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Стерненка викликають у СБУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Стерненка викликають у СБУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Активіста Сергія Стерненка викликають у вівторок в СБУ для вручення підозри. Він стверджує, що слідчі звинуватять його в умисному вбивстві.

Фото повістки Стерненко опублікував у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. У СБУ його викликають на 10 ранку у вівторок, 9 червня.

"Слідчому я вже надіслав відповідь, що не можу з‘явитись з об‘єктивних причин: виклик отримано за 2 дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум 3 дні.
За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників", — написал Стерненко.

Він закликає слідство викликати його на іншу дату, щоб дати можливість реалізувати право на захист.

"Підозру підготували за ст. 115 - умисне вбивство.

Це робиться руками безвольних слідчих і прокурорів за вказівки Авакова і Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування ", - вважає Стерненко.

"На фоні цього трешу навіть не шукають замовника замахів на мене, не шукають посередників та виконавців, говорить лише про одне — Зеленський став на бік вбивць, бандитів та тітушок. Замовники вбивств — його союзники.
Жертви нападів — його вороги", — додав Стерненко.Стерненка викликають у СБУ для вручення підозри 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку, переведено в інший підрозділ. Підозру активісту вже підписали, - нардепка "Голосу" Бобровська

Раніше представники СБУ повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" про вручення двом людям, які напали на Стерненка в Одесі в 2018 році, підозр за ч.4 ст. 296 КК (хуліганські дії).

Один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов, загинув під час сутички. Інший, Олександр Ісайкул, перебуває за кордоном.

Адвокат Стерненка Віталій Коломієць вважає, що повідомлення про пред'явлення підозри "схоже на фейк від СБУ чи спробу відмазати нападників".

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня 2018 року стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

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СБУ (12790) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+79
Задрав вже цей сєпарсьський зєбанаріум
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07.06.2020 16:54
+40
Стерненко зараз отримав результат свого вибору на президентських 2019....
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07.06.2020 17:18
+30
Другой, Александр Исайкул, находится за границей. Странно, что прокуратура и СБУ не привлекли международные организации в том числе Интерпол для екстрадиции второго подозреваемого в нападении на Стерненка. Видимо боятся обнародования своих заказных Портновым и Одесской властью в лице росийского гражданина Труханова и ментами-убийцами преступных намерений против Стерненка.
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07.06.2020 17:29
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Может пора Майдан собирать? Сколько можно это терпеть?
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08.06.2020 11:26 Відповісти
Це не тільки про владу гундявого6 але і про адміністрацію лікарні.
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07.06.2020 20:58 Відповісти
Стерненко , а хто там допомогав прийти до влади зе , ********** Порошенка ? А хто продовжує це робити й зараз ? Ну-ну , продовжуй . Але не всі вірять твоєму "активізьму" . Просто супермен , Джеймс Бонд якийсь - вбивають , не вб'ють , хочуть посадити , не можуть ! Антоненко , Кузьменко , Дугарь сидять нізащо , а тут "нєуловімий джо" . А якщо я навіть помиляюсь , підтримувати його не буду - повторюю , такі як він привели зе до влади .
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07.06.2020 20:31 Відповісти
Порошенко агент ***** має висіти у зашморгу,як зрадник разом з:ахмєтовим,фірташом,коломойським,новінським,мєртвєчуком,бойко.
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07.06.2020 20:56 Відповісти
Лучше ты там повиси, проксибот)))
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07.06.2020 21:06 Відповісти
Хто ти є,якщо підтримуєш цих зрадників і падаль мені відомо.
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07.06.2020 21:14 Відповісти
Кто тебе сказал, что я их підтримую? Я підтримую Пороха и ВСУ!
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07.06.2020 21:53 Відповісти
Або Пороха, або ЗСУ.
Бо Іловайськ, Зеленопілля, ДАП, Новоазовськ, Дебальцеве - то все продукт шоколадної зради.
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07.06.2020 23:00 Відповісти
Бред! Это следствие правления рыгов, отсутствия армии, подлости кацапья, слабости реакции Запада и хотелок бени!
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07.06.2020 23:43 Відповісти
Армия была, и именно она остановила продвижение кацапенСС на Донбассе, а добробаты ей помогали и в первую очередь поднимали на бой, поднимали боевой дух.
Именно Порошенковские мародеры и распространяли миф о том, что у нас не было до них армии. А 95-я, вся прошедшая через миротворческие миссии (она в моем городе), а 79-я, а 30-я из Новоград-Волынского, в 2013-м на 100% из контрактников, а 3-й и 8-й полки, а 73-й центр специальных операций...?

Вы еще заявите, что Порошенко не проводил парада в то время, когда на фронте остро не хватало резервов, что он не орал "никаких российских войск не наступает, это вы даете дезинформацию". Ну так все его преступные действия, во время Иловайской трагедии зафиксированы ТСК ВР под руководством Сенченко!
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08.06.2020 17:11 Відповісти
Ти був в Іловайську ? А може в Дебальцево ? Сумніваюсь . А якщо був , то що , ти бачив як Порошенко з градів по нам стріляв ? На жаль , на таких , як ти дурдомів не вистачить .
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08.06.2020 07:55 Відповісти
100 % .
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07.06.2020 21:12 Відповісти
Рыго-кацапам нужно обязательно посадить Стерненко, как символ своего реванша. И только от нас зависит смогут ли это сделать кацапы руками своей агентуры или нет. Зеленая вата боится массовых акций протеста, а значит именно они должны стать методов давления на зебилов.
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07.06.2020 20:43 Відповісти
..Просто .*андерсен * казочки писати ...Добре Стерненко *залив сала за шкірку * одеським ПРофурсеткам .
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07.06.2020 20:54 Відповісти
Ну так кремлядсько-Гебельсовські викормиші...
Як заповів їхній вчитель: "Чим неймовірніша маячня тим більше в неї повірять"
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08.06.2020 07:52 Відповісти
Ти брешеш падло кацапське.
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07.06.2020 20:59 Відповісти
шо породил - то и заслужил
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07.06.2020 21:07 Відповісти
Ты млять кацапская, свидетельница распятых мальчиков в трусиках.
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07.06.2020 21:36 Відповісти
Меня насторожила у Стерненко одна фраза : Я выхожу из ПС в другой проект!

У меня бы язык не повернулся назвать патриотическое движение проектом!
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07.06.2020 21:12 Відповісти
зеленский подонок
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07.06.2020 21:13 Відповісти
Не позорьтесь!!!
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07.06.2020 21:19 Відповісти
Стерненко для Зе и Пе , как Сашко Билый для Авакова .Шавки фас !
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07.06.2020 21:36 Відповісти
Верю, что зелебобики не оставят парня в беде. Их целых 75%!
Порохоботы со своим петюней могут расслабиться и без них обойдутся!
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07.06.2020 21:52 Відповісти
Почему соя думает что если не пеця то Зеленский? В Украине есть как минимум не зашкваренная партия в зраде и нац движения типа пс и свободы. Думаю поддержка у Стерненка во вторник будет. Вы соя, можете не приходить. У вас есть таня черновол, вот и за нее и переживайте
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07.06.2020 22:53 Відповісти
Давай сразу про унитазы. Ну чтобы сразу стало понятно что ты кацап😷
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08.06.2020 06:57 Відповісти
Сами заказали, сами "расследуют"....сюр
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07.06.2020 22:00 Відповісти
Если избиратели ЗЕ думают, что их это не коснется, то сильно ошибаются.
Расплата обязательно будет.
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07.06.2020 23:26 Відповісти
ничего они не думают. нечем.
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08.06.2020 05:42 Відповісти
Скільки ще українцям треба Надь, щоб почати думати і аналізувати а не скакати за "героями" і "патріотами" по граблях.
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07.06.2020 23:53 Відповісти
Цікаво до він зробив що йому ціле СБУ дошкуляє ? Що ? Самозахистом тепер СБУ займається ?
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08.06.2020 00:13 Відповісти
Главное шоб не Порох, да?
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08.06.2020 03:40 Відповісти
Чому не Потрох? Саме Потрох і має, разом з його тролями, сісти в перших лавах, як шкідники і російські шпигуни. Схоже, що Зєля вже собі на строк теж заробив, бо майже вбив і армію, і економіку.
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08.06.2020 03:49 Відповісти
И отчего это учителя под старость сходят с ума? Тяжёлая работа...
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08.06.2020 11:29 Відповісти
Холопи ностальгують за Порохнявим паном))
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08.06.2020 12:23 Відповісти
то есть бродил себе по улицам эдакий серийщик и высматривал кого бы замочить ??? или как?
или он наметил себе их заранее ???......................... а что ещё подразумевает "умышленное" ???
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08.06.2020 06:04 Відповісти
и к стати почему сбу ??? его жертвами были госслужащие, силовики или чиновники высокого
ранга ??? или опять "дестабилизация" ???
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08.06.2020 06:12 Відповісти
попробуй назвать этот пазл "подготовка нового Мессии" и у тебя всё сойдется.
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08.06.2020 12:32 Відповісти
ну вы дядя и загнул.... не тот случай.... не того калибра да и потом если ктото лепит тогда
именно они опасны а не икона.
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08.06.2020 13:05 Відповісти
ну так ясен перец, шо опасны те, кто лепит.

но ведь зачем-то же они это лепят ?

не от скуки же ?

а случай именно тот.

можно подумать туповатая лейтенант Савченко была того калибра, когда из неё начали лепить ))

этого Стерненко, как раз плюнуть, мог закрыть любой районный прокурор.

но ПОЧЕМУ-ТО влезло именно СБУ

и влезло именно с целью учинить резонанс.
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08.06.2020 21:57 Відповісти
Настільки добре підготувався, що чекав поки жертви зберуться біля його будинку з різних кінців Одеської області
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08.06.2020 07:55 Відповісти
Дуже подобається коли тут тролі пишуть нібито підозра Стерненку має залежати від того, за кого він голосував.
Виходить що в Україні кримінальні справи мають вирішувати політично, і існує окрема каста недоторканних, щодо яких слідство і суд є апріорі неможливими?
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08.06.2020 08:35 Відповісти
В лихие девяностые, после заката солнца, выходить на улицы города было смертельно опасно. С наступлением темноты были слышны автоматные очереди и одиночные пистолетные выстрелы. Иногда раздавались сильные взрывы, от которых дрожали стёкла в окнах. В ночной тишине был слышен вой пожарных сирен техники МЧС, спешащих на очередной поджог автостоянки или подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Интенсивно шел передел общественной собственности.
Дорогие легковые автомобили иностранного производства взрывались вместе с их хозяевами и персональными водителями. Таким варварским способом в Украине убирались конкуренты и устанавливался контроль над финансовыми потоками и наркотрафиком.
Нынешняя «реформированная» украинская полиция при шестом президенте Украины возвращается на уровень времен дважды судимого шапкокрада пана Виктора Януковича и похоже что «съехала с катушек».
При каденции Януковича силовики чувствовали себя достаточно вольготно, потому что над ними не было надлежащего контроля. Так, например, во Врадиевке трое мужчин затащили в автомобиль 29-летнюю женщину, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово, избили и изнасиловали. Жертва насилия сообщила следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и старший лейтенант Евгений Дрыжак. Ее также бил местный таксист, сказала пострадавшая Ирина Крашкова.
Преступление такого же характера, с тяжкими последствиями совершили силовики в украинском городе Кагарлык.
Как рассказали журналистам в ГБР, ночью с 23 на 24 мая 2020 оперативники Кагарлыцкого отделения полиции в своем кабинете пытали женщину, которую вызвали в качестве свидетеля кражи. Ей надевали противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После издевательств и запугивания гражданки, начальник сектора криминальной полиции пан Николай Кузив и оперуполномоченный пан Сергей Сулима несколько раз изнасиловали свою жертву.
Если министр внутренних дел Украины пан Арсен Борисович Аваков не отреагирует должным образом на это преступление, то украинская полиция может трансформироваться в «бандитське угруповання» в погонах.
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08.06.2020 08:36 Відповісти
Рад за этого чувачка. Порох ему был "плохой". Ну, получи "хорошего" Зелю.
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08.06.2020 09:15 Відповісти
Стерненко - символ уничтожения хитрожопыми Украины:
1. Неоднократные попытки убийства Стерненко - классика, реализованная в Гандзюк.
2. Для убийства нанимают сброд, доказать связь с настоящий заказчиком - нереально.
3. Если вы защитились и вас не убили - вас посадят. Результат достигнут.
А ТЕПЕРЬ - САМОЕ ГЛАВНОЕ:
то, что мы видим - классическая тактика хитрожопых - они типа украинские патриоты, но наносят акцентированные удары, которые в конце-концов убьют Украину.
Хитрожопые неукраинцы и их украинские полезные идиоты не угомонятся.
ЕСЛИ МЫ НЕ ОСТАНОВИМ ИХ, ОНИ ОСТАНОВЯТ УКРАИНУ!!!
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08.06.2020 10:39 Відповісти
Необходимая самооборона. Погнался за супер киллером с ножом, догнал, замочил его и снял видосик. Все, защитился. А в какой кружок нужно записаться, что бы тоже вот так можно было защититься и не загреметь на кичу, а стать героем? Можно адресок.
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08.06.2020 10:46 Відповісти
На московії ***** покаже тобі холоп місце в хліві,а тут Україна.
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08.06.2020 12:19 Відповісти
Очевидно же, что терпеть это невозможно. Зе уничтожает все ценности. Давайте честно ответим себе на простой и ясный вопрос: когда будет Майдан?!
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08.06.2020 11:34 Відповісти
ближайшие лет 5 его не будет.

кто то обещал "Мы ево сметьом, если будит не так !!!".

Я вместо этих сметунов на Майдан не пойду рисковать жизнью ради их приколов.

Они взяли на себя ответственность - пусть идут и сметают
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08.06.2020 12:49 Відповісти
увы.... без накала страстей никак...... а жаль
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08.06.2020 13:09 Відповісти
без какого ещё, нафиг, кала ?

кала уже выши крыши
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08.06.2020 21:52 Відповісти
Засудивши Сергія мусора відкидають право Українців на самозахист.
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08.06.2020 12:18 Відповісти
Я може чогось не розумію,тільки от з яких таких ділов цією справою (навмисне вбивство),взагалі займається єсбеу? Що,вже всіх шпигунів виловили?
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08.06.2020 16:05 Відповісти
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