Підвищення ставки ренти на видобуток руди критично погіршить становище металургів, - ДМК

Підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), призведе до закриття металургійних підприємств, його потрібно скасувати.

Про це йдеться у зверненні ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, народних депутатів.

В зверненні зазначається, що підвищення ставки рентної плати на залізну руду на 50% негативно вплине на вартість основної сировини для всіх металургійних заводів та критично погіршить їх фінансове становище.

"Погіршення умов адміністрування податків та ріст податкового навантаження є неприпустимим в умовах світової кризи в металургійній галузі та загальноекономічної кризи, спричиненої корона вірусом COVID-19. Єдиним наслідком від введення в дію даних норм буде блокування роботи ПАТ "ДМК", остаточне витіснення продукції комбінату із закордонних ринків по причині високої собівартості. Як результат, ПАТ "ДМК" буде вимушене припинити виробництво", - йдеться в зверненні.

В ПАТ "ДМК" закликали представників влади терміново вжити заходів для збереження роботи металургійних заводів в країні, та скасувати норми Закону про зміни до Податкового кодексу, які негативно впливають на галузь. Зокрема представники підприємства закликали скасувати підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, відмінити норми, що ускладнюють адміністрування податків, та зміни, які були запроваджені щодо базових та індустріальних мастил.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

У Федерації роботодавців України в зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.