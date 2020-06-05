Названо найкращі компанії України у сфері діджиталізації
Видання "Власть денег" оприлюднило рейтинг найкращих 25 українських компаній, які є лідерами щодо впровадження цифрових технологій.
До нього увійшли компанії з різних галузей економіки, які успішно реалізують програми діджиталізації та впроваджують цифрові технології, а також бізнес, який спеціалізується на цифрових продуктах і послугах. Під час відбору враховувалися масштаби діяльності у сфері діджиталізації, її важливість для посилення технологічного потенціалу України, а також обсяги відповідних інвестицій - вже здійснених і планованих.
Серед лідерів рейтингу є як великі приватні, так і державні компанії, а також Міністерство цифрової трансформації. Зокрема, лідерами щодо впровадження цифрових технологій видання назвало компанії "Нафтогаз", "Київстар", "УкрАВТО", "Дарниця", "Кернел", "TIS", Linkos Group, EPAM, а також банки "Укргазбанк" і ПУМБ.
Глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи результати рейтингу заявив, що цифрова трансформація є необхідним етапом розвитку будь-якого бізнесу і країни в цілому, особливо за нинішніх викликів, що виникли в світі.
"Діджиталізація є частиною процесу трансформації "Дарниці" і ми швидко розвиваємося в цьому напрямку. На сьогодні в компанії створена динамічна інфраструктура, яка може миттєво змінюватися відповідно до викликів та потреб бізнесу. Тільки за останні чотири роки в проєкти цифрового перетворення інвестовано понад 2 млн євро", - зазначив Шимків.
Він також нагадав, що в "Дарниці" створена оптимальна для виробничої компанії гібридна модель IT-інфраструктури, активно використовуються хмарні технології, оцифрований процес управління життєвим циклом лікарського засобу. Це, за його словами, забезпечило прискорення ключових процесів - розробки і виробництва препаратів.
Фото: Shutterstock
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не хочу тыкать пальцем, но "лучший руководитель департамента ИТ какого то там года" одной крупной компании, не в состоянии даже повернуть свои фотографии в фейсбуке и выставляет их "лежа".
А де можна купити в Україні новий словник української мови,а то наші депутати та СМІ так заговорились що не на українській не не кацапській і даже ні на англійських мовах їх не можна зрозуміти а вони нам щось хотять впихнути в наші бошки.