МВФ вимагає продовження пенсійної реформи без підняття пенсійного віку, - Мінфін

Одним із пунктів меморандуму про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2020-2021 роки за програмою stand by є продовження пенсійної реформи. Підвищення пенсійного віку при цьому не потрібне.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку.

"Нам МВФ рекомендує не робити винятки в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди. Тобто там певні запобіжники щодо можливості розкачування пенсійної системи. Вони створені, і більше ніяких ризиків", - сказав Марченко.

На думку міністра, сьогодні в програмі МВФ зазначені лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни. До прикладу, у меморандумі прописані кроки до реалізації реформи податкової системи.

"Реформа податкової системи передбачає створення єдиної юридичної особи в державній податковій службі, в державній митній службі. Ми на це йдемо, це нормальний практичний крок, я не бачу в цьому жодних якихось критичних речей. Це технічний крок, який ми робили з МВФ та без МВФ", - додав він.

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