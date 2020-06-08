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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття баз відпочинку планується з 10 червня, - Степанов

Відкриття баз відпочинку планується з 10 червня, - Степанов

Бази відпочинку для українців можуть відкрити з 10 червня, але тільки в разі сприятливої ​​епідеміологічної ситуації.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з нашим планом виходу з карантину наступний етап (пом'якшення карантинних заходів. - Ред.) розпочинається з 10 червня. Цей етап передбачає функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати з дотриманням правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров'я", - зазначив міністр.

За словами Степанова, якщо у тій чи іншій області є можливість переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, то в такому випадку бази відпочинку можуть почати роботу.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) відпочинок (230) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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наканєц то! А то із-за цього клятого карантіна вже забув де у женщін шо
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08.06.2020 10:31 Відповісти
Если с едой, сделайте в номера. Чтобы в одном месте народ не собирался
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08.06.2020 10:36 Відповісти
баришень в номєра!
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08.06.2020 10:46 Відповісти
это массаж называется
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08.06.2020 10:50 Відповісти
 
 