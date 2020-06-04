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"Азовсталь" просит отсрочить на год повышение ренты на добычу руды

Повышение ренты на добычу железной руды приведет к дестабилизации работы горно-металлургической отрасли и падению поступлений в государственный бюджет, это решение нужно отложить минимум на год.

Об этом говорится в обращении ЧАО "МК" Азовсталь "к президенту Владимиру Зеленскому.

В обращении отмечается, что повышение ренты на добычу железной руды в Украине в 1,5 раза, что предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), является критическим для жизнеспособности предприятий ГМК и может привести к полной остановке производства.

"Вступление в силу законопроекта №1210 (ЗУ №466), который предусматривает рост ренты на железную руду, приведет к повышению стоимости ключевого сырья для металлургии, будет способствовать дальнейшему наращиванию убыточности украинской металлургии, снижению уровня ее конкурентоспособности на внешних рынках, и как результат, будет способствовать сокращению экспорта металлопродукции из Украины, снижению уровня металлургического производства, с рисками полной остановки ", - говорится в обращении.

В "Азовстали" напомнили, что власть публично декларировала установление моратория на повышение налоговых и тарифных ставок и снижение административного давления, однако введением в действие закона об изменениях в Налоговый кодекс делает противоположное.

"Следствием будет снижение валютных поступлений в страну, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сокращение рабочих мест, в т.ч. на подрядных предприятиях, которые зависят от заказов АО "Азовсталь", - отмечается в обращении.

В компании призвали президента не допустить повышения ренты на добычу руды и внести соответствующие изменения в принятый закон, или отсрочить введение его в действие на один год.

Ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы сейчас приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $ 64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

Автор: 

Азовсталь (375) рента (45)


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Топ комментарии
+3
Ахметка недавно поместье купил . Денег , сколько он отдал кому-то за рубежом , хватило бы на оплату ренты до конца его паскудной жизни .
Но поместье-то лучше !
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04.06.2020 18:13
+1
Не волнуйтесь за него. Отобъёт тарифом на электроэнергию
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04.06.2020 18:23
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Ахметка недавно поместье купил . Денег , сколько он отдал кому-то за рубежом , хватило бы на оплату ренты до конца его паскудной жизни .
Но поместье-то лучше !
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04.06.2020 18:13 Ответить
Не волнуйтесь за него. Отобъёт тарифом на электроэнергию
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04.06.2020 18:23 Ответить
Чем больше будут давить на бизнес, тем больше бизнес будет выводить деньги. Арселор точно так же вывел деньги ещё раньше, когда началось обсуждение 1210.
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04.06.2020 20:15 Ответить
ахметов дал зеленскому понять, что надо новый дворец прикупить ...
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04.06.2020 18:26 Ответить
"Азовсталь" просит отсрочить на год повышение ренты на добычу руды - сейчас мы все сядем и горько заплачем от жалости к Ринату Леонидовичу. Вместо того чтобы помочь в трудную минуту стране он плакать начинает. А Зеленскому вместо того чтобы клянчить у МВФ нужно вежливо аргументировано побеседовать с господами олигархами.
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04.06.2020 18:40 Ответить
МВФ і не проти, шоб не клянчили) вони дають гроші під дуже розумні відсотки і за умов, які корисні для нашої країни - і ці умови вигідні нормальним ринковим економікам, невигідні якраз олігархату - ну і популістам)
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04.06.2020 19:56 Ответить
Вежливо не получится. Господа олигархи - как броварские маршрутчики.
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04.06.2020 22:49 Ответить
Махметик багаторічно і безкарно грабує надра України! Нас, яким ці надра згідно Конституції належать! Грабує своїми тарифами не електрику! А провладна нечисть, що барижна, що зелена, у нього на підтанцівці!
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04.06.2020 18:42 Ответить
А вы кроме Ахмета и знать больше никого не знаете? Или у вас только руда богатство, а все остальное, добываемое в стране вы недрами не считаете? Ах, простите, вас тарифами припекло.))) Так ЗЕлени дебильной спасибо скажите - их правительство регулировкой цен обязано заниматься.)))
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04.06.2020 20:02 Ответить
там у 1210 ще цікавіші положення є - фактично обрізають можливість будь-якого вовернення ПДВ для експортерів рапсу та сої, і не те що ненадовго - а майже на 2 роки, дічь якась( ну і те, шо перевірки вводяться знову позачергові без обмежень - теж дічь(
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04.06.2020 19:54 Ответить
Нашли у кого просить. Эти считать ведь не умеют, не говоря уже об экономике и прочее. На год... Они только кассовые сборы за месяц научены подсчитывать и в аншлаги.)))
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04.06.2020 19:59 Ответить
Вопрос в том, зачем это повышение ренты вообще существует. Закрыть дыры в бюджете? Так так они налоги могут повышать до бесконечности, а дыра так и останется. Другие способы наполнения бюджета надо искать
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04.06.2020 20:14 Ответить
В чьих карманах оседает рента
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/15/343597/ Среди шести стран мира с наибольшими объемами добычи железной руды размеры рентной платы в Украине, установленные как в процентах от стоимости, так и в абсолютных показателях, являются самыми низкими. (Укр.)
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05.06.2020 08:20 Ответить
 
 