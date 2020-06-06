С 8 июня в Киеве частично заработает городская электричка

В Киеве с 8 июня возобновят движение городских электропоездов, однако они будут курсировать с ограничениями и не по привычному расписанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ". И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.

Ездить поезда будут в часы "пик", а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.