Открытие баз отдыха планируется с 10 июня, - Степанов

Базы отдыха для украинцев могут открыть с 10 июня, но только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап (смягчения карантинных мер. - Ред.) начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает функционирование баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Минздравом", - отметил министр.

По словам Степанова, если у той или иной области есть возможность переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер, то в таком случае базы отдыха могут начать работу.

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