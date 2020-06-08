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Відкриття баз відпочинку планується з 10 червня, - Степанов
Бази відпочинку для українців можуть відкрити з 10 червня, але тільки в разі сприятливої епідеміологічної ситуації.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з нашим планом виходу з карантину наступний етап (пом'якшення карантинних заходів. - Ред.) розпочинається з 10 червня. Цей етап передбачає функціонування баз відпочинку. Всі ці бази відпочинку можуть функціонувати з дотриманням правил, які встановлюються Міністерством охорони здоров'я", - зазначив міністр.
За словами Степанова, якщо у тій чи іншій області є можливість переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів, то в такому випадку бази відпочинку можуть почати роботу.
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