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Підвищення ставки ренти на видобуток руди критично погіршить становище металургів, - ДМК

Підвищення ставки ренти на видобуток руди критично погіршить становище металургів, - ДМК

Підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), призведе до закриття металургійних підприємств, його потрібно скасувати.

Про це йдеться у зверненні ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" до президента України, голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, народних депутатів.

В зверненні зазначається, що підвищення ставки рентної плати на залізну руду на 50% негативно вплине на вартість основної сировини для всіх металургійних заводів та критично погіршить їх фінансове становище.

"Погіршення умов адміністрування податків та ріст податкового навантаження є неприпустимим в умовах світової кризи в металургійній галузі та загальноекономічної кризи, спричиненої корона вірусом COVID-19. Єдиним наслідком від введення в дію даних норм буде блокування роботи ПАТ "ДМК", остаточне витіснення продукції комбінату із закордонних ринків по причині високої собівартості. Як результат, ПАТ "ДМК" буде вимушене припинити виробництво", - йдеться в зверненні.

В ПАТ "ДМК" закликали представників влади терміново вжити заходів для збереження роботи металургійних заводів в країні, та скасувати норми Закону про зміни до Податкового кодексу, які негативно впливають на галузь. Зокрема представники підприємства закликали скасувати підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, відмінити норми, що ускладнюють адміністрування податків, та зміни, які були запроваджені щодо базових та індустріальних мастил.

Нагадаємо, раніше компанія ArcelorMittal закликала депутатів відстрочити на рік підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди, яке передбачено змінами до Податкового кодексу (законопроект №1210). У компанії підкреслили, що підвищення рівня рентної плати в умовах кризи призведе до втрати ринків збуту і джерел валютних надходжень, скорочення робочих місць, суттєвого зменшення платежів до державного та місцевих бюджетів, а також погіршення стану економіки.

У Федерації роботодавців України в зверненні до президента Володимира Зеленського наголосили, що закон про внесення змін до Податкового кодексу вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

Автор: 

металургія (1214) рента (124)


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Топ коментарі
+5
Залізна руда - загальнонаціональне багатсво, і доходи від експорту чорного чугуну і квадратної заготвки (на більше наші успішні менеджери неспроможні) повинен отримувати народ через державний бюджет, за ці кошти українців мають обороняти від споконвічного ворога- росіії, навчати, лікувати і захищати. Додана вартість цієї продукції невелика, тому заслуги "організаторів бізнеса" мізерні і отримувати їм наддоходи нізащо.
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05.06.2020 15:11
+2
так топ-10 лярдерів - мєталургі
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05.06.2020 15:01
+1
Так надо добить металлургию?
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05.06.2020 15:07
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так топ-10 лярдерів - мєталургі
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05.06.2020 15:01 Відповісти
Підвищення ставки ренти на видобуток руди критично погіршить становище металургів, - ДМК - Цензор.НЕТ 8222
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05.06.2020 15:07 Відповісти
Да, императоры они такие
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05.06.2020 15:13 Відповісти
Так надо добить металлургию?
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05.06.2020 15:07 Відповісти
это где?
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05.06.2020 15:08 Відповісти
Так и не удивительно, ведь все производство в мире на металле и держится. Глупо было мороженников в топе увидеть или наркобаронов.))) Наркота хоть и топовая, но своими достижениями не хвалится.)))
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05.06.2020 20:44 Відповісти
Залізна руда - загальнонаціональне багатсво, і доходи від експорту чорного чугуну і квадратної заготвки (на більше наші успішні менеджери неспроможні) повинен отримувати народ через державний бюджет, за ці кошти українців мають обороняти від споконвічного ворога- росіії, навчати, лікувати і захищати. Додана вартість цієї продукції невелика, тому заслуги "організаторів бізнеса" мізерні і отримувати їм наддоходи нізащо.
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05.06.2020 15:11 Відповісти
ГМК под угрозой оказалось.. как же так? обещали окончание эпохи бедности) ну или хотя бы, что хуже не будет)
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05.06.2020 20:01 Відповісти
Уже наверное сто раз расписывали эту тему и расчитывали оценку и схему в мире, но ЗЕ управителям все пофигу, они не экономикой пекутся, а прибылями. А какой нормальный томада или свадебный фотограф будет печся о экономике страны, когда себя любимого поднимать нужно?)))\
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05.06.2020 20:47 Відповісти
ДМК(ДГЗ), как переходящее знамя, сменило десяток собственников. При этом город Каменское задыхается от ежедневных выбросов из-за несоблюдения экологических требований. Руководство завода состоит на 90 % из сепаров из Енакиево. Не умеете работать продайте зарубежным компаниям. Эти банды собственников просто оборзели. Завод приобрели за копейки и добивают то, что создавали поколения наших родителей и дедов. Зеленский пока ничего не сделал, что обещал.
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05.06.2020 21:53 Відповісти
 
 