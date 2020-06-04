Проверка не обнаружила нарушений со стороны Байдена-младшего, - Рябошапка

Проверка старых уголовных дел не обнаружила никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Об этом бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал журналисту Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается разговора с Зеленским и этой истории с Burisma, могу сказать, что никакого давления на меня не было. Проверка завершена. Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты относительно возможной роли Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - заверил он.

Целью проверки было выяснить, были ли дела, которые Рябошапка унаследовал от своих предшественников, проработаны должным образом.

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Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.