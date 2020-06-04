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Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка

Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка

Перевірка старих кримінальних справ не виявила жодних доказів порушень з боку Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Про це колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав журналісту Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розмови з Зеленським і цієї історії з Burisma, можу сказати, що жодного тиску на мене не було. Перевірка завершена. Я спеціально попросив прокурорів особливо ретельно перевірити факти щодо можливої ​​ролі Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було", - запевнив він.

Метою перевірки було з'ясувати, чи були справи, які Рябошапка успадкував від своїх попередників, опрацьовані належним чином.

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не може відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від США не надходили запити щодо справ компанії Burisma, - Рябошапка

Автор: 

Байден Джо (2883) Рябошапка Руслан (441) Burisma (43) Байден Хантер (26)


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Топ коментарі
+9
Это они просто в Википедии еще не искали. Ну, или на звЯЯзде.сру.
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04.06.2020 23:28
+7
Мож, на виллу Моники в Испании посмотреть? Или на его домик в оккупированном Крыму?
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04.06.2020 23:47
+6
Ты уже посчитал мои деньги? Хрен с ней, с виллой. Но собственность в Крыму куплена Моникой после оккупации. Т.е., Моника признал решение оккупационных властей. Т.е., оно не президент Украины, а таки гауляйтер.
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05.06.2020 00:01
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если бы проверка обнаружила нарушения у НЕ должностного лица - это был бы прорыв в юриспруденции.

Но с нынешним президентом - юристом по образованию - это раз плюнуть
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04.06.2020 22:52 Відповісти
Путін теж за освітою юрист, а за життям - *****.
А цей, клоун.
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04.06.2020 23:00 Відповісти
Это они просто в Википедии еще не искали. Ну, или на звЯЯзде.сру.
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04.06.2020 23:28 Відповісти
Тада, тільки тут заковика одна: папашка байдена-молодшого був на той час віце-президентом США. І погрожував порошнеку (є відео, де він цим вихваляється): "Не прибереш отого ****** сина (шокіна, який здійснював розслідування синочка), то не бачити Україні 1млд долярів від МФВ. Класний друг України, як тут дехто вважає, еге ж?
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05.06.2020 08:06 Відповісти
шокіна, який здійснював розслідування синочка .....

по якій статті кримінального кодексу він міг шось розслідувати стосовно члена наглядової ради ?
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05.06.2020 10:25 Відповісти
бенедіктова знайде...
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04.06.2020 22:55 Відповісти
Конечно, он просто на шарабана косил бабло с украинского газа. А вообще Байден большой друг Украины, ага.
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04.06.2020 22:55 Відповісти
Быть Рябошапке опять генпрокурором
Все в Америке к тому идёт ... 😂

Вова, у тебя опять будет 300% прокурор.
Готовь попу 😂
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04.06.2020 22:56 Відповісти
Не знаю,как у Вовы,а у Пети точно 100%-й свой будет...
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04.06.2020 23:26 Відповісти
у Петра всегда все "чики-пики" потому что

он НЕ ЛУЗЕР !!!!
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05.06.2020 01:35 Відповісти
Читая между строк - Проверка за миллион баксов не обнаружила нарушений со стороны Байдена-младшего, - Рябошапка
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04.06.2020 23:05 Відповісти
У тебя есть другая инфа? Поделись
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04.06.2020 23:29 Відповісти
После карантина можешь поехать во Францию и посмотреть на домик Рябокепки за 400 тыс евро в кредит...а гостям он всегда радый, особенно с большими кошельками!
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04.06.2020 23:44 Відповісти
Мож, на виллу Моники в Испании посмотреть? Или на его домик в оккупированном Крыму?
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04.06.2020 23:47 Відповісти
Кажись, у тебя кошелек не очень...к слову, вилла в Испании у Петра!
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04.06.2020 23:54 Відповісти
Красавец, только что сам заглядывал в кошелёк Рябокотелку, а теперь ещё и пытается других в этом обвинить. Чего только не сделаешь ради лучшего преЗе!дента, да?
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04.06.2020 23:58 Відповісти
А логически подумать даже с женской логикой, слабо? Сколько Рябошапке надо зарабатывать, чтобы выплатить кредит 400 тыс евро, если у жены зарплата 5 тыс?
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05.06.2020 00:28 Відповісти
Разве не учили, что судить по никнейму - зашквар? Вон ты вообще восточный экспресс, но от этого поездом ты не становишься.

Сколько Рябошляпа будет отдавать кредит? Долго. И вообще, мне-то откуда знать? Сколько он должен зарабатывать чтобы его выплатить? Пф, он может вообще застрелится чтобы его не выплачивать.
А, и разговор у нас был не за это. А за двойные стандарты почитателей Зеленского. Ты немного стрелку метнул.
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05.06.2020 01:11 Відповісти
Зашквар - это когда мужик цепляет себе женское имя! А Беатрис уж точно не мужское! И второе, Рябошапке долго выплачивать кредиты не выгодно, набегают проценты! Поэтому, проверки топ-чиновников и не выявляют нарушений! Но все это, конечно, не бесплатно, о чем я и написал! Кстати, Максим это понял сразу...
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05.06.2020 01:44 Відповісти
Ты уже посчитал мои деньги? Хрен с ней, с виллой. Но собственность в Крыму куплена Моникой после оккупации. Т.е., Моника признал решение оккупационных властей. Т.е., оно не президент Украины, а таки гауляйтер.
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05.06.2020 00:01 Відповісти
Тема Рябошапки и его проверки - не раскрыта!
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05.06.2020 00:20 Відповісти
Зато тема гауляйтера Моники - вполне
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05.06.2020 00:51 Відповісти
Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1435
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04.06.2020 23:05 Відповісти
Дмітрій ус атклєілса. Всі і так знають, що лише ти цю херню постиш.
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04.06.2020 23:46 Відповісти
Хворієш ???
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05.06.2020 09:39 Відповісти
Они ответили, что ничего подобного не было", - заверил он.Источник: https://censor.net/n3200156

до слез Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1984
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04.06.2020 23:13 Відповісти
Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8770
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04.06.2020 23:20 Відповісти
Зміна КК їй не допоможе. Закон не має зворотньої сили.
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04.06.2020 23:39 Відповісти
Видать климакс, сэр.
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05.06.2020 05:23 Відповісти
не обнаружила, не значит, шо их не было, а значит тока, шо не обнаружила.
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05.06.2020 00:11 Відповісти
Хто в Україні міг додуматись до відкриття цієї "справи" і з чиєї подачі? Правильно,лише вражини до України. Посварити і відірвати від світової спільноти Україну- це у мене вже 12 пункт за "каденцію" агресії Росії. Останнє- це надтаємні плівки( в яких ніякої не те що "зради" не має, а навпаки- державне відношення до подій) від старого досвідченого кгбешного диверсанта в Україні -Деркача. Якого Зеленський повинен був з своїм Бакановим арештувати через півгодини по його заяві і Драть,негідника, на допитах- звідки в нього Державні Таємниці,сучини продажній. По любому- це ще буде!
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05.06.2020 05:06 Відповісти
правильно, он просто получал раз в месяц 100 000долларов
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05.06.2020 06:39 Відповісти
А в Китаї синок байдена на аналогічній посаді заробив за 3 роки аж 1,5 млд (МЛД, Карл!) долярів. Скільки ж його папашка шкоди Штатам наробив за такий хабар? До речі, клінтони в свій фонд також гроші від китайців отримували. Нормально, да? А винуватий Трамп.
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05.06.2020 08:11 Відповісти
Отримувати $100 000 в місяць це злочин , а от за що -це вже питання цікаве.
Татусько його Джо, командував ********* і зміною очільника прокуратури ніби просто так? Напевно у діда і він пересовує меблі у масштабі Землі?
Просто присмоктались до надр України,до підприємств,запрягли нарот і ще й поганяють!
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05.06.2020 08:14 Відповісти
рябошапка це той козел, що військову прокуратуру знищів?
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05.06.2020 07:09 Відповісти
И тут у клоуна облом
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05.06.2020 08:32 Відповісти
Угадайте персону по загадке-"ЗЕ что не возмется-везде обосре*ся"?
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05.06.2020 09:03 Відповісти
 
 