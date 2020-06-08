МОЗ розпочало розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги
МОЗ здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування і виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі", - сказав міністр.
Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році.
"Нові тарифи ґрунтуватимуться на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг", - зазначив Максим Степанов.
Міністр підкреслює, що уже з 2021 року діятимуть нові справедливі тарифи.
"Із 2021 року фінансування відбуватиметься з урахуванням того, що ми маємо реформувати медицину, щоб високоспеціалізовані медичні заклади діяли в тих умовах, де можливий їхній розвиток. Адже якщо вони розвиватимуться, то і якість медицини, якої ми всі так прагнемо, буде підвищуватися. Наша головна мета - створити ефективну медичну систему, де лікарі працюють у гідних умовах і отримують гідну заробітну плату, а пацієнти - якісну допомогу", - резюмував міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сумно, але сподівань вже нема
А інакше , черговий раз все скоротять і капець .
Маючи 60 лярдів бюджетних гривень в кишені , вони до цих пір не спромоглися закупити захисні костюми і інші обладунки для захисту медиків від ковід-19 . І не виплатили додаткові кошти медперсоналу . Швидше за все , із за своєї некомпетентності .
А тут враз , і все виправлять !!!
І скільки із 73 % , ще вірять в цю чергову , чи позачергову туфту ?
Брехали всі влади , але таке дно брехні як ця влада , пробити ніхто не зміг і навіть не мріяв це зробити .