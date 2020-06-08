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Новости Коронавирус и карантин
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Открытие баз отдыха планируется с 10 июня, - Степанов

Открытие баз отдыха планируется с 10 июня, - Степанов

Базы отдыха для украинцев могут открыть с 10 июня, но только в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап (смягчения карантинных мер. - Ред.) начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает функционирование баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать с соблюдением правил, которые устанавливаются Минздравом", - отметил министр.

По словам Степанова, если у той или иной области есть возможность переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер, то в таком случае базы отдыха могут начать работу.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) отдых (389) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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наканєц то! А то із-за цього клятого карантіна вже забув де у женщін шо
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08.06.2020 10:31 Ответить
Если с едой, сделайте в номера. Чтобы в одном месте народ не собирался
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08.06.2020 10:36 Ответить
баришень в номєра!
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08.06.2020 10:46 Ответить
это массаж называется
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08.06.2020 10:50 Ответить
 
 