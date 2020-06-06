В армии COVID-19 болеют 135 человек

За последние сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины обнаружили еще 4 случая заболевания коронавирусной болезнью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Командования Медсил ВСУ.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано четыре новых случая заболевания Covid-19, из них в учреждениях здравоохранения находится два человека.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - отмечается в сообщении.

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Всего по состоянию на 10.00 6 июня в Вооруженных силах Украины болеет Covid-19 135 человек. За время пандемии выздоровели - 142 человека, летальных случаев - 4.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 626 человек.