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САП завершила расследование по декларации Труханова

САП завершила расследование по декларации Труханова

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в предоставлении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.

14 апреля 2020 года САП сообщила Труханову о подозрении по ст. 366-1 УК Украины.

Сегодня материалы дела открыто подозреваемому и его защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, что в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела об обвинении Одесского городского головы. Одно дело касается декларирования недостоверной информации о доходах за 2015-2016 годы. Другое - по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" - находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.

САП завершила расследование по декларации Труханова 01

Труханов Геннадий (315) САП (2061) электронное декларирование (1025)


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Фотографу респект.
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05.06.2020 13:05 Ответить
А Геню -сепара как же?.Засиделся он на свободе!
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05.06.2020 13:07 Ответить
Неужели труханов в декларацию не в нёс авторские совместые с мариной рукоделья? Это же миллионы на аукцинах! Расследования... Нууу... Вышивали вместе. А у труханова, единолично, спрашивают декларацию. Смешно.6
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05.06.2020 13:43 Ответить
 
 