Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ
Активиста Сергея Стерненко вызывают во вторник в СБУ для вручения подозрения. Он утверждает, что следователи обвинят его в умышленном убийстве.
Фото повестки Стерненко опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. В СБУ его вызывают на 10 утра во вторник, 9 июня.
"Следователю я уже направил ответ, что не могу явиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", — написал Стерненко.
Он призывает следствие вызвать его на другую дату, чтобы дать возможность реализовать право на защиту.
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"Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.
Это делается руками безвольных следственных и прокуроров за указания Авакова и Венедиктов. А Зеленский согласился на это преследование", — считает Стерненко.
"То, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном — Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек. Заказчики убийств - его союзники. Жертвы нападений — его враги", — добавил Стерненко.
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Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).
Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Бо Іловайськ, Зеленопілля, ДАП, Новоазовськ, Дебальцеве - то все продукт шоколадної зради.
Именно Порошенковские мародеры и распространяли миф о том, что у нас не было до них армии. А 95-я, вся прошедшая через миротворческие миссии (она в моем городе), а 79-я, а 30-я из Новоград-Волынского, в 2013-м на 100% из контрактников, а 3-й и 8-й полки, а 73-й центр специальных операций...?
Вы еще заявите, что Порошенко не проводил парада в то время, когда на фронте остро не хватало резервов, что он не орал "никаких российских войск не наступает, это вы даете дезинформацию". Ну так все его преступные действия, во время Иловайской трагедии зафиксированы ТСК ВР под руководством Сенченко!
Як заповів їхній вчитель: "Чим неймовірніша маячня тим більше в неї повірять"
У меня бы язык не повернулся назвать патриотическое движение проектом!
Порохоботы со своим петюней могут расслабиться и без них обойдутся!
Расплата обязательно будет.
или он наметил себе их заранее ???......................... а что ещё подразумевает "умышленное" ???
ранга ??? или опять "дестабилизация" ???
именно они опасны а не икона.
но ведь зачем-то же они это лепят ?
не от скуки же ?
а случай именно тот.
можно подумать туповатая лейтенант Савченко была того калибра, когда из неё начали лепить ))
этого Стерненко, как раз плюнуть, мог закрыть любой районный прокурор.
но ПОЧЕМУ-ТО влезло именно СБУ
и влезло именно с целью учинить резонанс.
Виходить що в Україні кримінальні справи мають вирішувати політично, і існує окрема каста недоторканних, щодо яких слідство і суд є апріорі неможливими?
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
1. Неоднократные попытки убийства Стерненко - классика, реализованная в Гандзюк.
2. Для убийства нанимают сброд, доказать связь с настоящий заказчиком - нереально.
3. Если вы защитились и вас не убили - вас посадят. Результат достигнут.
А ТЕПЕРЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ:
то, что мы видим - классическая тактика хитрожопых - они типа украинские патриоты, но наносят акцентированные удары, которые в конце-концов убьют Украину.
Хитрожопые неукраинцы и их украинские полезные идиоты не угомонятся.
ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМ ИХ, ОНИ ОСТАНОВЯТ УКРАИНУ!!!
кто то обещал "Мы ево сметьом, если будит не так !!!".
Я вместо этих сметунов на Майдан не пойду рисковать жизнью ради их приколов.
Они взяли на себя ответственность - пусть идут и сметают
кала уже выши крыши