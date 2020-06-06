Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1 995 делегатов из 1 991 необходимого.

"Для меня было честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы объединенной партией", - отметил Байден.

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Как сообщалось, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником Байдена будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.