С 8 июня в Киеве частично заработает городская электричка
В Киеве с 8 июня возобновят движение городских электропоездов, однако они будут курсировать с ограничениями и не по привычному расписанию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.
Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ". И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.
Ездить поезда будут в часы "пик", а также в субботу и воскресенье.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.
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Но вождя краснокожих не колышат проблемы бледнолицых.
Нардепка від партії "СН" Ірина Верещук заявила, що може балотуватися на посаду мера Києва.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє https://www.depo.ua/ukr/politics/sluga-vereshchuk-ne-proti-zaynyati-mistse-klichka-202006051171575 "Depo.ua" .
"У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція", - заявила Верещук.
Чому Верещук ?
ТОму що інші "кандидати на мера " з "фемен" від Слуги народу -це вже відвертий треш...))) тому Верещук ще більш-менш)))) та й мером Рави-Руськи потренувалась" )) все-таки розумніша від відвертого дебіла Колі Тищенко ..