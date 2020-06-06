З 8 червня в Києві частково запрацює міська електричка

У Києві з 8 червня відновлять рух міських електропоїздів, проте вони курсуватимуть з обмеженнями і не за звичним розкладом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Київпастрансу".

Зокрема, електрички курсуватимуть у напрямку: станція "Троєщина" - станція "Троєщина-2" - станція "Почайна". І навпаки: станція "Почайна" - станція "Троєщина-2" - станція "Троєщина".

Курссуватимуть поїзди в години пік, а також у суботу та неділю.

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем у "Київпастрансі" обіцяють повідомити додатково.