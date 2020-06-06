Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.
Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1 995 делегатов из 1 991 необходимого.
"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией", - отметил Байден.
Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником Байдена будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
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Советую ей ехать в США вручать ему подозрение.
Вот таких идиотов мудрый нарид навыбирал во власть.
Они даже на один шаг вперёд не способны просчитать последствия своих действий.
Я понимаю, что нелох ненавидит Порошенко, чувствуя свою ущербность в сравнении с ним.
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
Порох же ухитрился как идиот публично поставить на Клинтон. Так что наблюдаем за зарождением новой национальной традиции )))
За поддержку Украины голосует Конгресс.
Чтобы дружить с государственными структурами Штатов, нужно иметь хоть слегка аналогичное по качеству и на Украине. Вот кто из б/м подходящих по должности в Штатах захотел бы дружить напр с премьер-министром Украины Горчаруком? Или рядовой сенатор - с рядовым депутатом Рады? Врядли.
О генпрокуроре без юр образования уже и не стоит вспоминать. ((((
А что на международной арене Трамп сделал, можно узнать от ценителя "чарки и шкварки"?
2)рашковані окупанти з рубежів України опинились в ассаді.
3)Україна вперше дістала зброю.
4)на ПП-2 санкції
Остальное - решение Трампа, а не Конгресса, который, к тому же, шел поперёк Трампа, на сколько возможно и даже укрывал помощь Украине в других статьях расходов?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-otrymav-dostatnyo-holosiv-dlya-vysunennya-kandydatom/30655985.html
Схоже найвеличніше Кокаду знову вивалялось в лайні...
..
Віддають вершки Антифі,виборцям-байдиння.
Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно.
Поэтому естественно, что у Украины есть претензии к США
Для ребенка естественно, а для независимого государства - нет. В чем собственно претензии? Был договор с Штатами о союзе? Они брали на себя конкретные обязательства? Украина сдает Крым без боя, те все хорошо, просто смена караула, так зачем Штатам вмешиваться?
были надежды на них в 2014 даже просто по Будапештскому меморандуму.
Какие конкретные действия были прописаны в это договоре о намерениях? Конкретные, а не "мы за всё хорошее против всего плохого".
Мы слишком были уверены, что на нас не нападут и
Кто мы? Почему были в этом уверены? Всем в государстве рулит элита. Если это госэлита, а не просто деляги, дорвавшиеся до пирога, они должны выстроить систему безопасности государства. На бумаге всё было, а оно, государство, оказалось муляжом: похоже, но не работает.
наверное неделю мы были просто растеряны
Пан Олег, извините, вы за деревьями леса не видите. Любой бандит на районе, если он хочет и дальше получать доход с этой территории, в первую очередь хочет сохранить за его собой и отогнать чужих. Вся укр элита - весьма богатые люди, заработавшие и отстоявшие свои капиталы, сумавшие выжить, скушавшие не одного конкурента , прихватившие себе не один шмат госсобственности итд а вот на государство эта забота не распространялась. Потому что нет и не было на Украине госэлиты, слоя людей имеющих власть и способных поставить интересы страны выше собственных и своего клана. А без этого - не будет государства.