.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Ми взяли гарний темп: уже розпочався попередній продаж проїзних документів на 90 діб на 28 пар пасажирських поїздів", - розповів Юрик.

За його словами, з початку відновлення продажів "Укрзалізниця" продала вже понад 100 тис. квитків. У перший день відновлення залізничного сполучення, 1 червня, швидкісними і нічними поїздами скористалися 5,8 тис. пасажирів.

В "Укрзалізниці" нагадали, що в поїздах, що прямують в регіони, де ще не послаблений карантин, будуть продавати 50% місць. Тобто, в одному купе зможуть перебувати не більше двох осіб. У плацкартних вагонах "Укрзалізниця" продаватиме квитки на два місця зліва і на одне бічне місце.

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Потяги проходять посилену дезінфекційну обробку. Провідники під час рейсу щогодини проводять прибирання: миють санвузол, підлогу в салоні вагона, протирають поручні, дверні ручки, кнопки тощо. У кожному вагоні встановлено санітайзер.

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні надіти маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон.