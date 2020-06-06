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У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський

У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не має претензій до роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова і не вірить в те, що той міг закупити захисні костюми вдвічі дорожче аналогічних.

Про це глава держави заявив під час неформальної зустрічі з журналістами у своїй резиденції в Заліссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Наразі немає (зауважень. - Ред.), тому що зараз всі, як на пожежі, борються. Я навіть не знаю його кадрової політики", - сказав Зеленський.

На запитання про те, що він думає про корупційні скандали із закупівлею костюмів, президент відповів: "Степанов не міг цього зробити".

"Щодня тривалий час ми сваримося зі Степановим, нормально, конструктивно через те, що МОЗ настільки бюрократично складне і неповоротке, що воно не може нічого швидкого закупити. Так було багато років. Тому все закуповували ми в Офісі. У нас був цей фонд. Після цього ми сказали: "В Офісі закінчилися бізнес-гроші. Ми всі контракти, всі важелі передаємо вам". На сьогодні є точний план, що вони будуть купувати. Тому, що він там купив, чесно кажучи, я не знаю", - висловився глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Президент також повідомив, що найближчим часом міністерства мають представити йому презентації про свою діяльність.

"Ми домовилися, що цей Кабмін витримає в цьому стані, в якому він є, поки ми не побачимо презентації кожного міністерства. Десь через два тижні вони повинні представити всі свої кроки", - заявив він.

Зеленський Володимир (23727) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+19
С ним не надо общаться. За него лучше и красноречивее всех слов говорят его поступки и состояние страны. А страна катится в задницу под веселое улюлюканье главшута. Нравится, что за окном? Еще не тошнит?
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06.06.2020 17:27
+17
Лишь бы кокса было вдоволь .
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06.06.2020 17:10
+15
Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень
Через благодійний фонд, який збирав кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом, афільований з Офісом президента та особисто главою держави Володимиром Зеленським, зникло мільйони гривень. Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".
Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінів "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці.
Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів вже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка усього через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень.
З цифрами виявився повний безлад. Через рахунки "Корпорації монстрів" по президентському проекту пройшло 362 мільйони гривень. Офіс президента стверджує, що всього через обидва благодійні фонди вони закупили допомоги на 374 мільйони гривень. Тобто за заявами Кирила Тимошенка виходить, що "Прайм" доклався десь округлено 12 мільйонами гривень.
Відомо, що лише у компанії "Водафон" "Прайму" перерахували 26 мільйонів у квітні. То якщо навіть взяти попередні наші розрахунки та презентацію Кирила Тимошенко, то відкритим лишається питання щонайменше ще про 14 мільйонів.
Але він не єдиний перераховував "Прайму" гроші.
Адреса фонду "Прайм" виявилась фейковою, а один із зазначених телефонів взгалі "поза зоною". Додзвонитися вдалося за другим номером. Відповів сам голова фонду - російський бізнесмент Борис Баум
"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявив він.
Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко згадував лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду або приховує реальну інформацію.
Так скільки грошей і від кого зашли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента.
Два тижні так і не вистачило ані Офісу президента, ані Бауму, щоб відповісти на наш запит. Ні обіцянок, ні пробачень - прекрасне гасло Зеленої команди для ось таких історій. Але, відсутність відповіді - це теж відповідь.
Але головне, що було з'ясовано цим розслідуванням. Порятунок країни іменем президента та збір грошей з бізнесу - це велика фікція, загорнута у яскраву піар-обкладинку.
https://prm.ua/yak-zelenskiy-borovsya-z-koronavirusom-z-blagodiynogo-fondu-pri-opu-bezslidno-znikli-milyoni-griven/
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06.06.2020 17:23
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Лишь бы кокса было вдоволь .
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06.06.2020 17:10 Відповісти
У коронавірусу теж немає претензій до Степанова! Є претензії тільки у фахівців медиків та у тих хто помер від бездіяльності і непрофесійності МОЗ!
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06.06.2020 17:28 Відповісти
73/43%зебілів, і ти, графоман https://censor.net/user/347491, ви цю бездіяльність ******** влади забезпечили всі разом! Жрі-те.
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06.06.2020 17:32 Відповісти
Які в х... зебіли - 73%? То були просто антипорохоботи! Які заради відправлення Петрика на пенсію були готові за цього клоуна проголосувати! І проголосували! Але, Вовчик не просто Голобородьком виявився, а черговим ставленикем олігархів! Можливо не тільки олігархів і не тільки українських олігархів взагалі!
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06.06.2020 19:01 Відповісти
Всі, хто нагло, цинічно бреше та маніпулює; а також проявляє суцільний дебілізм - це все 73/43%зебіли. https://censor.net/user/347491 - один з них.
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06.06.2020 19:29 Відповісти
вы быдло, которое голосовало против антибыдла... теперь живи с этим)
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07.06.2020 10:14 Відповісти
Сколько кацев здесь пасется - ужос! Хотелось бы напомнить зеленым, кем был ********* при Порошенко. Вот Леша тоже из Одессы имеет медфельдшерское образование, а министром здравоохранения не стал. Поэтому Зеля у него в глубоком и бескомпромиссном критиконе. И правильно делает Алексей!
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07.06.2020 11:33 Відповісти
не будь дураком! Все кто адекватные видели этого сцикуна-клоуна насквозь еще до выборов! И только таким как ты , - хуженебудет!
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27.11.2020 20:57 Відповісти
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__tn__=C-R&eid=ARAKCtrk28z2c_GiC6GgQGDUlbz84tEzNWpsxt-YtKnmyu0VRVDzZTvt_wuDXoxCuZyEN5qRi0jKmtHH&hc_ref=ARSVVcVG1nCUtJ2qIImMbtMRWUQTw_MDqHL_W5WhrnhBMB1RbLNAJi2uX2g1dHPnMPM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Юрій Бірюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2666047730330694?__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw&__tn__=-R 45 хв ·

Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 18:06 Відповісти
Верю -не верю! НАРКОМ,в доле , как и с ермаками
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06.06.2020 18:50 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛ и оманский осел----ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ,ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ ??? ШАЛАВА,мля !!!!!!!
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06.06.2020 23:03 Відповісти
ми в долє,свой працент мне капаєт в апшори...какіє єщьо прітензії могут бить
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06.06.2020 17:15 Відповісти
А где почти 7 лярдов долларов делись на борьбу с covid-19, а главзебил ? 😉😉😉
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06.06.2020 17:16 Відповісти
А где можно почитать про 7 лярдов ?
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06.06.2020 17:48 Відповісти
Нигде, нужно верить на слово
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07.06.2020 07:23 Відповісти
Зеленський вірить, що, наприклад, Порошенко - злодій, а Степанов, наприклад - ні. Для судів - дороговказ. Дожилась Україна. І раніше президенти мали свою думку, але не висловлювали її вголос.
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06.06.2020 17:20 Відповісти
А откуда ты знаешь во что верит Зеленский ?Ты когда с ним общался на эту тему ?
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06.06.2020 17:21 Відповісти
С ним не надо общаться. За него лучше и красноречивее всех слов говорят его поступки и состояние страны. А страна катится в задницу под веселое улюлюканье главшута. Нравится, что за окном? Еще не тошнит?
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06.06.2020 17:27 Відповісти
У меня за окном всё нормально и чисто.Если у тебя за окном грязно,так просто выйди и убери ,наведи порядок .
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06.06.2020 17:50 Відповісти
Вот я и убираю в стране, засранной вашим выбором. С растущей на дрожжах безработицей, со схлопывающимся бюджетом, падающей зарплатой, подающими ВВП и промпроизводством, и прочее, прочее, прочее. И это все началось еще осенью 2019, задолго до эпидемии короны.
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06.06.2020 17:55 Відповісти
Я про твой выбор не говорил и не осуждал и мне неинтересен твой выбор .И тем более не оскорблял твой выбор. Может ты пингвина в Антарктиде выбирал ,мне это всё равно . А вот на счёт того , что ты сильный экономист - проочее,прочее,прочее,прочее,прочее,прочее ,так советую не смотреть телевизор и политические передачи ,а убирать мусор за собой и работать .
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06.06.2020 18:03 Відповісти
А я советую хоть иногда думать не задницей. Говорят полезно. Может тогда бы вы не выбрали это тупое ЧМО

У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1221
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06.06.2020 18:18 Відповісти
Ты наверное удивишься.но если взять график начиная с 1850-го года.то он ещё более кривее.
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06.06.2020 22:46 Відповісти
А если экстраполировать его на тупость люмпена в привидении к конкретному зебилу -- вообще просто жуть.
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06.06.2020 22:57 Відповісти
В Израиле,США ,Франции такие трущобы что в Украине такие ещё поискать нужно.
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06.06.2020 23:05 Відповісти
А в Гаити просто жуть. А в Венесуеле вообще свои клоуны. Ну и что7 А у тебя прокси отклеился. И что дальше?
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06.06.2020 23:10 Відповісти
А то что других оскорблять, за их выбор или позицию , позволяют себе слабые неудачники .
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06.06.2020 23:33 Відповісти
А выбирать по-приколу, а не отвечать за результат своего выбора и делать вид что не при чем, что оно само собой так получилось -- это типа нормально? И не говорите, что вас не предупреждали, что именно так и будет.
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06.06.2020 23:44 Відповісти
Ты ещё очень наивный . Людям только кажется что они что то решают.А на самом деле давно уже решили .
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07.06.2020 00:06 Відповісти
Еще один свидетель секты. Тогда лови шапочку.. Говорят, таким как ты помогает от мировой закулисы и тех, кто решает. Когда поможет -- расскажешь

У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9515
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07.06.2020 00:14 Відповісти
Ты ещё расскажи что ты что то решаешь Ты можешь только решить когда тебе в туалет какать ходить,не больше .
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07.06.2020 01:16 Відповісти
Что, до сих пор не одел или не помогает? Непорядок в секте.
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07.06.2020 01:23 Відповісти
два светила медицины как два рыбака.Созови научный совет и устрой баталию. Правильно боишься. Бо у твоих последователей только заклинания степаши и завывания юродивого ляшка. Какие то случаи, маски , дистанции . Где статистика прошлых лет и болезней.
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06.06.2020 17:22 Відповісти
Они слов таких не знают "статистика", не говоря о каком то более глубоком смысле...
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06.06.2020 18:39 Відповісти
А у меня есть, бубочка!
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06.06.2020 17:22 Відповісти
Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень
Через благодійний фонд, який збирав кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом, афільований з Офісом президента та особисто главою держави Володимиром Зеленським, зникло мільйони гривень. Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".
Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінів "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці.
Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів вже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка усього через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень.
З цифрами виявився повний безлад. Через рахунки "Корпорації монстрів" по президентському проекту пройшло 362 мільйони гривень. Офіс президента стверджує, що всього через обидва благодійні фонди вони закупили допомоги на 374 мільйони гривень. Тобто за заявами Кирила Тимошенка виходить, що "Прайм" доклався десь округлено 12 мільйонами гривень.
Відомо, що лише у компанії "Водафон" "Прайму" перерахували 26 мільйонів у квітні. То якщо навіть взяти попередні наші розрахунки та презентацію Кирила Тимошенко, то відкритим лишається питання щонайменше ще про 14 мільйонів.
Але він не єдиний перераховував "Прайму" гроші.
Адреса фонду "Прайм" виявилась фейковою, а один із зазначених телефонів взгалі "поза зоною". Додзвонитися вдалося за другим номером. Відповів сам голова фонду - російський бізнесмент Борис Баум
"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявив він.
Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко згадував лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду або приховує реальну інформацію.
Так скільки грошей і від кого зашли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента.
Два тижні так і не вистачило ані Офісу президента, ані Бауму, щоб відповісти на наш запит. Ні обіцянок, ні пробачень - прекрасне гасло Зеленої команди для ось таких історій. Але, відсутність відповіді - це теж відповідь.
Але головне, що було з'ясовано цим розслідуванням. Порятунок країни іменем президента та збір грошей з бізнесу - це велика фікція, загорнута у яскраву піар-обкладинку.
https://prm.ua/yak-zelenskiy-borovsya-z-koronavirusom-z-blagodiynogo-fondu-pri-opu-bezslidno-znikli-milyoni-griven/
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06.06.2020 17:23 Відповісти
"ГДЕ "ЗЕ нелейского счёт.?,,,
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06.06.2020 17:23 Відповісти
А разве у шута горохового могут быть собственные претензии? Как скажет ФСБ-шник ермак, приставленный следить за криворожским быдлом, зато нелохом, так зельц и гавкнет.
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06.06.2020 17:25 Відповісти
Так к Скалецкой и Емцу тоже не было претензий....
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06.06.2020 17:33 Відповісти
Вот вроде ни к кому из властей и претензий-то нет , а жизнь у простого народа - жидкое дерьмо .
Чего о самой власти не скажешь .
А так - да , особых претензий и нет , воры как воры , ничего особенного ...
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06.06.2020 17:34 Відповісти
Головне, що перед виборами ви були за Зе🤗 А так тепер, коли влада нас обісрала рідким лайном, то ви це побачили!
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06.06.2020 17:41 Відповісти
Так и при Пэдре говно было той же консистенции !
И вообще , забудьте за Пэдра .
То , что Зеленский оказался не тем , кем хотелось , не делает из Пэдра государственника . Никак .
Никто за него не проголосует уже никогда .
Он даже не хромая утка , он дохлый кабан .
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06.06.2020 17:46 Відповісти
А ми говоримо лише про твої переконання перед вибором Зе. Те, що тобі не подобається Петро не робить правильним твій зевибір🤗
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06.06.2020 17:50 Відповісти
Дело не в том , нравится - не нравится . Он не доллар чтобы всем нравиться .
По делам суди . Президент - не человек , это функция государства .
Чем прославился Пэдро ?
Жадностью , воровством , Мальдивами , стремительным личным обогащением , гонениями на патриотов и лобызание с , якобы , политическими противниками .
Что в плюсах ?
Томос , томос , твою мать !
И усё ...
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06.06.2020 17:55 Відповісти
Тому ви образи Зе🤗 Тепер їжте його з маслом🧐
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06.06.2020 17:58 Відповісти
Ну , этот хоть картину Ботичелли из музея не слямзил , подобно Овосчу .
И ещё , я не злой и не завистливый , но хочу спросить :
А вот лично вы , уважаемый , за время каденции Пэдра , зажили таки по-новому ?
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06.06.2020 18:02 Відповісти
Цей вкрав більше третини бюджету! А щодо раніше, то дій про було краще. Але ми говоримо про ваш вибір Зе! Не забули?
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06.06.2020 18:14 Відповісти
На тот момент даже плешивый пёс был бы лучше этого дохлого кабана .
Но голосовал я за Смишко .
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06.06.2020 18:17 Відповісти
Тобто у другому турі ви були за Смешко! Геніально! А щодо вашого "краще" он вище є графік🤗
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06.06.2020 18:44 Відповісти
Хм...За Смешко такая мощная реклама шла.
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3294
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06.06.2020 20:53 Відповісти
Практически никогда не смотрел Квартал-95, но сейчас понимаю, наверное смешная передача если там этот парень выступал
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06.06.2020 17:34 Відповісти
Если столько врагов у Зеленского ,значит он молодец .Я бы на месте Зеленского собрал в одну кучу на переговоры Ротшильдов ,Рокфеллеров ,Путина , Сороса и просто их на месте расстрелял бы . .Влот это был бы поступок мужчины и воина -- врагов нужно просто уничтожать физически .И именно бенефициаров кто за спиной,а не марионеток ихних холуйов .
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06.06.2020 17:37 Відповісти
А что сьогодні поспілкувався з київськими пенсіонерами, які мають різні погляди на все і погоджуються один з однимлише в ненависті до Зе і Степанова!
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06.06.2020 17:39 Відповісти
Вірить не вірить ромашка блін. Хліб з держрезерву вкрали,а сказали миші з'їли.Віриш,не віриш?В Кагарлику згвалтували жінку у віділі поліції,віриш?
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06.06.2020 17:39 Відповісти
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5380
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06.06.2020 17:42 Відповісти
А чего плохого тебе лично сделал Ротшильд или Рокфеллер ?
Заставляли воровать наших тадепутов и презиков ?
Платят из своих карманов безумные зарплаты и льготы всяким там судьям , прокурорам и прочим чиновникам ?
Не хотят воевать за нас с ****** ?
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06.06.2020 17:42 Відповісти
Ни к Степанову,ни к Авакову...
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06.06.2020 17:55 Відповісти
https://censor.net/news/3200476/zelenskiyi_ob_avakove_do_sih_por_net_luchshego_ministra
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06.06.2020 18:00 Відповісти
https://twitter.com/KovQuarantine

https://twitter.com/KovQuarantine озбійник який плохо чує



Адміністрація Волноваської лікарні сьогодні не захотіла брати медичні захисні костюми від фонду Порошенка, бо Зеленський заборонив
Звідки в Пороха стільки співчуття до цього малороского гною?Тим більше,що там не його електорат.Послав би нах цю ватну худобу
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06.06.2020 18:04 Відповісти
Пусть у Путьлера возьмут..... Стадо идиотов
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06.06.2020 18:28 Відповісти
А с каких пор "верю-неверю" стало юридическими категориями?
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06.06.2020 18:16 Відповісти
Когда бездарь и Транжира открывает рот,это праздник для народа... Претензии у Зеленского есть толлько к Порошенко и Гройсману,которые оставили госказну государства наследнику пре/стола в сумме +150 миллиардов профицита бюджета и 24 миллиарда золотовалютных резервов Украины,которые Зеля сожрал еще в сентябре прошлого года. Зеля где бабосы?
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06.06.2020 18:20 Відповісти
У буонапарта нет претензий к санитару!!!
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06.06.2020 18:32 Відповісти
Сначала надо выгнать шмарклю, а потом всех остальных. Срочно готовить документы к импичменту.
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06.06.2020 18:32 Відповісти
Узнав что в Казне Украины лежит нехилое бабло,Зеленский в интерью сказал следующее: Украина самодостаточное страна и не нуждается в международных кредитах.
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06.06.2020 18:35 Відповісти
https://****.com/view/2eveqv https://****.com/view/2eveqv
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06.06.2020 18:38 Відповісти
Господи,избавь нас от лукавого..
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06.06.2020 18:42 Відповісти
https://ukranews.com/news/707068-v-prajmeriz-na-kandidata-v-mery-kieva-budet-uchastvovat-ne-tolko-sluga-naroda-zelenskij В праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены "Слуги народа" ,странно у них что женщин нет?
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06.06.2020 18:42 Відповісти
Степанов пока что единственный здравомыслящий министр из всей (массы(чтоб не ругнуться матом). Сказал как есть и по поводу коррупции, и про уровень медицины, и ковид не так уж и разгулялся. И еще сказал - предидущие реформы приостановить и оставить больницы людям, а не гнать врачей на сокращение. ВОТ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ЕГО И УВОЛИТ бандитская шайка.Все антиукраинские боты топят против Степанова....
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06.06.2020 18:42 Відповісти
брехлива 73/43%зебілка, вони вже нахапали, встигли за 2 місяці. Але ти бачити того не хочеш. Хоча би того, як Україна без масок залишилась; а також без інших, куди дороговартісних засобів захисту. Вже не кажучи про інші стирені матресурси, бабло, тощо.
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06.06.2020 19:37 Відповісти
И еще : справляться с коррупцией должны правоохранители, а не Степанов.
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06.06.2020 18:43 Відповісти
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06.06.2020 18:52 Відповісти
Грипп прозвали Пандемия и КороновиRUSom
Мировую революцию чЛенина Дебилизмоm...
И когда рюсские Тараканы научаться говорить Истину от Бога?
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06.06.2020 18:47 Відповісти
це діти у садочку так роблять - "я в доміку"! І нічого не бачу, нічого не чую - бо не бажаю бачити і чути, а тому і проблеми для мене не існує!
Яке ж воно іпануте...
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06.06.2020 18:52 Відповісти
У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский

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Зеленский, Степанов и Аваков должны служить народу Украины, а не лично Вам.
Народ Украины нанял на работу Степанова и Авакова, платит из своих налогов им зарплату и поэтому имеет полное право выразить свое отношение к этим министрам, выразить свои претензии им.
Если бы Степанов был Вашим семейным доктором, то тогда Ваше высказывание было бы верным. А Аваков - начальником Вашей частной личной охраны.
Вы же на предвыборной компании обещали прислушиваться к народу! Ну, и что?
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06.06.2020 19:04 Відповісти
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 136
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06.06.2020 19:47 Відповісти
Молодец Степанов, всё верно делает.
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06.06.2020 19:10 Відповісти
Да у тебя нет претензий и к авакову, ермаку, к коломойскому, ахметову, ну и т.д и т.п. Тебя всё устраивает, а ты спросил свой народ, который тебя же избрал, устраивает ли их весь этот бардак, коррупция, беспредел обнаглевших полицейских во главе с аваковым, убийства, изнасилования? Тебя народ не интересует, ты живёшь своей жизнью в окружении олигархов, коррупционеров и тебе от этого просто хорошо, а народ, да что народ - плевать на него!
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06.06.2020 19:31 Відповісти
А твое мнение зе как то не интересно Гражданам Украины
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06.06.2020 21:54 Відповісти
Та які притезії, якщо ЖОПАблок підтримав затичку Коломойші!
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07.06.2020 01:20 Відповісти
Зеленский не имеет претензий к работе министра здравоохранения Максима Степанова и не верит в то, что тот мог закупить защитные костюмы вдвое дороже аналогичных.

Віриш-не віриш? І скажіть після цього, що він не лох? Типовий лошара!
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07.06.2020 10:26 Відповісти
 
 