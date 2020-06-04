"Азовсталь" просит отсрочить на год повышение ренты на добычу руды

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли и падению поступлений в государственный бюджет, это решение нужно отложить минимум на год.

Об этом говорится в обращении ЧАО "МК" Азовсталь "к президенту Владимиру Зеленскому.



В обращении отмечается, что повышение ренты на добычу железной руды в Украине в 1,5 раза, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), является критическим для жизнеспособности предприятий ГМК и может привести к полной остановке производства.



"Вступление в силу законопроекта №1210 (ЗУ №466), который предусматривает рост ренты на железную руду, приведет к повышению стоимости ключевого сырья для металлургии, будет способствовать дальнейшему наращиванию убыточности украинской металлургии, снижению уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках, и как результат, будет способствовать сокращению экспорта металлопродукции из Украины, снижению уровня металлургического производства, с рисками полной остановки ", - говорится в обращении.



В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.



"Следствием будет снижение валютных поступлений в страну, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сокращение рабочих мест, в т.ч. на подрядных предприятиях, которые зависят от заказов АО "Азовсталь", - отмечается в обращении.



В компании призвали президента не допустить повышения ренты на добычу руды и внести соответствующие изменения в принятый закон, или отсрочить введение его в действие на один год.



Ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.



По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $ 64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.



Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.