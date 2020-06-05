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Зміни до Податкового кодексу потрібно скасувати, - Гончаренко

Зміни до Податкового кодексу потрібно скасувати, - Гончаренко

Закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект 1210) необхідно скасувати. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Ми бачимо жахливу фіскалізацію і закручування гайок з боку держави через цей закон. І це в той момент, коли підприємців треба підтримувати, тут мова йде абсолютно про зворотні речі, драконівські штрафи і все інше, що хочуть ввести", - сказав Гончаренко.

За його словами, в умовах економічної кризи посилення податкового тиску на бізнес є неприпустимим, закон необхідно скасувати.

"Я вважаю, що цей закон не можна було приймати. Я вважаю, що цей закон не можна було підписувати. Зараз найкраще його просто відмінити", - зазначив Гончаренко.

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Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

Автор: 

Податковий кодекс (424) Гончаренко Олексій (488)


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Хто єтот рыговско-фсбшный ***** Гончаренко и что он тут делает?

Изменения в Налоговый кодекс нужно отменить, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2282
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05.06.2020 16:32 Відповісти
ты был комсомольцем ?
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05.06.2020 16:35 Відповісти
Кормильцев обидели.Несчастненьких.Читаю и плачу.
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05.06.2020 16:44 Відповісти
Читаю и плачу


Платят они.

Ты нихрена не платишь.
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05.06.2020 16:54 Відповісти
Он против налоговой няни?
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05.06.2020 22:00 Відповісти
 
 