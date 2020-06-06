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Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на пост президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.

Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Байдена попередньо підтримали 1 995 делегатів из 1 991 необхідного.

"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія. І я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - зазначив Байден.

Читайте також: Обама заявить про свою підтримку Байдена, - CNN

Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановано на 3 листопада. Суперником Байдена буде чинний президент, республіканець Дональд Трамп.

Автор: 

Байден Джо (2883) Президент (815) США (22634)


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Топ коментарі
+26
А ще у вас є принць Коля.
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06.06.2020 11:08
+17
Ох зараз зебіли і псєшитимуть.
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06.06.2020 10:53
+15
Зе просто будет обязан женится на Деркаче....
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06.06.2020 11:25
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Раз у демократов такой кризис кадров, просрут они и эти выборы.
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06.06.2020 12:37 Відповісти
Класс! А у нас уже готово подозрение на Байдена. Гениальный прокурор Венедиктова открыла на него дело за что-, связанное с Порошенко.
Советую ей ехать в США вручать ему подозрение.
Вот таких идиотов мудрый нарид навыбирал во власть.
Они даже на один шаг вперёд не способны просчитать последствия своих действий.
Я понимаю, что нелох ненавидит Порошенко, чувствуя свою ущербность в сравнении с ним.
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
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06.06.2020 12:52 Відповісти
Чому тільки ідіот може втрачати підтримку США для України? Ще може це робити свідомий ворог...
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06.06.2020 13:21 Відповісти
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
Порох же ухитрился как идиот публично поставить на Клинтон. Так что наблюдаем за зарождением новой национальной традиции )))
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07.06.2020 01:07 Відповісти
Украине надо дружить с Америкой, а не с персоналиями.
За поддержку Украины голосует Конгресс.
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06.06.2020 12:52 Відповісти
У них не будет выбора, если перестанут поддерживать Украину, она тут же перейдет под влияние РФ. Учитывая, какие усилия и средства они сюда вбахали, им это невыгодно при любом раскладе, так что не стоит переживать.
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06.06.2020 13:34 Відповісти
Украине надо дружить с Америкой, а не с персоналиями.
Чтобы дружить с государственными структурами Штатов, нужно иметь хоть слегка аналогичное по качеству и на Украине. Вот кто из б/м подходящих по должности в Штатах захотел бы дружить напр с премьер-министром Украины Горчаруком? Или рядовой сенатор - с рядовым депутатом Рады? Врядли.

О генпрокуроре без юр образования уже и не стоит вспоминать. ((((
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07.06.2020 01:16 Відповісти
Успіхів Трампу та перемоги у виборах!
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06.06.2020 13:33 Відповісти
А что он такого великого сделал, в качестве президента, на международной арене?
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06.06.2020 14:59 Відповісти
С тех пор как Трамп вступил в должность, было создано: более 7 миллионов новых рабочих мест,безработица снизилась с 4,8% до 3,5%(уровень безработицы 7,4%- рекорд Трампа),рост валового внутреннего продукта вырос с 2 процентов до 2,5 процента(два четверти года Трампа значительно превысили 3 процента),подписан закон о сокращении налогов(доход в 73 000 долларов, получил сокращение федеральных подоходных налогов более чем на 2 000 долларов,что составляет почти 60% снижения ежегодных счетов федерального подоходного налога,100 миллионов человек имеют 401 (k) с, а 42 миллиона домохозяйств -индивидуальные пенсионные счета.https://thehill.com/opinion/white-house/475457-why-donald-trump-will-win-2020
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06.06.2020 13:45 Відповісти
Как Голобородько в фильмах?
А что на международной арене Трамп сделал, можно узнать от ценителя "чарки и шкварки"?
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06.06.2020 15:00 Відповісти
1)ніколи ще стільки не платили американцям за НАТО
2)рашковані окупанти з рубежів України опинились в ассаді.
3)Україна вперше дістала зброю.
4)на ПП-2 санкції
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06.06.2020 15:25 Відповісти
Это успехи Трампа, особенно по п.1)?
Остальное - решение Трампа, а не Конгресса, который, к тому же, шел поперёк Трампа, на сколько возможно и даже укрывал помощь Украине в других статьях расходов?
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06.06.2020 15:32 Відповісти
Поросенкам не зрозуміти-вони не знають мови-одні язики.
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06.06.2020 15:48 Відповісти
Понятно, пошли "аргументы". Что же ты так рано спалился, https://censor.net/user/317817, обычно самые умные из кацапов палятся после пятого поста, а не на третьем.
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06.06.2020 15:51 Відповісти
Аргументи у кацапердих петрил-тиць рильце у гімнище і ні гу-гу?Лахта,що з них взяти.
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06.06.2020 15:59 Відповісти
я чомусь думаю,що все навпаки.. Саме трамп "гальмував" у допомозі Україні..
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07.06.2020 08:45 Відповісти
1995 поддержали из 1991 кандидатов на цензор Пидроахуя взяли на пол ставки?)
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06.06.2020 14:04 Відповісти
1991 було потрібно.
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06.06.2020 14:09 Відповісти
На тлі масштабних протестів після смерті афроамериканця Джорджа Флойда передвиборні рейтинги Байдена зросли. Згідно з останнім опитуванням, проведеним на замовлення Національного громадського радіо, за Байдена готові проголосувати 50 відсотків виборців, за Трампа - 43. Зараз виборці віддають Байдену перевагу над Трампом у кількох ключових штатах, Флориді, Вісконсині, Пенсильванії, які проголосували на минулих виборах за Дональда Трампа

https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-otrymav-dostatnyo-holosiv-dlya-vysunennya-kandydatom/30655985.html
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06.06.2020 14:49 Відповісти
Більшість у Палаті дітей ККК і вбивць Лінкольна-це вже головна біль для країни-3-и роки імпічили віслюки,рік будуть розбишакувати.Але і це тут розцінюється в деякій мірі допустимою противагою домінації.Тому так-комусь і дороги треба будувати вязнями.
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06.06.2020 15:16 Відповісти
ггг) Це той Байден на якого зебіли завели карну справу?
Схоже найвеличніше Кокаду знову вивалялось в лайні...
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06.06.2020 15:33 Відповісти
Прям таки на байдена?
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07.06.2020 19:29 Відповісти
Спящий Джо... Лучшего противника Трампу и пожелать нельзя для победы.
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06.06.2020 15:37 Відповісти
Хорошо. Значит, Трамп снова победит.
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06.06.2020 18:51 Відповісти
Отсосет
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07.06.2020 07:38 Відповісти
точно. сонный джо так и сделает.
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07.06.2020 07:50 Відповісти
Байден крайне коррумпированный политик который до своего вицепрезидентсва оказывал политическое покровительства китайским компаниям на американском рынке . Благодаря его вмешательству китайские компании имели преимущества перед американскими и вопреки закону не раскрывали своего финансового положения перед американскими инвесторами . В результате за несколько лет с американского финансового рынка китайцами было выведено 3 триллиона инвестиций в Китай . В знак благодарности фирма сына Байдена , Хантера Байдена , получила около 2.5 миллиардов от китайского правительства . Кроме этого Хантер и Джо Байден известны как активные участники коррупционного скандала в Украине связанного с фирмой Барисма . Беспорядки в США связывают с попыткой Демократической партии отвлечь внимание от расследования коррупционных схем Байдена . Именно мэры и губернаторы от Дем партии отдают приказ полиции не противодействовать грабежам и поджогам .

..
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06.06.2020 20:40 Відповісти
Кацарылый, прийдет Байден и вашей раше писта))
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07.06.2020 07:39 Відповісти
Байдануті на городі косять маковиння,
Віддають вершки Антифі,виборцям-байдиння.
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07.06.2020 05:24 Відповісти
Давай оставим Украину,

Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно.
Поэтому естественно, что у Украины есть претензии к США

Для ребенка естественно, а для независимого государства - нет. В чем собственно претензии? Был договор с Штатами о союзе? Они брали на себя конкретные обязательства? Украина сдает Крым без боя, те все хорошо, просто смена караула, так зачем Штатам вмешиваться?
были надежды на них в 2014 даже просто по Будапештскому меморандуму.
Какие конкретные действия были прописаны в это договоре о намерениях? Конкретные, а не "мы за всё хорошее против всего плохого".
Мы слишком были уверены, что на нас не нападут и
Кто мы? Почему были в этом уверены? Всем в государстве рулит элита. Если это госэлита, а не просто деляги, дорвавшиеся до пирога, они должны выстроить систему безопасности государства. На бумаге всё было, а оно, государство, оказалось муляжом: похоже, но не работает.
наверное неделю мы были просто растеряны

Пан Олег, извините, вы за деревьями леса не видите. Любой бандит на районе, если он хочет и дальше получать доход с этой территории, в первую очередь хочет сохранить за его собой и отогнать чужих. Вся укр элита - весьма богатые люди, заработавшие и отстоявшие свои капиталы, сумавшие выжить, скушавшие не одного конкурента , прихватившие себе не один шмат госсобственности итд а вот на государство эта забота не распространялась. Потому что нет и не было на Украине госэлиты, слоя людей имеющих власть и способных поставить интересы страны выше собственных и своего клана. А без этого - не будет государства.
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07.06.2020 23:23 Відповісти
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08.06.2020 08:53 Відповісти
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