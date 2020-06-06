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Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1 995 делегатов из 1 991 необходимого.

"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией", - отметил Байден.

Читайте также: Обама заявит о своей поддержке Байдена, - CNN

Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником Байдена будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Байден Джо (2785) Президент (4424) США (26506)


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Топ комментарии
+26
А ще у вас є принць Коля.
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06.06.2020 11:08
+17
Ох зараз зебіли і псєшитимуть.
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06.06.2020 10:53
+15
Зе просто будет обязан женится на Деркаче....
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06.06.2020 11:25
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Страница 3 из 3
Раз у демократов такой кризис кадров, просрут они и эти выборы.
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06.06.2020 12:37 Ответить
Класс! А у нас уже готово подозрение на Байдена. Гениальный прокурор Венедиктова открыла на него дело за что-, связанное с Порошенко.
Советую ей ехать в США вручать ему подозрение.
Вот таких идиотов мудрый нарид навыбирал во власть.
Они даже на один шаг вперёд не способны просчитать последствия своих действий.
Я понимаю, что нелох ненавидит Порошенко, чувствуя свою ущербность в сравнении с ним.
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
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06.06.2020 12:52 Ответить
Чому тільки ідіот може втрачати підтримку США для України? Ще може це робити свідомий ворог...
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06.06.2020 13:21 Ответить
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
Порох же ухитрился как идиот публично поставить на Клинтон. Так что наблюдаем за зарождением новой национальной традиции )))
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07.06.2020 01:07 Ответить
Украине надо дружить с Америкой, а не с персоналиями.
За поддержку Украины голосует Конгресс.
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06.06.2020 12:52 Ответить
У них не будет выбора, если перестанут поддерживать Украину, она тут же перейдет под влияние РФ. Учитывая, какие усилия и средства они сюда вбахали, им это невыгодно при любом раскладе, так что не стоит переживать.
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06.06.2020 13:34 Ответить
Украине надо дружить с Америкой, а не с персоналиями.
Чтобы дружить с государственными структурами Штатов, нужно иметь хоть слегка аналогичное по качеству и на Украине. Вот кто из б/м подходящих по должности в Штатах захотел бы дружить напр с премьер-министром Украины Горчаруком? Или рядовой сенатор - с рядовым депутатом Рады? Врядли.

О генпрокуроре без юр образования уже и не стоит вспоминать. ((((
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07.06.2020 01:16 Ответить
Успіхів Трампу та перемоги у виборах!
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06.06.2020 13:33 Ответить
А что он такого великого сделал, в качестве президента, на международной арене?
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06.06.2020 14:59 Ответить
С тех пор как Трамп вступил в должность, было создано: более 7 миллионов новых рабочих мест,безработица снизилась с 4,8% до 3,5%(уровень безработицы 7,4%- рекорд Трампа),рост валового внутреннего продукта вырос с 2 процентов до 2,5 процента(два четверти года Трампа значительно превысили 3 процента),подписан закон о сокращении налогов(доход в 73 000 долларов, получил сокращение федеральных подоходных налогов более чем на 2 000 долларов,что составляет почти 60% снижения ежегодных счетов федерального подоходного налога,100 миллионов человек имеют 401 (k) с, а 42 миллиона домохозяйств -индивидуальные пенсионные счета.https://thehill.com/opinion/white-house/475457-why-donald-trump-will-win-2020
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06.06.2020 13:45 Ответить
Как Голобородько в фильмах?
А что на международной арене Трамп сделал, можно узнать от ценителя "чарки и шкварки"?
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06.06.2020 15:00 Ответить
1)ніколи ще стільки не платили американцям за НАТО
2)рашковані окупанти з рубежів України опинились в ассаді.
3)Україна вперше дістала зброю.
4)на ПП-2 санкції
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06.06.2020 15:25 Ответить
Это успехи Трампа, особенно по п.1)?
Остальное - решение Трампа, а не Конгресса, который, к тому же, шел поперёк Трампа, на сколько возможно и даже укрывал помощь Украине в других статьях расходов?
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06.06.2020 15:32 Ответить
Поросенкам не зрозуміти-вони не знають мови-одні язики.
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06.06.2020 15:48 Ответить
Понятно, пошли "аргументы". Что же ты так рано спалился, https://censor.net/user/317817, обычно самые умные из кацапов палятся после пятого поста, а не на третьем.
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06.06.2020 15:51 Ответить
Аргументи у кацапердих петрил-тиць рильце у гімнище і ні гу-гу?Лахта,що з них взяти.
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06.06.2020 15:59 Ответить
я чомусь думаю,що все навпаки.. Саме трамп "гальмував" у допомозі Україні..
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07.06.2020 08:45 Ответить
1995 поддержали из 1991 кандидатов на цензор Пидроахуя взяли на пол ставки?)
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06.06.2020 14:04 Ответить
1991 було потрібно.
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06.06.2020 14:09 Ответить
На тлі масштабних протестів після смерті афроамериканця Джорджа Флойда передвиборні рейтинги Байдена зросли. Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення Національного громадського радіо, за Байдена готові проголосувати 50 відсотків виборців, за Трампа - 43. Зараз виборці віддають Байдену перевагу над Трампом у кількох ключових штатах, Флориді, Вісконсині, Пенсильванії, які проголосували на минулих виборах за Дональда Трампа

https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-otrymav-dostatnyo-holosiv-dlya-vysunennya-kandydatom/30655985.html
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06.06.2020 14:49 Ответить
Більшість у Палаті дітей ККК і вбивць Лінкольна-це вже головна біль для країни-3-и роки імпічили віслюки,рік будуть розбишакувати.Але і це тут розцінюється в деякій мірі допустимою противагою домінації.Тому так-комусь і дороги треба будувати вязнями.
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06.06.2020 15:16 Ответить
ггг) Це той Байден на якого зебіли завели карну справу?
Схоже найвеличніше Кокаду знову вивалялось в лайні...
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06.06.2020 15:33 Ответить
Прям таки на байдена?
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07.06.2020 19:29 Ответить
Спящий Джо... Лучшего противника Трампу и пожелать нельзя для победы.
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06.06.2020 15:37 Ответить
Хорошо. Значит, Трамп снова победит.
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06.06.2020 18:51 Ответить
Отсосет
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07.06.2020 07:38 Ответить
точно. сонный джо так и сделает.
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07.06.2020 07:50 Ответить
Байден крайне коррумпированный политик который до своего вицепрезидентсва оказывал политическое покровительства китайским компаниям на американском рынке . Благодаря его вмешательству китайские компании имели преимущества перед американскими и вопреки закону не раскрывали своего финансового положения перед американскими инвесторами . В результате за несколько лет с американского финансового рынка китайцами было выведено 3 триллиона инвестиций в Китай . В знак благодарности фирма сына Байдена , Хантера Байдена , получила около 2.5 миллиардов от китайского правительства . Кроме этого Хантер и Джо Байден известны как активные участники коррупционного скандала в Украине связанного с фирмой Барисма . Беспорядки в США связывают с попыткой Демократической партии отвлечь внимание от расследования коррупционных схем Байдена . Именно мэры и губернаторы от Дем партии отдают приказ полиции не противодействовать грабежам и поджогам .

..
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06.06.2020 20:40 Ответить
Кацарылый, прийдет Байден и вашей раше писта))
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07.06.2020 07:39 Ответить
Байдануті на городі косять маковиння,
Віддають вершки Антифі,виборцям-байдиння.
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07.06.2020 05:24 Ответить
Давай оставим Украину,

Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно.
Поэтому естественно, что у Украины есть претензии к США

Для ребенка естественно, а для независимого государства - нет. В чем собственно претензии? Был договор с Штатами о союзе? Они брали на себя конкретные обязательства? Украина сдает Крым без боя, те все хорошо, просто смена караула, так зачем Штатам вмешиваться?
были надежды на них в 2014 даже просто по Будапештскому меморандуму.
Какие конкретные действия были прописаны в это договоре о намерениях? Конкретные, а не "мы за всё хорошее против всего плохого".
Мы слишком были уверены, что на нас не нападут и
Кто мы? Почему были в этом уверены? Всем в государстве рулит элита. Если это госэлита, а не просто деляги, дорвавшиеся до пирога, они должны выстроить систему безопасности государства. На бумаге всё было, а оно, государство, оказалось муляжом: похоже, но не работает.
наверное неделю мы были просто растеряны

Пан Олег, извините, вы за деревьями леса не видите. Любой бандит на районе, если он хочет и дальше получать доход с этой территории, в первую очередь хочет сохранить за его собой и отогнать чужих. Вся укр элита - весьма богатые люди, заработавшие и отстоявшие свои капиталы, сумавшие выжить, скушавшие не одного конкурента , прихватившие себе не один шмат госсобственности итд а вот на государство эта забота не распространялась. Потому что нет и не было на Украине госэлиты, слоя людей имеющих власть и способных поставить интересы страны выше собственных и своего клана. А без этого - не будет государства.
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07.06.2020 23:23 Ответить
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08.06.2020 08:53 Ответить
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