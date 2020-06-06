Байден офіційно став кандидатом у президенти США від демократів
Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом на пост президента США від Демократичної партії на майбутніх президентських виборах.
Про це пише AP, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Байдена попередньо підтримали 1 995 делегатів из 1 991 необхідного.
"Для мене було честю боротися з однією з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія. І я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об'єднаною партією", - зазначив Байден.
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Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановано на 3 листопада. Суперником Байдена буде чинний президент, республіканець Дональд Трамп.
Топ коментарі
+26 кацахол
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Советую ей ехать в США вручать ему подозрение.
Вот таких идиотов мудрый нарид навыбирал во власть.
Они даже на один шаг вперёд не способны просчитать последствия своих действий.
Я понимаю, что нелох ненавидит Порошенко, чувствуя свою ущербность в сравнении с ним.
Но ведь терять поддержку США из-за своих комплексов может только идиот.
Порох же ухитрился как идиот публично поставить на Клинтон. Так что наблюдаем за зарождением новой национальной традиции )))
За поддержку Украины голосует Конгресс.
Чтобы дружить с государственными структурами Штатов, нужно иметь хоть слегка аналогичное по качеству и на Украине. Вот кто из б/м подходящих по должности в Штатах захотел бы дружить напр с премьер-министром Украины Горчаруком? Или рядовой сенатор - с рядовым депутатом Рады? Врядли.
О генпрокуроре без юр образования уже и не стоит вспоминать. ((((
А что на международной арене Трамп сделал, можно узнать от ценителя "чарки и шкварки"?
2)рашковані окупанти з рубежів України опинились в ассаді.
3)Україна вперше дістала зброю.
4)на ПП-2 санкції
Остальное - решение Трампа, а не Конгресса, который, к тому же, шел поперёк Трампа, на сколько возможно и даже укрывал помощь Украине в других статьях расходов?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-biden-otrymav-dostatnyo-holosiv-dlya-vysunennya-kandydatom/30655985.html
Схоже найвеличніше Кокаду знову вивалялось в лайні...
..
Віддають вершки Антифі,виборцям-байдиння.
Есть ли жизнь на Марсе - это науке неизвестно.
Поэтому естественно, что у Украины есть претензии к США
Для ребенка естественно, а для независимого государства - нет. В чем собственно претензии? Был договор с Штатами о союзе? Они брали на себя конкретные обязательства? Украина сдает Крым без боя, те все хорошо, просто смена караула, так зачем Штатам вмешиваться?
были надежды на них в 2014 даже просто по Будапештскому меморандуму.
Какие конкретные действия были прописаны в это договоре о намерениях? Конкретные, а не "мы за всё хорошее против всего плохого".
Мы слишком были уверены, что на нас не нападут и
Кто мы? Почему были в этом уверены? Всем в государстве рулит элита. Если это госэлита, а не просто деляги, дорвавшиеся до пирога, они должны выстроить систему безопасности государства. На бумаге всё было, а оно, государство, оказалось муляжом: похоже, но не работает.
наверное неделю мы были просто растеряны
Пан Олег, извините, вы за деревьями леса не видите. Любой бандит на районе, если он хочет и дальше получать доход с этой территории, в первую очередь хочет сохранить за его собой и отогнать чужих. Вся укр элита - весьма богатые люди, заработавшие и отстоявшие свои капиталы, сумавшие выжить, скушавшие не одного конкурента , прихватившие себе не один шмат госсобственности итд а вот на государство эта забота не распространялась. Потому что нет и не было на Украине госэлиты, слоя людей имеющих власть и способных поставить интересы страны выше собственных и своего клана. А без этого - не будет государства.