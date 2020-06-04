Перевірка не виявила порушень з боку Байдена-молодшого, - Рябошапка

Перевірка старих кримінальних справ не виявила жодних доказів порушень з боку Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Про це колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сказав журналісту Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується розмови з Зеленським і цієї історії з Burisma, можу сказати, що жодного тиску на мене не було. Перевірка завершена. Я спеціально попросив прокурорів особливо ретельно перевірити факти щодо можливої ​​ролі Байдена. Вони відповіли, що нічого подібного не було", - запевнив він.

Метою перевірки було з'ясувати, чи були справи, які Рябошапка успадкував від своїх попередників, опрацьовані належним чином.

Нагадаємо, одне з основних питань під час передвиборчої гонки в США - діяльність в Україні батька і сина Байденів. Чинний президент Трамп пообіцяв говорити про це весь час, тому що Байден не може відповісти на ці звинувачення. Син Джо Байдена обіймав високу посаду в компанії Burisma.

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