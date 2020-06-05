САП завершила расследование по декларации Труханова

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, подозреваемого в предоставлении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2017 год.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, мэр не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен.

14 апреля 2020 года САП сообщила Труханову о подозрении по ст. 366-1 УК Украины.

Сегодня материалы дела открыто подозреваемому и его защитникам. После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, что в Высшем антикоррупционном суде слушается еще два дела об обвинении Одесского городского головы. Одно дело касается декларирования недостоверной информации о доходах за 2015-2016 годы. Другое - по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" - находится на рассмотрении в Апелляционной палате Антикоррупционного суда.