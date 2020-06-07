Стерненка викликають у СБУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ
Активіста Сергія Стерненка викликають у вівторок в СБУ для вручення підозри. Він стверджує, що слідчі звинуватять його в умисному вбивстві.
Фото повістки Стерненко опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. У СБУ його викликають на 10 ранку у вівторок, 9 червня.
"Слідчому я вже надіслав відповідь, що не можу з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні.
За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників", — написал Стерненко.
Він закликає слідство викликати його на іншу дату, щоб дати можливість реалізувати право на захист.
"Підозру підготували за ст. 115 - умисне вбивство.
Це робиться руками безвольних слідчих і прокурорів за вказівки Авакова і Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування ", - вважає Стерненко.
"На фоні цього трешу навіть не шукають замовника замахів на мене, не шукають посередників та виконавців, говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок. Замовники вбивств — його союзники.
Жертви нападів — його вороги", — додав Стерненко.
Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).
Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.
Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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Бо Іловайськ, Зеленопілля, ДАП, Новоазовськ, Дебальцеве - то все продукт шоколадної зради.
Именно Порошенковские мародеры и распространяли миф о том, что у нас не было до них армии. А 95-я, вся прошедшая через миротворческие миссии (она в моем городе), а 79-я, а 30-я из Новоград-Волынского, в 2013-м на 100% из контрактников, а 3-й и 8-й полки, а 73-й центр специальных операций...?
Вы еще заявите, что Порошенко не проводил парада в то время, когда на фронте остро не хватало резервов, что он не орал "никаких российских войск не наступает, это вы даете дезинформацию". Ну так все его преступные действия, во время Иловайской трагедии зафиксированы ТСК ВР под руководством Сенченко!
Як заповів їхній вчитель: "Чим неймовірніша маячня тим більше в неї повірять"
У меня бы язык не повернулся назвать патриотическое движение проектом!
Порохоботы со своим петюней могут расслабиться и без них обойдутся!
Расплата обязательно будет.
или он наметил себе их заранее ???......................... а что ещё подразумевает "умышленное" ???
ранга ??? или опять "дестабилизация" ???
именно они опасны а не икона.
но ведь зачем-то же они это лепят ?
не от скуки же ?
а случай именно тот.
можно подумать туповатая лейтенант Савченко была того калибра, когда из неё начали лепить ))
этого Стерненко, как раз плюнуть, мог закрыть любой районный прокурор.
но ПОЧЕМУ-ТО влезло именно СБУ
и влезло именно с целью учинить резонанс.
Виходить що в Україні кримінальні справи мають вирішувати політично, і існує окрема каста недоторканних, щодо яких слідство і суд є апріорі неможливими?
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
1. Неоднократные попытки убийства Стерненко - классика, реализованная в Гандзюк.
2. Для убийства нанимают сброд, доказать связь с настоящий заказчиком - нереально.
3. Если вы защитились и вас не убили - вас посадят. Результат достигнут.
А ТЕПЕРЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ:
то, что мы видим - классическая тактика хитрожопых - они типа украинские патриоты, но наносят акцентированные удары, которые в конце-концов убьют Украину.
Хитрожопые неукраинцы и их украинские полезные идиоты не угомонятся.
ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМ ИХ, ОНИ ОСТАНОВЯТ УКРАИНУ!!!
кто то обещал "Мы ево сметьом, если будит не так !!!".
Я вместо этих сметунов на Майдан не пойду рисковать жизнью ради их приколов.
Они взяли на себя ответственность - пусть идут и сметают
кала уже выши крыши