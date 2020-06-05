МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін
Одним із пунктів меморандуму про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by є продовження пенсійної реформи. Підвищення пенсійного віку при цьому не потрібне.
Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр зазначив, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.
"Нам МВФ рекомендує не робити винятки в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони створені, і більше ніяких ризиків", - сказав Марченко.
На думку міністра, сьогодні в програмі МВФ зазначені лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни. До прикладу, у меморандумі прописані кроки до реалізації реформи податкової системи.
"Реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, в державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних якихось критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ та без МВФ", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
Угу.
так чтo и без пoвышения уже 60 летние Украинцы не мoгут выйти на пенсию
Если с 25 работал - иди в 60. Кто мешает?!
З 1 січня 2020 року для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 27 років страхового стажу (у 2019-му було 26 років).
Пенсійний вік в Україні може варіюватися. Якщо людина не має необхідних років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше:
після досягнення 63 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 17 до 27 років);
після досягнення 65 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 15 до 17 років)."
Можеш вчитися,можеш займатися фруктовою працею.
Чому НЕ можуть? НЕ бажають.
не забувай щo лікарняні в стаж не врахoвуются
Тому знов. Вільний вибір людини.
А є ще країни де пенсію заробляють у 40 років,а отримати її можуть тільки у 65/67 років. В нас теж непогано ввести таке.
Подымайте планку
Пенсы много все едят
Гроб пора на лавку
этих мразей следует вешать на фонарях
на улицах киева
короче не пострадает нихто, кроме пенсионеров...
от тока не понятно причем тут МВФ, если все в цвету?
но ето не важно....
Буде шалений спротив, побачимо.
Вот ******,МВФ от них добивается изменений шаг за шагом а по его словам выходит что они творят реХформы а МВФ им только мешает.
Но! Когда к ставке начинают добавлять накрутки....
Соотношение вырастает до 1/1000+
А вот налог все платят одинаковый.