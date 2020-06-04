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Проверка не обнаружила нарушений со стороны Байдена-младшего, - Рябошапка

Проверка не обнаружила нарушений со стороны Байдена-младшего, - Рябошапка

Проверка старых уголовных дел не обнаружила никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Об этом бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сказал журналисту Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается разговора с Зеленским и этой истории с Burisma, могу сказать, что никакого давления на меня не было. Проверка завершена. Я специально попросил прокуроров особенно тщательно проверить факты относительно возможной роли Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - заверил он.

Целью проверки было выяснить, были ли дела, которые Рябошапка унаследовал от своих предшественников, проработаны должным образом.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Чистая коррупция", - Трамп пообещал, что действия Байдена в Украине станут одним из главных вопросов на выборах президента США

Напомним, один из основных вопросов в ходе предвыборной гонки в США - деятельность в Украине отца и сына Байденов. Действующий президент Трамп пообещал говорить об этом все время, потому что Байдены не могут ответить на эти обвинения. Сын Джо Байдена занимал высокую должность в компании Burisma.

Автор: 

Рябошапка Руслан (409) Burisma (36) Байден Хантер (29)


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Топ комментарии
+9
Это они просто в Википедии еще не искали. Ну, или на звЯЯзде.сру.
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04.06.2020 23:28
+7
Мож, на виллу Моники в Испании посмотреть? Или на его домик в оккупированном Крыму?
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04.06.2020 23:47
+6
Ты уже посчитал мои деньги? Хрен с ней, с виллой. Но собственность в Крыму куплена Моникой после оккупации. Т.е., Моника признал решение оккупационных властей. Т.е., оно не президент Украины, а таки гауляйтер.
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05.06.2020 00:01
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если бы проверка обнаружила нарушения у НЕ должностного лица - это был бы прорыв в юриспруденции.

Но с нынешним президентом - юристом по образованию - это раз плюнуть
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04.06.2020 22:52 Ответить
Путін теж за освітою юрист, а за життям - *****.
А цей, клоун.
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04.06.2020 23:00 Ответить
Это они просто в Википедии еще не искали. Ну, или на звЯЯзде.сру.
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04.06.2020 23:28 Ответить
Тада, тільки тут заковика одна: папашка байдена-молодшого був на той час віце-президентом США. І погрожував порошнеку (є відео, де він цим вихваляється): "Не прибереш отого ****** сина (шокіна, який здійснював розслідування синочка), то не бачити Україні 1млд долярів від МФВ. Класний друг України, як тут дехто вважає, еге ж?
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05.06.2020 08:06 Ответить
шокіна, який здійснював розслідування синочка .....

по якій статті кримінального кодексу він міг шось розслідувати стосовно члена наглядової ради ?
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05.06.2020 10:25 Ответить
бенедіктова знайде...
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04.06.2020 22:55 Ответить
Конечно, он просто на шарабана косил бабло с украинского газа. А вообще Байден большой друг Украины, ага.
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04.06.2020 22:55 Ответить
Быть Рябошапке опять генпрокурором
Все в Америке к тому идёт ... 😂

Вова, у тебя опять будет 300% прокурор.
Готовь попу 😂
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04.06.2020 22:56 Ответить
Не знаю,как у Вовы,а у Пети точно 100%-й свой будет...
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04.06.2020 23:26 Ответить
у Петра всегда все "чики-пики" потому что

он НЕ ЛУЗЕР !!!!
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05.06.2020 01:35 Ответить
Читая между строк - Проверка за миллион баксов не обнаружила нарушений со стороны Байдена-младшего, - Рябошапка
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04.06.2020 23:05 Ответить
У тебя есть другая инфа? Поделись
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04.06.2020 23:29 Ответить
После карантина можешь поехать во Францию и посмотреть на домик Рябокепки за 400 тыс евро в кредит...а гостям он всегда радый, особенно с большими кошельками!
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04.06.2020 23:44 Ответить
Мож, на виллу Моники в Испании посмотреть? Или на его домик в оккупированном Крыму?
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04.06.2020 23:47 Ответить
Кажись, у тебя кошелек не очень...к слову, вилла в Испании у Петра!
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04.06.2020 23:54 Ответить
Красавец, только что сам заглядывал в кошелёк Рябокотелку, а теперь ещё и пытается других в этом обвинить. Чего только не сделаешь ради лучшего преЗе!дента, да?
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04.06.2020 23:58 Ответить
А логически подумать даже с женской логикой, слабо? Сколько Рябошапке надо зарабатывать, чтобы выплатить кредит 400 тыс евро, если у жены зарплата 5 тыс?
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05.06.2020 00:28 Ответить
Разве не учили, что судить по никнейму - зашквар? Вон ты вообще восточный экспресс, но от этого поездом ты не становишься.

Сколько Рябошляпа будет отдавать кредит? Долго. И вообще, мне-то откуда знать? Сколько он должен зарабатывать чтобы его выплатить? Пф, он может вообще застрелится чтобы его не выплачивать.
А, и разговор у нас был не за это. А за двойные стандарты почитателей Зеленского. Ты немного стрелку метнул.
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05.06.2020 01:11 Ответить
Зашквар - это когда мужик цепляет себе женское имя! А Беатрис уж точно не мужское! И второе, Рябошапке долго выплачивать кредиты не выгодно, набегают проценты! Поэтому, проверки топ-чиновников и не выявляют нарушений! Но все это, конечно, не бесплатно, о чем я и написал! Кстати, Максим это понял сразу...
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05.06.2020 01:44 Ответить
Ты уже посчитал мои деньги? Хрен с ней, с виллой. Но собственность в Крыму куплена Моникой после оккупации. Т.е., Моника признал решение оккупационных властей. Т.е., оно не президент Украины, а таки гауляйтер.
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05.06.2020 00:01 Ответить
Тема Рябошапки и его проверки - не раскрыта!
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05.06.2020 00:20 Ответить
Зато тема гауляйтера Моники - вполне
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05.06.2020 00:51 Ответить
Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1435
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04.06.2020 23:05 Ответить
Дмітрій ус атклєілса. Всі і так знають, що лише ти цю херню постиш.
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04.06.2020 23:46 Ответить
Хворієш ???
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05.06.2020 09:39 Ответить
Они ответили, что ничего подобного не было", - заверил он.Источник: https://censor.net/n3200156

до слез Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1984
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04.06.2020 23:13 Ответить
Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8770
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04.06.2020 23:20 Ответить
Зміна КК їй не допоможе. Закон не має зворотньої сили.
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04.06.2020 23:39 Ответить
Видать климакс, сэр.
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05.06.2020 05:23 Ответить
не обнаружила, не значит, шо их не было, а значит тока, шо не обнаружила.
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05.06.2020 00:11 Ответить
Хто в Україні міг додуматись до відкриття цієї "справи" і з чиєї подачі? Правильно,лише вражини до України. Посварити і відірвати від світової спільноти Україну- це у мене вже 12 пункт за "каденцію" агресії Росії. Останнє- це надтаємні плівки( в яких ніякої не те що "зради" не має, а навпаки- державне відношення до подій) від старого досвідченого кгбешного диверсанта в Україні -Деркача. Якого Зеленський повинен був з своїм Бакановим арештувати через півгодини по його заяві і Драть,негідника, на допитах- звідки в нього Державні Таємниці,сучини продажній. По любому- це ще буде!
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05.06.2020 05:06 Ответить
правильно, он просто получал раз в месяц 100 000долларов
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05.06.2020 06:39 Ответить
А в Китаї синок байдена на аналогічній посаді заробив за 3 роки аж 1,5 млд (МЛД, Карл!) долярів. Скільки ж його папашка шкоди Штатам наробив за такий хабар? До речі, клінтони в свій фонд також гроші від китайців отримували. Нормально, да? А винуватий Трамп.
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05.06.2020 08:11 Ответить
Отримувати $100 000 в місяць це злочин , а от за що -це вже питання цікаве.
Татусько його Джо, командував ********* і зміною очільника прокуратури ніби просто так? Напевно у діда і він пересовує меблі у масштабі Землі?
Просто присмоктались до надр України,до підприємств,запрягли нарот і ще й поганяють!
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05.06.2020 08:14 Ответить
рябошапка це той козел, що військову прокуратуру знищів?
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05.06.2020 07:09 Ответить
И тут у клоуна облом
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05.06.2020 08:32 Ответить
Угадайте персону по загадке-"ЗЕ что не возмется-везде обосре*ся"?
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05.06.2020 09:03 Ответить
 
 