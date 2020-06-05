Повышение ставки ренты на добычу руды критически ухудшит положение металлургов, - ДМК

Повышение ставки ренты на добычу железной руды, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к закрытию металлургических предприятий, его нужно отменить.

Об этом говорится в обращении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, народным депутатам.



В обращении отмечается, что повышение ставки рентной платы на железную руду на 50% негативно повлияет на стоимость основного сырья для всех металлургических заводов и критически ухудшит их финансовое положение.



"Ухудшение условий администрирования налогов и рост налоговой нагрузки недопустимы в условиях мирового кризиса в металлургической отрасли и общеэкономического кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Единственным следствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ОАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков по причине высокой себестоимости. Как результат, ОАО "ДМК" будет вынуждено прекратить производство ", - говорится в обращении.



В ОАО "ДМК" призвали представителей власти срочно принять меры для сохранения работы металлургических заводов в стране, и отменить нормы Закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые негативно влияют на отрасль. В частности представители предприятия призвали отменить повышение ставки ренты на добычу железной руды, отменить нормы, затрудняющие администрирование налогов, и изменения, которые были введены в отношении базовых и индустриальных масел.



Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы в условиях кризиса приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.



В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимира Зеленского отметили, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.



Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.