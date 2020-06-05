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Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации

Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации

Издание "Власть денег" обнародовало рейтинг лучших 25 украинских компаний, которые являются лидерами по внедрению цифровых технологий.

 В него вошли компании из разных отраслей экономики, которые успешно реализуют программы диджитализации и внедряют цифровые технологии, а также бизнес, специализирующийся на цифровых продуктах и ​​услугах. При отборе учитывались масштабы деятельности в сфере диджитализации, ее важность для усиления технологического потенциала Украины, а также объемы соответствующих инвестиций - уже осуществленных и планируемых.

Среди лидеров рейтинга есть как крупные частные, так и государственные компании, а также Министерство цифровой трансформации. В частности, лидерами по внедрению цифровых технологий издание назвало компании "Нафтогаз", "Киевстар", "УкрАВТО", "Дарница", "Кернел", "TIS", Linkos Group,EPAM, а также банки "Укргазбанк" и ПУМБ.

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, комментируя результаты рейтинга заявил, что цифровая трансформация является необходимым этапом развития любого бизнеса и страны в целом, особенно при нынешних вызовах, возникших в мире.

"Диджитализация является частью процесса трансформации "Дарницы" и мы быстро развиваемся в этом направлении. На сегодняшний день в компании создана динамическая инфраструктура, которая может мгновенно изменяться в соответствии с вызовами и потребностями бизнеса. Только за последние четыре года в проекты цифрового преобразования инвестировано более 2 млн евро", - отметил Шимкив.

Он также напомнил, что в "Дарнице" создана оптимальная для производственной компании гибридная модель IT-инфраструктуры, активно используются облачные технологии, оцифрован процесс управления жизненным циклом лекарственного средства. Это, по его словам, обеспечило ускорение ключевых процессов - разработки и производства препаратов.

 Фото: Shutterstock

Автор: 

компания (137) диджитализация (221)


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Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации - Цензор.НЕТ 5136
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05.06.2020 13:55 Ответить
зєлєнская власть + діджиталізация всєй страни
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05.06.2020 13:55 Ответить
діджиталізация всєй страни = "комюнiзм" - зєлєнская власть
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05.06.2020 14:00 Ответить
Жрать вы тоже будете диджитализированную жратву??? Виртуально сыт не будешь!!!
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05.06.2020 13:57 Ответить
а шо такое? дижитализированое масло на дижитализированый хлеб не мажется? пичалька.
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05.06.2020 14:15 Ответить
Вы меня, конечно простите. Кто проплатил, тот и победил.
Не хочу тыкать пальцем, но "лучший руководитель департамента ИТ какого то там года" одной крупной компании, не в состоянии даже повернуть свои фотографии в фейсбуке и выставляет их "лежа".
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05.06.2020 13:57 Ответить
Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации - Цензор.НЕТ 635
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05.06.2020 14:03 Ответить
диджитализация

А де можна купити в Україні новий словник української мови,а то наші депутати та СМІ так заговорились що не на українській не не кацапській і даже ні на англійських мовах їх не можна зрозуміти а вони нам щось хотять впихнути в наші бошки.
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05.06.2020 14:31 Ответить
Дiд - Жид-Ализация.
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05.06.2020 15:39 Ответить
 
 