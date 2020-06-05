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МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін

МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін

Одним із пунктів меморандуму про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by є продовження пенсійної реформи. Підвищення пенсійного віку при цьому не потрібне.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.

"Нам МВФ рекомендує не робити винятки в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони створені, і більше ніяких ризиків", - сказав Марченко.

На думку міністра, сьогодні в програмі МВФ зазначені лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни. До прикладу, у меморандумі прописані кроки до реалізації реформи податкової системи.

"Реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, в державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних якихось критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ та без МВФ", - додав він.

Читайте: Очільник Мінфіну Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проєкті меморандуму з МВФ

Автор: 

МВФ (3068) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+18
Это нескольео озадачило Голобородько.

Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
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05.06.2020 01:46
+13
Там скоріш за все мова йде про скасування космічних пенсій суддям, прокурорам, іншим силовикам та нардепам.
Буде шалений спротив, побачимо.
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05.06.2020 04:59
+12
Мы не джентельмены, чтобы верить на слово! Давай публикуй, как сказал Разумков, этот меморандум полностью! А мы сами разберемся, что МВФ требует, а что нет!
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05.06.2020 02:16
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Это нескольео озадачило Голобородько.

Теперь посылание МВФ в жопу просто так не объяснишь ...
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05.06.2020 01:46 Відповісти
Нам МВФ рекомендует не делать исключений в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судов, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. Источник: https://censor.net/n3200167

Угу.
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05.06.2020 01:47 Відповісти
для депутатов ...
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05.06.2020 01:49 Відповісти
При петре такого не было.ну,разве шо газ на 100%.или 75
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05.06.2020 01:50 Відповісти
Парохобот
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05.06.2020 01:51 Відповісти
ага.как догадался?
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05.06.2020 01:53 Відповісти
По амбре...откуда в жопе шоколад
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05.06.2020 01:55 Відповісти
пэтропонадфсьоооо!!!
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05.06.2020 01:58 Відповісти
Мені подобаютьci три крапки в кінці поста-поросенка.)
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05.06.2020 09:10 Відповісти
Двоє від третього херіють-Хто такий той Порошеску-питають?
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05.06.2020 09:29 Відповісти
Парашенка-курва?
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05.06.2020 14:40 Відповісти
Потворо, ты уже охренело от третьего ,быстренько садись в тазик со льдом и записывайся на прием к проктологу штопать очело ....
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05.06.2020 09:58 Відповісти
ну и трудoвoй стаж при пете сделали 35 лет,
так чтo и без пoвышения уже 60 летние Украинцы не мoгут выйти на пенсию
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05.06.2020 08:18 Відповісти
Не могут,если 10 + лет не работали.
Если с 25 работал - иди в 60. Кто мешает?!
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05.06.2020 08:47 Відповісти
"Відповідно до пенсійної реформи, з 2018 року в Україні щороку поступово збільшують планку страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. До 2028 року вона зросте до 35 років.

З 1 січня 2020 року для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 27 років страхового стажу (у 2019-му було 26 років).

Пенсійний вік в Україні може варіюватися. Якщо людина не має необхідних років страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію пізніше:
після досягнення 63 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 17 до 27 років);
після досягнення 65 років (якщо в 2020 році страховий стаж складає від 15 до 17 років)."
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05.06.2020 09:08 Відповісти
Сбій. Соціалку посунули з 63 до 65 на 2 роки. І що? Хто заважає вийти у 60 на пенсію? Чи рахувати не вмієш? 60 - 18= 42. 42-35=7 років роби що забажаєш.
Можеш вчитися,можеш займатися фруктовою працею.
Чому НЕ можуть? НЕ бажають.
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05.06.2020 09:46 Відповісти
у тебе багатo рoків щo такий oптиміст ?
не забувай щo лікарняні в стаж не врахoвуются
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05.06.2020 14:36 Відповісти
41 рік стажу. 2 з них зароблені на пенсії.
Тому знов. Вільний вибір людини.
А є ще країни де пенсію заробляють у 40 років,а отримати її можуть тільки у 65/67 років. В нас теж непогано ввести таке.
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05.06.2020 20:13 Відповісти
За что "люблю" тупых зеленодрочеров, за то что работать не хотят категорически, налогов не хотят платить, все выкручиваются и все мутят постоянно, требуют, чтобы все кругом были честные, а он мог не работать , не платить налоги, ничего не делать, но получать пенсию больше, чем зарплата у нормальных людей, и за него все "кум" порешал, если что. И еще ,чтобы государство все ему дало- хорошие дороги, бесплатную медицину, низкие цены и т.п.. Фантастические долбодятлы
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05.06.2020 09:07 Відповісти
Не только. Они ещё любят играть на рояле
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05.06.2020 09:56 Відповісти
Ватный длбб, сравни цены на газ в 14-18 и в 19-20х!Ты такой ватный ...
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05.06.2020 09:55 Відповісти
К черту этих соросят
Подымайте планку
Пенсы много все едят
Гроб пора на лавку
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05.06.2020 01:53 Відповісти
Мы не джентельмены, чтобы верить на слово! Давай публикуй, как сказал Разумков, этот меморандум полностью! А мы сами разберемся, что МВФ требует, а что нет!
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05.06.2020 02:16 Відповісти
министр брехливая свинья
этих мразей следует вешать на фонарях
на улицах киева
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05.06.2020 02:54 Відповісти
депутаты и министры нажпатые ублюдки
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05.06.2020 02:55 Відповісти
тарговля на крави, ой нет не так.... - то барыга барыжил, а бубенок ща все быстро порешает в турборежиме..... - по $4000 на пенсионера сбацает!
короче не пострадает нихто, кроме пенсионеров...
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05.06.2020 03:33 Відповісти
видос про расцветающую економику плиз - оттуда и пенсионерам копейка малая упадет....
от тока не понятно причем тут МВФ, если все в цвету?
но ето не важно....
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05.06.2020 03:40 Відповісти
Там скоріш за все мова йде про скасування космічних пенсій суддям, прокурорам, іншим силовикам та нардепам.
Буде шалений спротив, побачимо.
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05.06.2020 04:59 Відповісти
Скоріше за все буде два пенсійних податка - один на солідарну систему, другий - на накопичувальну.
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05.06.2020 08:01 Відповісти
пенсія мусить мати потолок без виключень, бо той міф шо висока зарплата захищає від корупції у випадку з пенсією не підходить - на пенсії корупція неможлива.
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05.06.2020 05:00 Відповісти
Невідомо, що може реформувати зевлада при дуже дефіцитному бюджеті.
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05.06.2020 05:42 Відповісти
Чот я очкуСлавик (с))))))
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05.06.2020 06:15 Відповісти
Это технический шаг, который мы делали с МВФ и без него", Источник: https://censor.net/n3200167
Вот ******,МВФ от них добивается изменений шаг за шагом а по его словам выходит что они творят реХформы а МВФ им только мешает.
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05.06.2020 07:09 Відповісти
А про миллионные зарплаты и премии МВэФа что молчит? Или своим можно? Сразу видно кто тут рулит и кто кем является. Ограничение должно быть на законодательном уровне и пенсий и зарплат. А то нижний уровень на уровне нищеты, а верхний не ограничен. Это как понимать????? Где государство? Как чиновник может получать зарплату в тысячи раз большую, чем медик или учитель или воспитатель или библиотекарь? Как???? В нормальных странах разницы или нет или она минимальна. Почему МВФ не настаивает убрать это безобразие в Украине?????????
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05.06.2020 07:42 Відповісти
Они хитро сдаланные! Зарплаты (ставки) - все по стандартам ЕС.min/max =1/10 не прикопаешся.
Но! Когда к ставке начинают добавлять накрутки....
Соотношение вырастает до 1/1000+
А вот налог все платят одинаковый.
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05.06.2020 08:56 Відповісти
Ключевые слова - в нормальных странах, а нас 5000 грн. - нормальная зарплата.
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05.06.2020 09:59 Відповісти
Значит будут грабить! (с)
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05.06.2020 07:52 Відповісти
То що, МВФ уже не ворог зебілам? А що ж з передвиборними лозунгами Клоуна і "слуг уродливих" про фашистсько-соросятівську МВФ? Чи вони їх так глубоко засунули, що без проктолога вже не виймаються?
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05.06.2020 08:58 Відповісти
Да да да... Зараз вони МВФ у Конституцію пикою вимакають як шолудиве кошеня.
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05.06.2020 09:03 Відповісти
Накопичувальна пенсія. Дуже цікаво. Свого часу я потрапив під примусову накопичувальну пенсійну програму. Років 5 полдовину премії, та 13 зарплату не отримували, а перераховували її в "Емеріт Україна". Потім повідомили, що цей фонд накрився, всім виплатили по 1000 грн. компенсації... І все. Більше ні попередній рівень премій, ні 13 зарплата, не повернулися. Цю аферу провернув "Укртелеком". Яку гарантію даватиме держава, що накопичувальні пенсійні фонди не будуть такими самими емерітами? Ще один трюк. Людина платить по 100 доларів на накопичувальну пенсію щомісячно в нривнах, потім держава обвалює курс, і виходить, що вона платила по 30. А коли прийде час отримувати пенсію, виявиться, що вона платила в кращому випадку по 3.
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05.06.2020 09:11 Відповісти
Я не знаю что там требует МВФ, а на месте наших чиновников, я БЫ упорядочил квартплату для пенсионеров. Сейчас пенсию несут в дом, а потом пенс несёт её раком в кассу. И это всё при том что всё есть в компах и конкретных цифрах. Высчитайте с пенсии обязательный платёж 15-20%, сложите с той дотацией что вы же и просчитали и направьте комунальщикам. А пенсионеру принесите маленькую бумажечку "квартплата за ...... уплочена" и с остатком пенсии вручите через почтальона. И всё. Тем более что были разговоры о снятии этого ярма с пенсионеров.
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05.06.2020 09:51 Відповісти
Пенс пенсу - рознь.
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05.06.2020 10:01 Відповісти
И шо это ты сморозила Ыра.
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05.06.2020 19:18 Відповісти
Вы путаетесь в буквах, уважаемый.
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05.06.2020 21:15 Відповісти
МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7837 https://censor.net/user/329418 Ага. Ты, видимо, никогда не ходил по тем, кто "высчитывает". Моим родителям не было субсидии, всю зиму, в прошлом году. А очереди такие, что не протолкнуться. В результате, в феврале, оказалось, что 11 человек, из района, не получали субсидию, ибо тупая курица переложила папку не туда. . Вот тебе и компьютеры. Компьютеры мозг и совесть не заменят. Вот так будет и с пенсиями, с которых будут срезать, по своему усмотрению. А еще, в конце отопительного сезона, постоянно образуется какая-то "задолженность", в 300-400 грн и это при том, что все все регулярно платят.
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05.06.2020 11:01 Відповісти
Не путайте божий дар с яичницей. Именно если сделать для пенсионеров безконтактную оплату Вам же меньше придётся стоять в очередях. Хотя вам это видать не дойдёт самотёком.
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05.06.2020 19:15 Відповісти
 
 