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САП завершила розслідування щодо декларації Труханова

САП завершила розслідування щодо декларації Труханова

Прокурори САП і детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно мера Одеси Геннадія Труханова, підозрюваного в наданні недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

За версією слідства, мер не вказав в декларації майно і доходи, що належать його дружині. Зокрема, квартиру в м.Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень.

14 квітня 2020 року САП повідомила Труханову про підозру за ст. 366-1 КК України.

Сьогодні матеріали справи відкрито підозрюваному і його захисникам. Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде направлений до Вищого антикорупційного суд для розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов отримав ще одну підозру через недостовірне декларування доходів

Нагадаємо, що у Вищому антикорупційному суді слухається ще дві справи про обвинувачення Одеського міського голови. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки. Інша - щодо заволодіння коштами бюджету у сумі понад 92 млн гривень в результаті реалізації схеми придбання у власність приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за вдвічі завищеню вартістю - перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

САП завершила розслідування щодо декларації Труханова 01

Автор: 

Труханов Геннадій (378) електронне декларування (1468)


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Фотографу респект.
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05.06.2020 13:05 Відповісти
А Геню -сепара как же?.Засиделся он на свободе!
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05.06.2020 13:07 Відповісти
Неужели труханов в декларацию не в нёс авторские совместые с мариной рукоделья? Это же миллионы на аукцинах! Расследования... Нууу... Вышивали вместе. А у труханова, единолично, спрашивают декларацию. Смешно.6
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05.06.2020 13:43 Відповісти
 
 