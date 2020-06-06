З 8 червня в Києві частково запрацює міська електричка
У Києві з 8 червня відновлять рух міських електропоїздів, проте вони курсуватимуть з обмеженнями і не за звичним розкладом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".
Зокрема, електрички курсуватимуть у напрямку: станція "Троєщина" - станція "Троєщина-2" - станція "Почайна". І навпаки: станція "Почайна" - станція "Троєщина-2" - станція "Троєщина".
Курссуватимуть поїзди в години пік, а також у суботу та неділю.
Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем у "Київпастрансі" обіцяють повідомити додатково.
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Но вождя краснокожих не колышат проблемы бледнолицых.
Нардепка від партії "СН" Ірина Верещук заявила, що може балотуватися на посаду мера Києва.
Про це вона розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє https://www.depo.ua/ukr/politics/sluga-vereshchuk-ne-proti-zaynyati-mistse-klichka-202006051171575 "Depo.ua" .
"У мене є плани, вони амбітні, і серед цих планів, звичайно, є і така амбіція", - заявила Верещук.
Чому Верещук ?
ТОму що інші "кандидати на мера " з "фемен" від Слуги народу -це вже відвертий треш...))) тому Верещук ще більш-менш)))) та й мером Рави-Руськи потренувалась" )) все-таки розумніша від відвертого дебіла Колі Тищенко ..