Полицейский Синьков, задерживавший участников стрельбы в Броварах, погиб в ДТП, - Нацполиция

В Киевской области в ДТП погиб 46-летний работник Броварского отдела полиции, старший сержант полиции Руслан Синьков, который 29 мая участвовал в задержании вооруженных участников перестрелки в Броварах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

"Сегодня, 4 июня, трагически погиб в результате ДТП работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Иванович Синьков. Утром его коллеги ждали инструктаж и о смертельной аварии полицейские узнали позже. Это был первый и последний раз, когда Руслан Иванович вовремя не прибыл на службу", - говорится в сообщении.

В полиции его описывают как мужественного и волевого человека, который никогда не считался с личным временем, был ответственным за работу и требовательным к своим коллегам.

Отмечается, что в правоохранительных органах Руслан Синьков прослужил 24 года.





