В армії COVID-19 хворіють 135 осіб
За останню добу серед військовослужбовців Збройних сил України виявили ще 4 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу командування Медсил ЗСУ.
Згідно з повідомленням, упродовж минулої доби у Збройних силах України зареєстровано чотири нові випадки захворювання на Covid-19, з них в установах охорони здоров'я перебуває двоє людей.
"Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Отримують належне лікування", - наголошується в повідомленні.
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Загалом станом на 10:00 6 червня в Збройних силах України хворіє на Covid-19 135 осіб. За час пандемії одужали 142 особи, летальних випадків - 4.
На ізоляції (зокрема самоізоляція) перебувають 626 осіб.
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