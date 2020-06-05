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Названо найкращі компанії України у сфері діджиталізації

Названо найкращі компанії України у сфері діджиталізації

Видання "Власть денег" оприлюднило рейтинг найкращих 25 українських компаній, які є лідерами щодо впровадження цифрових технологій.

До нього увійшли компанії з різних галузей економіки, які успішно реалізують програми діджиталізації та впроваджують цифрові технології, а також бізнес, який спеціалізується на цифрових продуктах і послугах. Під час відбору враховувалися масштаби діяльності у сфері діджиталізації, її важливість для посилення технологічного потенціалу України, а також обсяги відповідних інвестицій - вже здійснених і планованих.

Серед лідерів рейтингу є як великі приватні, так і державні компанії, а також Міністерство цифрової трансформації. Зокрема, лідерами щодо впровадження цифрових технологій видання назвало компанії "Нафтогаз", "Київстар", "УкрАВТО", "Дарниця", "Кернел", "TIS", Linkos Group, EPAM, а також банки "Укргазбанк" і ПУМБ.

Глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи результати рейтингу заявив, що цифрова трансформація є необхідним етапом розвитку будь-якого бізнесу і країни в цілому, особливо за нинішніх викликів, що виникли в світі.

"Діджиталізація є частиною процесу трансформації "Дарниці" і ми швидко розвиваємося в цьому напрямку. На сьогодні в компанії створена динамічна інфраструктура, яка може миттєво змінюватися відповідно до викликів та потреб бізнесу. Тільки за останні чотири роки в проєкти цифрового перетворення інвестовано понад 2 млн євро", - зазначив Шимків.

Він також нагадав, що в "Дарниці" створена оптимальна для виробничої компанії гібридна модель IT-інфраструктури, активно використовуються хмарні технології, оцифрований процес управління життєвим циклом лікарського засобу. Це, за його словами, забезпечило прискорення ключових процесів - розробки і виробництва препаратів.

Фото: Shutterstock

Автор: 

компанія (119) диджиталізація (275)


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Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации - Цензор.НЕТ 5136
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05.06.2020 13:55 Відповісти
зєлєнская власть + діджиталізация всєй страни
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05.06.2020 13:55 Відповісти
діджиталізация всєй страни = "комюнiзм" - зєлєнская власть
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05.06.2020 14:00 Відповісти
Жрать вы тоже будете диджитализированную жратву??? Виртуально сыт не будешь!!!
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05.06.2020 13:57 Відповісти
а шо такое? дижитализированое масло на дижитализированый хлеб не мажется? пичалька.
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05.06.2020 14:15 Відповісти
Вы меня, конечно простите. Кто проплатил, тот и победил.
Не хочу тыкать пальцем, но "лучший руководитель департамента ИТ какого то там года" одной крупной компании, не в состоянии даже повернуть свои фотографии в фейсбуке и выставляет их "лежа".
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05.06.2020 13:57 Відповісти
Названы лучшие компании Украины в сфере диджитализации - Цензор.НЕТ 635
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05.06.2020 14:03 Відповісти
диджитализация

А де можна купити в Україні новий словник української мови,а то наші депутати та СМІ так заговорились що не на українській не не кацапській і даже ні на англійських мовах їх не можна зрозуміти а вони нам щось хотять впихнути в наші бошки.
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05.06.2020 14:31 Відповісти
Дiд - Жид-Ализация.
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05.06.2020 15:39 Відповісти
 
 