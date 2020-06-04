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Новости ДТП
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Полицейский Синьков, задерживавший участников стрельбы в Броварах, погиб в ДТП, - Нацполиция

В Киевской области в ДТП погиб 46-летний работник Броварского отдела полиции, старший сержант полиции Руслан Синьков, который 29 мая участвовал в задержании вооруженных участников перестрелки в Броварах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

"Сегодня, 4 июня, трагически погиб в результате ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков. Утром его коллеги ждали инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали позже. Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу", - говорится в сообщении.

В полиции его описывают как мужественного и волевого человека, который никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам.

Отмечается, что в правоохранительных органах Руслан Синьков прослужил 24 года.

Полицейский Синьков, задерживавший участников стрельбы в Броварах, погиб в ДТП, - Нацполиция 01

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ДТП (7671) патрульная полиция (1811)


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