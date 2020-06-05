МВФ требует продолжение пенсионной реформы без поднятия пенсионного возраста, - Минфин
Одним из пунктов меморандума о дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на 2020-2021 годы по программе stand by является продолжение пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста при этом не требуется.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.
Министр отметил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста.
"Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там определенные предохранители в отношении возможностей раскачивания пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков", - сказал Марченко.
По мнению министра, сегодня в программе МВФ отмечены лишь такие шаги, которые обязаны делать правительства любой страны. К примеру, в меморандуме прописаны шаги к реализации реформы налоговой системы.
"Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
Угу.
так чтo и без пoвышения уже 60 летние Украинцы не мoгут выйти на пенсию
Если с 25 работал - иди в 60. Кто мешает?!
З 1 січня 2020 року для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 27 років страхового стажу (у 2019-му було 26 років).
Пенсійний вік в Україні може варіюватися. Якщо людина не має необхідних років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше:
після досягнення 63 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 17 до 27 років);
після досягнення 65 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 15 до 17 років)."
Можеш вчитися,можеш займатися фруктовою працею.
Чому НЕ можуть? НЕ бажають.
не забувай щo лікарняні в стаж не врахoвуются
Тому знов. Вільний вибір людини.
А є ще країни де пенсію заробляють у 40 років,а отримати її можуть тільки у 65/67 років. В нас теж непогано ввести таке.
Подымайте планку
Пенсы много все едят
Гроб пора на лавку
этих мразей следует вешать на фонарях
на улицах киева
короче не пострадает нихто, кроме пенсионеров...
от тока не понятно причем тут МВФ, если все в цвету?
но ето не важно....
Буде шалений спротив, побачимо.
Вот ******,МВФ от них добивается изменений шаг за шагом а по его словам выходит что они творят реХформы а МВФ им только мешает.
Но! Когда к ставке начинают добавлять накрутки....
Соотношение вырастает до 1/1000+
А вот налог все платят одинаковый.