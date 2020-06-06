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З 8 червня в Києві частково запрацює міська електричка

У Києві з 8 червня відновлять рух міських електропоїздів, проте вони курсуватимуть з обмеженнями і не за звичним розкладом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".

Зокрема, електрички курсуватимуть у напрямку: станція "Троєщина" - станція "Троєщина-2" - станція "Почайна". І навпаки: станція "Почайна" - станція "Троєщина-2" - станція "Троєщина".

Курссуватимуть поїзди в години пік, а також у суботу та неділю.

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем у "Київпастрансі" обіцяють повідомити додатково.

Автор: 

Київ (19431) транспорт (1391) електричка (204)


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она и до пандемии работала частично )
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06.06.2020 01:24 Відповісти
Хоть бы до Бощаговки пустили, где основной пассажиропоток.
Но вождя краснокожих не колышат проблемы бледнолицых.
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06.06.2020 05:23 Відповісти
c 8го числа и хлопцы заработают, но частично.... - как елекрички примерно....
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06.06.2020 06:17 Відповісти
після запуску електричок можна і передвиборчу кампанію починати....




Нардепка від партії "СН" Ірина Верещук заявила, що може балотуватися на посаду мера Києва.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє https://www.depo.ua/ukr/politics/sluga-vereshchuk-ne-proti-zaynyati-mistse-klichka-202006051171575 "Depo.ua" .
"У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція", - заявила Верещук.


Чому Верещук ?

ТОму що інші "кандидати на мера " з "фемен" від Слуги народу -це вже відвертий треш...))) тому Верещук ще більш-менш)))) та й мером Рави-Руськи потренувалась" )) все-таки розумніша від відвертого дебіла Колі Тищенко ..
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06.06.2020 09:41 Відповісти
Соединят Троещину с метро - и на том спасибо.
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06.06.2020 10:45 Відповісти
Троещина - автономный район.
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06.06.2020 11:46 Відповісти
 
 