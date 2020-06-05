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Изменения в Налоговый кодекс нужно отменить, - Гончаренко

Изменения в Налоговый кодекс нужно отменить, - Гончаренко

Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210) необходимо отменить. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Мы видим ужасную фискализацию и закручивание гаек со стороны государства из-за этого закона. И это в тот момент, когда предпринимателей надо поддерживать, здесь речь идет совершенно об обратном,  драконовские штрафы и все остальное, что хотят ввести", - сказал Гончаренко.

По его словам, в условиях экономического кризиса усиление налогового давления на бизнес недопустимо, закон необходимо отменить.

"Я считаю, что этот закон нельзя было принимать. Я считаю, что этот закон нельзя было подписывать. Сейчас лучше его просто отменить", - отметил Гончаренко.

Напомним, Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 и подписан президентом только 21 мая.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит расходы горнорудных предприятий на $ 64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Автор: 

Налоговый кодекс (1342) Гончаренко (535)


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Хто єтот рыговско-фсбшный ***** Гончаренко и что он тут делает?

Изменения в Налоговый кодекс нужно отменить, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2282
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05.06.2020 16:32 Ответить
ты был комсомольцем ?
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05.06.2020 16:35 Ответить
Кормильцев обидели.Несчастненьких.Читаю и плачу.
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05.06.2020 16:44 Ответить
Читаю и плачу


Платят они.

Ты нихрена не платишь.
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05.06.2020 16:54 Ответить
Он против налоговой няни?
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05.06.2020 22:00 Ответить
 
 