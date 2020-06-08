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МОЗ розпочало розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги

МОЗ розпочало розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги

МОЗ здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування і виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі", - сказав міністр.

Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році.

"Нові тарифи ґрунтуватимуться на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг", - зазначив Максим Степанов.

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Міністр підкреслює, що уже з 2021 року діятимуть нові справедливі тарифи.

"Із 2021 року фінансування відбуватиметься з урахуванням того, що ми маємо реформувати медицину, щоб високоспеціалізовані медичні заклади діяли в тих умовах, де можливий їхній розвиток. Адже якщо вони розвиватимуться, то і якість медицини, якої ми всі так прагнемо, буде підвищуватися. Наша головна мета - створити ефективну медичну систему, де лікарі працюють у гідних умовах і отримують гідну заробітну плату, а пацієнти - якісну допомогу", - резюмував міністр.

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МОЗ (5391) тарифи (2026) реформи (3206) Степанов Максим (2196)


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Ведь если они будут развиваться, то и качество медицины, к которой мы все так стремимся, будет повышаться. Наша главная цель - создать эффективную медицинскую систему, где врачи работают в достойных условиях и получают достойную заработную плату, а пациенты - качественную помощь", - резюмировал министр, что скоро выборы?
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08.06.2020 10:24 Відповісти
Арахнидия же заявил, что они планируют на местных выборах победить во всех местных советах, поэтому поток росы будет нарастать.
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08.06.2020 12:03 Відповісти
Минздрав осуществляет детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры для дальнейшего реформирования и исправления ошибок, которые были сделаны предыдущим руководством, оно менялось каждые полгода, каким именно.
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08.06.2020 10:26 Відповісти
Доктор сказал в морг, значит в морг

Сумно, але сподівань вже нема
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08.06.2020 10:40 Відповісти
Потрібно всіх тих , хто побував у владі хоч оден день , зобов'язати лікуватися , тільки в українських державних лікарнях , хоча би наступні 10 років . Не повинні слуги народу , мати кращі умови для лікування , ніж сам народ .
А інакше , черговий раз все скоротять і капець .
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08.06.2020 12:51 Відповісти
Мінздрав виправить помилки попередників ! Ура !!!
Маючи 60 лярдів бюджетних гривень в кишені , вони до цих пір не спромоглися закупити захисні костюми і інші обладунки для захисту медиків від ковід-19 . І не виплатили додаткові кошти медперсоналу . Швидше за все , із за своєї некомпетентності .
А тут враз , і все виправлять !!!
І скільки із 73 % , ще вірять в цю чергову , чи позачергову туфту ?
Брехали всі влади , але таке дно брехні як ця влада , пробити ніхто не зміг і навіть не мріяв це зробити .
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08.06.2020 13:07 Відповісти
 
 