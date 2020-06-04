Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка
Перевірка старих кримінальних справ не виявила жодних доказів порушень з боку Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
Про це колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав журналісту Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується розмови з Зеленським і цієї історії з Burisma, можу сказати, що жодного тиску на мене не було. Перевірка завершена. Я спеціально попросив прокурорів особливо ретельно перевірити факти щодо можливої ролі Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було", - запевнив він.
Метою перевірки було з'ясувати, чи були справи, які Рябошапка успадкував від своїх попередників, опрацьовані належним чином.
Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не може відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.
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Но с нынешним президентом - юристом по образованию - это раз плюнуть
А цей, клоун.
по якій статті кримінального кодексу він міг шось розслідувати стосовно члена наглядової ради ?
Все в Америке к тому идёт ... 😂
Вова, у тебя опять будет 300% прокурор.
Готовь попу 😂
он НЕ ЛУЗЕР !!!!
Сколько Рябошляпа будет отдавать кредит? Долго. И вообще, мне-то откуда знать? Сколько он должен зарабатывать чтобы его выплатить? Пф, он может вообще застрелится чтобы его не выплачивать.
А, и разговор у нас был не за это. А за двойные стандарты почитателей Зеленского. Ты немного стрелку метнул.
до слез
Татусько його Джо, командував ********* і зміною очільника прокуратури ніби просто так? Напевно у діда і він пересовує меблі у масштабі Землі?
Просто присмоктались до надр України,до підприємств,запрягли нарот і ще й поганяють!