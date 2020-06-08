МОЗ розпочало розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги

МОЗ здійснює детальну експертизу всієї медичної інфраструктури для подальшого реформування і виправлення помилок, які були зроблені попереднім керівництвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі", - сказав міністр.

Як зазначає очільник міністерства, на основі отриманих даних МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі у 2021 році.

"Нові тарифи ґрунтуватимуться на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг", - зазначив Максим Степанов.

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Міністр підкреслює, що уже з 2021 року діятимуть нові справедливі тарифи.

"Із 2021 року фінансування відбуватиметься з урахуванням того, що ми маємо реформувати медицину, щоб високоспеціалізовані медичні заклади діяли в тих умовах, де можливий їхній розвиток. Адже якщо вони розвиватимуться, то і якість медицини, якої ми всі так прагнемо, буде підвищуватися. Наша головна мета - створити ефективну медичну систему, де лікарі працюють у гідних умовах і отримують гідну заробітну плату, а пацієнти - якісну допомогу", - резюмував міністр.

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