Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Активиста Сергея Стерненко вызывают во вторник в СБУ для вручения подозрения. Он утверждает, что следователи обвинят его в умышленном убийстве.

Фото повестки Стерненко опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. В СБУ его вызывают на 10 утра во вторник, 9 июня.

"Следователю я уже направил ответ, что не могу явиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", — написал Стерненко.

Он призывает следствие вызвать его на другую дату, чтобы дать возможность реализовать право на защиту.

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"Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Это делается руками безвольных следственных и прокуроров за указания Авакова и Венедиктов. А Зеленский согласился на это преследование", — считает Стерненко.

"То, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном — Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек. Заказчики убийств - его союзники. Жертвы нападений — его враги", — добавил Стерненко.

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Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.