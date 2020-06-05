Названо найкращі компанії України у сфері діджиталізації

Видання "Власть денег" оприлюднило рейтинг найкращих 25 українських компаній, які є лідерами щодо впровадження цифрових технологій.

До нього увійшли компанії з різних галузей економіки, які успішно реалізують програми діджиталізації та впроваджують цифрові технології, а також бізнес, який спеціалізується на цифрових продуктах і послугах. Під час відбору враховувалися масштаби діяльності у сфері діджиталізації, її важливість для посилення технологічного потенціалу України, а також обсяги відповідних інвестицій - вже здійснених і планованих.

Серед лідерів рейтингу є як великі приватні, так і державні компанії, а також Міністерство цифрової трансформації. Зокрема, лідерами щодо впровадження цифрових технологій видання назвало компанії "Нафтогаз", "Київстар", "УкрАВТО", "Дарниця", "Кернел", "TIS", Linkos Group, EPAM, а також банки "Укргазбанк" і ПУМБ.

Глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи результати рейтингу заявив, що цифрова трансформація є необхідним етапом розвитку будь-якого бізнесу і країни в цілому, особливо за нинішніх викликів, що виникли в світі.

"Діджиталізація є частиною процесу трансформації "Дарниці" і ми швидко розвиваємося в цьому напрямку. На сьогодні в компанії створена динамічна інфраструктура, яка може миттєво змінюватися відповідно до викликів та потреб бізнесу. Тільки за останні чотири роки в проєкти цифрового перетворення інвестовано понад 2 млн євро", - зазначив Шимків.

Він також нагадав, що в "Дарниці" створена оптимальна для виробничої компанії гібридна модель IT-інфраструктури, активно використовуються хмарні технології, оцифрований процес управління життєвим циклом лікарського засобу. Це, за його словами, забезпечило прискорення ключових процесів - розробки і виробництва препаратів.

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