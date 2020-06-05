Изменения в Налоговый кодекс нужно отменить, - Гончаренко

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210) необходимо отменить. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Мы видим ужасную фискализацию и закручивание гаек со стороны государства из-за этого закона. И это в тот момент, когда предпринимателей надо поддерживать, здесь речь идет совершенно об обратном, драконовские штрафы и все остальное, что хотят ввести", - сказал Гончаренко.



По его словам, в условиях экономического кризиса усиление налогового давления на бизнес недопустимо, закон необходимо отменить.



"Я считаю, что этот закон нельзя было принимать. Я считаю, что этот закон нельзя было подписывать. Сейчас лучше его просто отменить", - отметил Гончаренко.



Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.



По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $ 64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.