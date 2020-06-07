РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10521 посетитель онлайн
Новости
23 349 369

Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения. ДОКУМЕНТ

Активиста Сергея Стерненко вызывают во вторник в СБУ для вручения подозрения. Он утверждает, что следователи обвинят его в умышленном убийстве.

Фото повестки Стерненко опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. В СБУ его вызывают на 10 утра во вторник, 9 июня.

"Следователю я уже направил ответ, что не могу явиться по объективным причинам: вызов получен за 2 дня до даты, на которую вызывают, а КПК в ст. 135 указывает, что должно быть минимум 3 дня. За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", — написал Стерненко.

Он призывает следствие вызвать его на другую дату, чтобы дать возможность реализовать право на защиту.

Читайте на Цензор.НЕТ: Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор переведен в другое подразделение. Подозрение активисту уже подписано, - нардеп "Голоса" Бобровская

"Подозрение подготовили по ст. 115 - умышленное убийство.

Это делается руками безвольных следственных и прокуроров за указания Авакова и Венедиктов. А Зеленский согласился на это преследование", — считает Стерненко.

"То, что на фоне этого трэша даже не ищут заказчика покушения на меня, не ищут посредников и исполнителей, говорит только об одном — Зеленский стал на сторону убийц, бандитов и титушек. Заказчики убийств - его союзники. Жертвы нападений — его враги", — добавил Стерненко.Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения 01

Также на Цензор.НЕТ: Прокурор Бозовуляк отказал мне в ознакомлении с материалами дела о покушении. Из меня хотят сделать нападавшего, - Стерненко

Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения 02Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения 03

Автор: 

СБУ (19871) Стерненко Сергей (394)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+79
Задрав вже цей сєпарсьський зєбанаріум
показать весь комментарий
07.06.2020 16:54
+40
Стерненко зараз отримав результат свого вибору на президентських 2019....
показать весь комментарий
07.06.2020 17:18
+30
Другой, Александр Исайкул, находится за границей. Странно, что прокуратура и СБУ не привлекли международные организации в том числе Интерпол для екстрадиции второго подозреваемого в нападении на Стерненка. Видимо боятся обнародования своих заказных Портновым и Одесской властью в лице росийского гражданина Труханова и ментами-убийцами преступных намерений против Стерненка.
показать весь комментарий
07.06.2020 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Может пора Майдан собирать? Сколько можно это терпеть?
показать весь комментарий
08.06.2020 11:26 Ответить
Це не тільки про владу гундявого6 але і про адміністрацію лікарні.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:58 Ответить
Стерненко , а хто там допомогав прийти до влади зе , ********** Порошенка ? А хто продовжує це робити й зараз ? Ну-ну , продовжуй . Але не всі вірять твоєму "активізьму" . Просто супермен , Джеймс Бонд якийсь - вбивають , не вб'ють , хочуть посадити , не можуть ! Антоненко , Кузьменко , Дугарь сидять нізащо , а тут "нєуловімий джо" . А якщо я навіть помиляюсь , підтримувати його не буду - повторюю , такі як він привели зе до влади .
показать весь комментарий
07.06.2020 20:31 Ответить
Порошенко агент ***** має висіти у зашморгу,як зрадник разом з:ахмєтовим,фірташом,коломойським,новінським,мєртвєчуком,бойко.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:56 Ответить
Лучше ты там повиси, проксибот)))
показать весь комментарий
07.06.2020 21:06 Ответить
Хто ти є,якщо підтримуєш цих зрадників і падаль мені відомо.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:14 Ответить
Кто тебе сказал, что я их підтримую? Я підтримую Пороха и ВСУ!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:53 Ответить
Або Пороха, або ЗСУ.
Бо Іловайськ, Зеленопілля, ДАП, Новоазовськ, Дебальцеве - то все продукт шоколадної зради.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:00 Ответить
Бред! Это следствие правления рыгов, отсутствия армии, подлости кацапья, слабости реакции Запада и хотелок бени!
показать весь комментарий
07.06.2020 23:43 Ответить
Армия была, и именно она остановила продвижение кацапенСС на Донбассе, а добробаты ей помогали и в первую очередь поднимали на бой, поднимали боевой дух.
Именно Порошенковские мародеры и распространяли миф о том, что у нас не было до них армии. А 95-я, вся прошедшая через миротворческие миссии (она в моем городе), а 79-я, а 30-я из Новоград-Волынского, в 2013-м на 100% из контрактников, а 3-й и 8-й полки, а 73-й центр специальных операций...?

Вы еще заявите, что Порошенко не проводил парада в то время, когда на фронте остро не хватало резервов, что он не орал "никаких российских войск не наступает, это вы даете дезинформацию". Ну так все его преступные действия, во время Иловайской трагедии зафиксированы ТСК ВР под руководством Сенченко!
показать весь комментарий
08.06.2020 17:11 Ответить
Ти був в Іловайську ? А може в Дебальцево ? Сумніваюсь . А якщо був , то що , ти бачив як Порошенко з градів по нам стріляв ? На жаль , на таких , як ти дурдомів не вистачить .
показать весь комментарий
08.06.2020 07:55 Ответить
100 % .
показать весь комментарий
07.06.2020 21:12 Ответить
Рыго-кацапам нужно обязательно посадить Стерненко, как символ своего реванша. И только от нас зависит смогут ли это сделать кацапы руками своей агентуры или нет. Зеленая вата боится массовых акций протеста, а значит именно они должны стать методов давления на зебилов.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:43 Ответить
..Просто .*андерсен * казочки писати ...Добре Стерненко *залив сала за шкірку * одеським ПРофурсеткам .
показать весь комментарий
07.06.2020 20:54 Ответить
Ну так кремлядсько-Гебельсовські викормиші...
Як заповів їхній вчитель: "Чим неймовірніша маячня тим більше в неї повірять"
показать весь комментарий
08.06.2020 07:52 Ответить
Ти брешеш падло кацапське.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:59 Ответить
шо породил - то и заслужил
показать весь комментарий
07.06.2020 21:07 Ответить
Ты млять кацапская, свидетельница распятых мальчиков в трусиках.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:36 Ответить
Меня насторожила у Стерненко одна фраза : Я выхожу из ПС в другой проект!

У меня бы язык не повернулся назвать патриотическое движение проектом!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:12 Ответить
зеленский подонок
показать весь комментарий
07.06.2020 21:13 Ответить
Не позорьтесь!!!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:19 Ответить
Стерненко для Зе и Пе , как Сашко Билый для Авакова .Шавки фас !
показать весь комментарий
07.06.2020 21:36 Ответить
Верю, что зелебобики не оставят парня в беде. Их целых 75%!
Порохоботы со своим петюней могут расслабиться и без них обойдутся!
показать весь комментарий
07.06.2020 21:52 Ответить
Почему соя думает что если не пеця то Зеленский? В Украине есть как минимум не зашкваренная партия в зраде и нац движения типа пс и свободы. Думаю поддержка у Стерненка во вторник будет. Вы соя, можете не приходить. У вас есть таня черновол, вот и за нее и переживайте
показать весь комментарий
07.06.2020 22:53 Ответить
Давай сразу про унитазы. Ну чтобы сразу стало понятно что ты кацап😷
показать весь комментарий
08.06.2020 06:57 Ответить
Сами заказали, сами "расследуют"....сюр
показать весь комментарий
07.06.2020 22:00 Ответить
Если избиратели ЗЕ думают, что их это не коснется, то сильно ошибаются.
Расплата обязательно будет.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:26 Ответить
ничего они не думают. нечем.
показать весь комментарий
08.06.2020 05:42 Ответить
Скільки ще українцям треба Надь, щоб почати думати і аналізувати а не скакати за "героями" і "патріотами" по граблях.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:53 Ответить
Цікаво до він зробив що йому ціле СБУ дошкуляє ? Що ? Самозахистом тепер СБУ займається ?
показать весь комментарий
08.06.2020 00:13 Ответить
Главное шоб не Порох, да?
показать весь комментарий
08.06.2020 03:40 Ответить
Чому не Потрох? Саме Потрох і має, разом з його тролями, сісти в перших лавах, як шкідники і російські шпигуни. Схоже, що Зєля вже собі на строк теж заробив, бо майже вбив і армію, і економіку.
показать весь комментарий
08.06.2020 03:49 Ответить
И отчего это учителя под старость сходят с ума? Тяжёлая работа...
показать весь комментарий
08.06.2020 11:29 Ответить
Холопи ностальгують за Порохнявим паном))
показать весь комментарий
08.06.2020 12:23 Ответить
то есть бродил себе по улицам эдакий серийщик и высматривал кого бы замочить ??? или как?
или он наметил себе их заранее ???......................... а что ещё подразумевает "умышленное" ???
показать весь комментарий
08.06.2020 06:04 Ответить
и к стати почему сбу ??? его жертвами были госслужащие, силовики или чиновники высокого
ранга ??? или опять "дестабилизация" ???
показать весь комментарий
08.06.2020 06:12 Ответить
попробуй назвать этот пазл "подготовка нового Мессии" и у тебя всё сойдется.
показать весь комментарий
08.06.2020 12:32 Ответить
ну вы дядя и загнул.... не тот случай.... не того калибра да и потом если ктото лепит тогда
именно они опасны а не икона.
показать весь комментарий
08.06.2020 13:05 Ответить
ну так ясен перец, шо опасны те, кто лепит.

но ведь зачем-то же они это лепят ?

не от скуки же ?

а случай именно тот.

можно подумать туповатая лейтенант Савченко была того калибра, когда из неё начали лепить ))

этого Стерненко, как раз плюнуть, мог закрыть любой районный прокурор.

но ПОЧЕМУ-ТО влезло именно СБУ

и влезло именно с целью учинить резонанс.
показать весь комментарий
08.06.2020 21:57 Ответить
Настільки добре підготувався, що чекав поки жертви зберуться біля його будинку з різних кінців Одеської області
показать весь комментарий
08.06.2020 07:55 Ответить
Дуже подобається коли тут тролі пишуть нібито підозра Стерненку має залежати від того, за кого він голосував.
Виходить що в Україні кримінальні справи мають вирішувати політично, і існує окрема каста недоторканних, щодо яких слідство і суд є апріорі неможливими?
показать весь комментарий
08.06.2020 08:35 Ответить
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
показать весь комментарий
08.06.2020 08:36 Ответить
Рад за этого чувачка. Порох ему был "плохой". Ну, получи "хорошего" Зелю.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:15 Ответить
Стерненко - символ уничтожения хитрожопыми Украины:
1. Неоднократные попытки убийства Стерненко - классика, реализованная в Гандзюк.
2. Для убийства нанимают сброд, доказать связь с настоящий заказчиком - нереально.
3. Если вы защитились и вас не убили - вас посадят. Результат достигнут.
А ТЕПЕРЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ:
то, что мы видим - классическая тактика хитрожопых - они типа украинские патриоты, но наносят акцентированные удары, которые в конце-концов убьют Украину.
Хитрожопые неукраинцы и их украинские полезные идиоты не угомонятся.
ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМ ИХ, ОНИ ОСТАНОВЯТ УКРАИНУ!!!
показать весь комментарий
08.06.2020 10:39 Ответить
Необходимая самооборона. Погнался за супер киллером с ножом, догнал, замочил его и снял видосик. Все, защитился. А в какой кружок нужно записаться, что бы тоже вот так можно было защититься и не загреметь на кичу, а стать героем? Можно адресок.
показать весь комментарий
08.06.2020 10:46 Ответить
На московії ***** покаже тобі холоп місце в хліві,а тут Україна.
показать весь комментарий
08.06.2020 12:19 Ответить
Очевидно же, что терпеть это невозможно. Зе уничтожает все ценности. Давайте честно ответим себе на простой и ясный вопрос: когда будет Майдан?!
показать весь комментарий
08.06.2020 11:34 Ответить
ближайшие лет 5 его не будет.

кто то обещал "Мы ево сметьом, если будит не так !!!".

Я вместо этих сметунов на Майдан не пойду рисковать жизнью ради их приколов.

Они взяли на себя ответственность - пусть идут и сметают
показать весь комментарий
08.06.2020 12:49 Ответить
увы.... без накала страстей никак...... а жаль
показать весь комментарий
08.06.2020 13:09 Ответить
без какого ещё, нафиг, кала ?

кала уже выши крыши
показать весь комментарий
08.06.2020 21:52 Ответить
Засудивши Сергія мусора відкидають право Українців на самозахист.
показать весь комментарий
08.06.2020 12:18 Ответить
Я може чогось не розумію,тільки от з яких таких ділов цією справою (навмисне вбивство),взагалі займається єсбеу? Що,вже всіх шпигунів виловили?
показать весь комментарий
08.06.2020 16:05 Ответить
Страница 4 из 4
 
 