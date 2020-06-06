Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на пост президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Байдена попередньо підтримали 1 995 делегатів из 1 991 необхідного.

"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія. І я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - зазначив Байден.

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Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановано на 3 листопада. Суперником Байдена буде чинний президент, республіканець Дональд Трамп.