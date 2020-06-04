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Новини
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"Азовсталь" просить відтермінувати на рік підвищення ренти на видобуток руди

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до дестабілізації роботи гірничо-металургійної галузі та падіння надходжень до державного бюджету, це рішення потрібно відтермінувати принаймні на рік.

Про це йдеться у зверненні ПРАТ "МК "Азовсталь" до президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

В зверненні зазначається, що підвищення ренти на видобуток залізної руди в Україні в 1,5 рази, що передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), є критичним для життєздатності підприємств ГМК і може призвести до повної зупинки виробництва.

"Набуття чинності законопроекту №1210 (ЗУ №466), який передбачає зростання ренти на залізну руду, призведе до підвищення вартості ключової сировини для металургії, сприятиме подальшому нарощуванню збитковості української металургії, зниженню рівня її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, і як результат, сприятиме скороченню експорту металопродукції з України, зниженню рівня металургійного виробництва, з ризиками повної зупинки", - йдеться в зверненні.

В "Азовсталі" нагадали, що влада публічно декларувала встановлення мораторію на підняття податкових і тарифних ставок та зниження адміністративного тиску, проте введенням в дію закону про зміни до Податкового кодексу робить протилежне.

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"Наслідком буде зниження валютних надходжень до країни, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення робочих місць, в т.ч. на підрядних підприємствах, які залежать від замовлень ПрАТ "Азовсталь", - наголошується у зверненні.

В компанії закликали президента не допустити підвищення ренти на видобуток руди та внести відповідні зміни до ухваленого закону, або відтермінувати введення його в дію на один рік.

Раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відтермінувати на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати зараз призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Автор: 

Азовсталь (442) рента (124)


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Топ коментарі
+3
Ахметка недавно поместье купил . Денег , сколько он отдал кому-то за рубежом , хватило бы на оплату ренты до конца его паскудной жизни .
Но поместье-то лучше !
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04.06.2020 18:13
+1
Не волнуйтесь за него. Отобъёт тарифом на электроэнергию
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04.06.2020 18:23
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Ахметка недавно поместье купил . Денег , сколько он отдал кому-то за рубежом , хватило бы на оплату ренты до конца его паскудной жизни .
Но поместье-то лучше !
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04.06.2020 18:13 Відповісти
Не волнуйтесь за него. Отобъёт тарифом на электроэнергию
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04.06.2020 18:23 Відповісти
Чем больше будут давить на бизнес, тем больше бизнес будет выводить деньги. Арселор точно так же вывел деньги ещё раньше, когда началось обсуждение 1210.
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04.06.2020 20:15 Відповісти
ахметов дал зеленскому понять, что надо новый дворец прикупить ...
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04.06.2020 18:26 Відповісти
"Азовсталь" просит отсрочить на год повышение ренты на добычу руды - сейчас мы все сядем и горько заплачем от жалости к Ринату Леонидовичу. Вместо того чтобы помочь в трудную минуту стране он плакать начинает. А Зеленскому вместо того чтобы клянчить у МВФ нужно вежливо аргументировано побеседовать с господами олигархами.
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04.06.2020 18:40 Відповісти
МВФ і не проти, шоб не клянчили) вони дають гроші під дуже розумні відсотки і за умов, які корисні для нашої країни - і ці умови вигідні нормальним ринковим економікам, невигідні якраз олігархату - ну і популістам)
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04.06.2020 19:56 Відповісти
Вежливо не получится. Господа олигархи - как броварские маршрутчики.
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04.06.2020 22:49 Відповісти
Махметик багаторічно і безкарно грабує надра України! Нас, яким ці надра згідно Конституції належать! Грабує своїми тарифами не електрику! А провладна нечисть, що барижна, що зелена, у нього на підтанцівці!
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04.06.2020 18:42 Відповісти
А вы кроме Ахмета и знать больше никого не знаете? Или у вас только руда богатство, а все остальное, добываемое в стране вы недрами не считаете? Ах, простите, вас тарифами припекло.))) Так ЗЕлени дебильной спасибо скажите - их правительство регулировкой цен обязано заниматься.)))
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04.06.2020 20:02 Відповісти
там у 1210 ще цікавіші положення є - фактично обрізають можливість будь-якого вовернення ПДВ для експортерів рапсу та сої, і не те що ненадовго - а майже на 2 роки, дічь якась( ну і те, шо перевірки вводяться знову позачергові без обмежень - теж дічь(
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04.06.2020 19:54 Відповісти
Нашли у кого просить. Эти считать ведь не умеют, не говоря уже об экономике и прочее. На год... Они только кассовые сборы за месяц научены подсчитывать и в аншлаги.)))
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04.06.2020 19:59 Відповісти
Вопрос в том, зачем это повышение ренты вообще существует. Закрыть дыры в бюджете? Так так они налоги могут повышать до бесконечности, а дыра так и останется. Другие способы наполнения бюджета надо искать
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04.06.2020 20:14 Відповісти
В чьих карманах оседает рента
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/15/343597/ Среди шести стран мира с наибольшими объемами добычи железной руды размеры рентной платы в Украине, установленные как в процентах от стоимости, так и в абсолютных показателях, являются самыми низкими. (Укр.)
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05.06.2020 08:20 Відповісти
 
 