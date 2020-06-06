В армії COVID-19 хворіють 135 осіб

За останню добу серед військовослужбовців Збройних сил України виявили ще 4 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування Медсил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, упродовж минулої доби у Збройних силах України зареєстровано чотири нові випадки захворювання на Covid-19, з них в установах охорони здоров'я перебуває двоє людей.

"Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують належне лікування", - наголошується в повідомленні.

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Загалом станом на 10:00 6 червня в Збройних силах України хворіє на Covid-19 135 осіб. За час пандемії одужали 142 особи, летальних випадків - 4.

На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебувають 626 осіб.