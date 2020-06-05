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Повышение ставки ренты на добычу руды критически ухудшит положение металлургов, - ДМК

Повышение ставки ренты на добычу руды критически ухудшит положение металлургов, - ДМК

Повышение ставки ренты на добычу железной руды, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс (законопроект 1210), приведет к закрытию металлургических предприятий, его нужно отменить.

 Об этом говорится в обращении ПАО "Днепровский металлургический комбинат" к президенту Украины, председателю Верховной Рады, премьер-министру, народным депутатам.

В обращении отмечается, что повышение ставки рентной платы на железную руду на 50% негативно повлияет на стоимость основного сырья для всех металлургических заводов и критически ухудшит их финансовое положение.

"Ухудшение условий администрирования налогов и рост налоговой нагрузки недопустимы в условиях мирового кризиса в металлургической отрасли и общеэкономического кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19. Единственным следствием от введения в действие данных норм будет блокирование работы ОАО "ДМК", окончательное вытеснение продукции комбината с зарубежных рынков по причине высокой себестоимости. Как результат, ОАО "ДМК" будет вынуждено прекратить производство ", - говорится в обращении.

В ОАО "ДМК" призвали представителей власти срочно принять меры для сохранения работы металлургических заводов в стране, и отменить нормы Закона об изменениях в Налоговый кодекс, которые негативно влияют на отрасль. В частности представители предприятия призвали отменить повышение ставки ренты на добычу железной руды, отменить нормы, затрудняющие администрирование налогов, и изменения, которые были введены в отношении базовых и индустриальных масел.

Напомним, ранее компания ArcelorMittal призвала депутатов отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды, которое предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс (законопроект №1210). В компании подчеркнули, что повышение уровня рентной платы в условиях кризиса приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращению рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшению состояния экономики.

В Федерации работодателей Украины в обращении к президенту Владимира Зеленского отметили, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.

Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

Автор: 

металлургия (449) рента (45)


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Топ комментарии
+5
Залізна руда - загальнонаціональне багатсво, і доходи від експорту чорного чугуну і квадратної заготвки (на більше наші успішні менеджери неспроможні) повинен отримувати народ через державний бюджет, за ці кошти українців мають обороняти від споконвічного ворога- росіії, навчати, лікувати і захищати. Додана вартість цієї продукції невелика, тому заслуги "організаторів бізнеса" мізерні і отримувати їм наддоходи нізащо.
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05.06.2020 15:11
+2
так топ-10 лярдерів - мєталургі
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05.06.2020 15:01
+1
Так надо добить металлургию?
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05.06.2020 15:07
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Правила форума Совет форумчан
так топ-10 лярдерів - мєталургі
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05.06.2020 15:01 Ответить
Підвищення ставки ренти на видобуток руди критично погіршить становище металургів, - ДМК - Цензор.НЕТ 8222
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05.06.2020 15:07 Ответить
Да, императоры они такие
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05.06.2020 15:13 Ответить
Так надо добить металлургию?
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05.06.2020 15:07 Ответить
это где?
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05.06.2020 15:08 Ответить
Так и не удивительно, ведь все производство в мире на металле и держится. Глупо было мороженников в топе увидеть или наркобаронов.))) Наркота хоть и топовая, но своими достижениями не хвалится.)))
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05.06.2020 20:44 Ответить
Залізна руда - загальнонаціональне багатсво, і доходи від експорту чорного чугуну і квадратної заготвки (на більше наші успішні менеджери неспроможні) повинен отримувати народ через державний бюджет, за ці кошти українців мають обороняти від споконвічного ворога- росіії, навчати, лікувати і захищати. Додана вартість цієї продукції невелика, тому заслуги "організаторів бізнеса" мізерні і отримувати їм наддоходи нізащо.
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05.06.2020 15:11 Ответить
ГМК под угрозой оказалось.. как же так? обещали окончание эпохи бедности) ну или хотя бы, что хуже не будет)
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05.06.2020 20:01 Ответить
Уже наверное сто раз расписывали эту тему и расчитывали оценку и схему в мире, но ЗЕ управителям все пофигу, они не экономикой пекутся, а прибылями. А какой нормальный томада или свадебный фотограф будет печся о экономике страны, когда себя любимого поднимать нужно?)))\
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05.06.2020 20:47 Ответить
ДМК(ДГЗ), как переходящее знамя, сменило десяток собственников. При этом город Каменское задыхается от ежедневных выбросов из-за несоблюдения экологических требований. Руководство завода состоит на 90 % из сепаров из Енакиево. Не умеете работать продайте зарубежным компаниям. Эти банды собственников просто оборзели. Завод приобрели за копейки и добивают то, что создавали поколения наших родителей и дедов. Зеленский пока ничего не сделал, что обещал.
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05.06.2020 21:53 Ответить
 
 