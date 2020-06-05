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МВФ требует продолжение пенсионной реформы без поднятия пенсионного возраста, - Минфин

МВФ требует продолжение пенсионной реформы без поднятия пенсионного возраста, - Минфин

Одним из пунктов меморандума о дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) на 2020-2021 годы по программе stand by является продолжение пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста при этом не требуется.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина. 

Министр отметил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста.

"Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть там определенные предохранители в отношении возможностей раскачивания пенсионной системы. Они созданы, и больше никаких рисков", - сказал Марченко.

По мнению министра, сегодня в программе МВФ отмечены лишь такие шаги, которые обязаны делать правительства любой страны. К примеру, в меморандуме прописаны шаги к реализации реформы налоговой системы.

"Реформа налоговой системы предусматривает создание единого юридического лица в государственной налоговой службе, государственной таможенной службе. Мы на это идем, это нормальный практический шаг, я не вижу в этом никаких критических вещей. Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", - добавил он.

Автор: 

МВФ (3334) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+18
Это нескольео озадачило Голобородько.

Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
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05.06.2020 01:46
+13
Там скоріш за все мова йде про скасування космічних пенсій суддям, прокурорам, іншим силовикам та нардепам.
Буде шалений спротив, побачимо.
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05.06.2020 04:59
+12
Мы не джентельмены, чтобы верить на слово! Давай публикуй, как сказал Разумков, этот меморандум полностью! А мы сами разберемся, что МВФ требует, а что нет!
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05.06.2020 02:16
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Правила форума Совет форумчан
Это нескольео озадачило Голобородько.

Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
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05.06.2020 01:46 Ответить
Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. Источник: https://censor.net/n3200167

Угу.
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05.06.2020 01:47 Ответить
для депутатов ...
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05.06.2020 01:49 Ответить
При петре такого не было.ну,разве шо газ на 100%.или 75
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05.06.2020 01:50 Ответить
Парохобот
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05.06.2020 01:51 Ответить
ага.как догадался?
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05.06.2020 01:53 Ответить
По амбре...откуда в жопе шоколад
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05.06.2020 01:55 Ответить
пэтропонадфсьоооо!!!
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05.06.2020 01:58 Ответить
Мені подобаютьci три крапки в кінці поста-поросенка.)
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05.06.2020 09:10 Ответить
Двоє від третього херіють-Хто такий той Порошеску-питають?
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05.06.2020 09:29 Ответить
Парашенка-курва?
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05.06.2020 14:40 Ответить
Потворо, ты уже охренело от третьего ,быстренько садись в тазик со льдом и записывайся на прием к проктологу штопать очело ....
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05.06.2020 09:58 Ответить
ну и трудoвoй стаж при пете сделали 35 лет,
так чтo и без пoвышения уже 60 летние Украинцы не мoгут выйти на пенсию
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05.06.2020 08:18 Ответить
Не могут,если 10 + лет не работали.
Если с 25 работал - иди в 60. Кто мешает?!
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05.06.2020 08:47 Ответить
"Відповідно до пенсійної реформи, з 2018 року в Україні щороку поступово збільшують планку страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. До 2028 року вона зросте до 35 років.

З 1 січня 2020 року для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 27 років страхового стажу (у 2019-му було 26 років).

Пенсійний вік в Україні може варіюватися. Якщо людина не має необхідних років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше:
після досягнення 63 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 17 до 27 років);
після досягнення 65 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 15 до 17 років)."
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05.06.2020 09:08 Ответить
Сбій. Соціалку посунули з 63 до 65 на 2 роки. І що? Хто заважає вийти у 60 на пенсію? Чи рахувати не вмієш? 60 - 18= 42. 42-35=7 років роби що забажаєш.
Можеш вчитися,можеш займатися фруктовою працею.
Чому НЕ можуть? НЕ бажають.
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05.06.2020 09:46 Ответить
у тебе багатo рoків щo такий oптиміст ?
не забувай щo лікарняні в стаж не врахoвуются
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05.06.2020 14:36 Ответить
41 рік стажу. 2 з них зароблені на пенсії.
Тому знов. Вільний вибір людини.
А є ще країни де пенсію заробляють у 40 років,а отримати її можуть тільки у 65/67 років. В нас теж непогано ввести таке.
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05.06.2020 20:13 Ответить
За что "люблю" тупых зеленодрочеров, за то что работать не хотят категорически, налогов не хотят платить, все выкручиваются и все мутят постоянно, требуют, чтобы все кругом были честные, а он мог не работать , не платить налоги, ничего не делать, но получать пенсию больше, чем зарплата у нормальных людей, и за него все "кум" порешал, если что. И еще ,чтобы государство все ему дало- хорошие дороги, бесплатную медицину, низкие цены и т.п.. Фантастические долбодятлы
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05.06.2020 09:07 Ответить
Не только. Они ещё любят играть на рояле
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05.06.2020 09:56 Ответить
Ватный длбб, сравни цены на газ в 14-18 и в 19-20х!Ты такой ватный ...
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05.06.2020 09:55 Ответить
К черту этих соросят
Подымайте планку
Пенсы много все едят
Гроб пора на лавку
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05.06.2020 01:53 Ответить
Мы не джентельмены, чтобы верить на слово! Давай публикуй, как сказал Разумков, этот меморандум полностью! А мы сами разберемся, что МВФ требует, а что нет!
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05.06.2020 02:16 Ответить
министр брехливая свинья
этих мразей следует вешать на фонарях
на улицах киева
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05.06.2020 02:54 Ответить
депутаты и министры нажпатые ублюдки
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05.06.2020 02:55 Ответить
тарговля на крави, ой нет не так.... - то барыга барыжил, а бубенок ща все быстро порешает в турборежиме..... - по $4000 на пенсионера сбацает!
короче не пострадает нихто, кроме пенсионеров...
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05.06.2020 03:33 Ответить
видос про расцветающую економику плиз - оттуда и пенсионерам копейка малая упадет....
от тока не понятно причем тут МВФ, если все в цвету?
но ето не важно....
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05.06.2020 03:40 Ответить
Там скоріш за все мова йде про скасування космічних пенсій суддям, прокурорам, іншим силовикам та нардепам.
Буде шалений спротив, побачимо.
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05.06.2020 04:59 Ответить
Скоріше за все буде два пенсійних податка - один на солідарну систему, другий - на накопичувальну.
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05.06.2020 08:01 Ответить
пенсія мусить мати потолок без виключень, бо той міф шо висока зарплата захищає від корупції у випадку з пенсією не підходить - на пенсії корупція неможлива.
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05.06.2020 05:00 Ответить
Невідомо, що може реформувати зевлада при дуже дефіцитному бюджеті.
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05.06.2020 05:42 Ответить
Чот я очкуСлавик (с))))))
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05.06.2020 06:15 Ответить
Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", Источник: https://censor.net/n3200167
Вот ******,МВФ от них добивается изменений шаг за шагом а по его словам выходит что они творят реХформы а МВФ им только мешает.
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05.06.2020 07:09 Ответить
А про миллионные зарплаты и премии МВэФа что молчит? Или своим можно? Сразу видно кто тут рулит и кто кем является. Ограничение должно быть на законодательном уровне и пенсий и зарплат. А то нижний уровень на уровне нищеты, а верхний не ограничен. Это как понимать????? Где государство? Как чиновник может получать зарплату в тысячи раз большую, чем медик или учитель или воспитатель или библиотекарь? Как???? В нормальных странах разницы или нет или она минимальна. Почему МВФ не настаивает убрать это безобразие в Украине?????????
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05.06.2020 07:42 Ответить
Они хитро сдаланные! Зарплаты (ставки) - все по стандартам ЕС.min/max =1/10 не прикопаешся.
Но! Когда к ставке начинают добавлять накрутки....
Соотношение вырастает до 1/1000+
А вот налог все платят одинаковый.
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05.06.2020 08:56 Ответить
Ключевые слова - в нормальных странах, а нас 5000 грн. - нормальная зарплата.
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05.06.2020 09:59 Ответить
Значит будут грабить! (с)
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05.06.2020 07:52 Ответить
То що, МВФ уже не ворог зебілам? А що ж з передвиборними лозунгами Клоуна і "слуг уродливих" про фашистсько-соросятівську МВФ? Чи вони їх так глубоко засунули, що без проктолога вже не виймаються?
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05.06.2020 08:58 Ответить
Да да да... Зараз вони МВФ у Конституцію пикою вимакають як шолудиве кошеня.
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05.06.2020 09:03 Ответить
Накопичувальна пенсія. Дуже цікаво. Свого часу я потрапив під примусову накопичувальну пенсійну програму. Років 5 полдовину премії, та 13 зарплату не отримували, а перераховували її в "Емеріт Україна". Потім повідомили, що цей фонд накрився, всім виплатили по 1000 грн. компенсації... І все. Більше ні попередній рівень премій, ні 13 зарплата, не повернулися. Цю аферу провернув "Укртелеком". Яку гарантію даватиме держава, що накопичувальні пенсійні фонди не будуть такими самими емерітами? Ще один трюк. Людина платить по 100 доларів на накопичувальну пенсію щомісячно в нривнах, потім держава обвалює курс, і виходить, що вона платила по 30. А коли прийде час отримувати пенсію, виявиться, що вона платила в кращому випадку по 3.
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05.06.2020 09:11 Ответить
Я не знаю что там требует МВФ, а на месте наших чиновников, я БЫ упорядочил квартплату для пенсионеров. Сейчас пенсию несут в дом, а потом пенс несёт её раком в кассу. И это всё при том что всё есть в компах и конкретных цифрах. Высчитайте с пенсии обязательный платёж 15-20%, сложите с той дотацией что вы же и просчитали и направьте комунальщикам. А пенсионеру принесите маленькую бумажечку "квартплата за ...... уплочена" и с остатком пенсии вручите через почтальона. И всё. Тем более что были разговоры о снятии этого ярма с пенсионеров.
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05.06.2020 09:51 Ответить
Пенс пенсу - рознь.
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05.06.2020 10:01 Ответить
И шо это ты сморозила Ыра.
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05.06.2020 19:18 Ответить
Вы путаетесь в буквах, уважаемый.
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05.06.2020 21:15 Ответить
МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7837 https://censor.net/user/329418 Ага. Ты, видимо, никогда не ходил по тем, кто "высчитывает". Моим родителям не было субсидии, всю зиму, в прошлом году. А очереди такие, что не протолкнуться. В результате, в феврале, оказалось, что 11 человек, из района, не получали субсидию, ибо тупая курица переложила папку не туда. . Вот тебе и компьютеры. Компьютеры мозг и совесть не заменят. Вот так будет и с пенсиями, с которых будут срезать, по своему усмотрению. А еще, в конце отопительного сезона, постоянно образуется какая-то "задолженность", в 300-400 грн и это при том, что все все регулярно платят.
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05.06.2020 11:01 Ответить
Не путайте божий дар с яичницей. Именно если сделать для пенсионеров безконтактную оплату Вам же меньше придётся стоять в очередях. Хотя вам это видать не дойдёт самотёком.
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05.06.2020 19:15 Ответить
 
 