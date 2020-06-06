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С 8 июня в Киеве частично заработает городская электричка

В Киеве с 8 июня возобновят движение городских электропоездов, однако они будут курсировать с ограничениями и не по привычному расписанию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ". И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.

Ездить поезда будут в часы "пик", а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.

Автор: 

Киев (25489) транспорт (1757) электричка (114)


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она и до пандемии работала частично )
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06.06.2020 01:24 Ответить
Хоть бы до Бощаговки пустили, где основной пассажиропоток.
Но вождя краснокожих не колышат проблемы бледнолицых.
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06.06.2020 05:23 Ответить
c 8го числа и хлопцы заработают, но частично.... - как елекрички примерно....
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06.06.2020 06:17 Ответить
після запуску електричок можна і передвиборчу кампанію починати....




Нардепка від партії "СН" Ірина Верещук заявила, що може балотуватися на посаду мера Києва.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє https://www.depo.ua/ukr/politics/sluga-vereshchuk-ne-proti-zaynyati-mistse-klichka-202006051171575 "Depo.ua" .
"У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція", - заявила Верещук.


Чому Верещук ?

ТОму що інші "кандидати на мера " з "фемен" від Слуги народу -це вже відвертий треш...))) тому Верещук ще більш-менш)))) та й мером Рави-Руськи потренувалась" )) все-таки розумніша від відвертого дебіла Колі Тищенко ..
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06.06.2020 09:41 Ответить
Соединят Троещину с метро - и на том спасибо.
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06.06.2020 10:45 Ответить
Троещина - автономный район.
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06.06.2020 11:46 Ответить
 
 