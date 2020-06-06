У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не має претензій до роботи міністра охорони здоров'я Максима Степанова і не вірить в те, що той міг закупити захисні костюми вдвічі дорожче аналогічних.

Про це глава держави заявив під час неформальної зустрічі з журналістами у своїй резиденції в Заліссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua.

Наразі немає (зауважень. - Ред.), тому що зараз всі, як на пожежі, борються. Я навіть не знаю його кадрової політики", - сказав Зеленський.

На запитання про те, що він думає про корупційні скандали із закупівлею костюмів, президент відповів: "Степанов не міг цього зробити".

"Щодня тривалий час ми сваримося зі Степановим, нормально, конструктивно через те, що МОЗ настільки бюрократично складне і неповоротке, що воно не може нічого швидкого закупити. Так було багато років. Тому все закуповували ми в Офісі. У нас був цей фонд. Після цього ми сказали: "В Офісі закінчилися бізнес-гроші. Ми всі контракти, всі важелі передаємо вам". На сьогодні є точний план, що вони будуть купувати. Тому, що він там купив, чесно кажучи, я не знаю", - висловився глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Президент також повідомив, що найближчим часом міністерства мають представити йому презентації про свою діяльність.

"Ми домовилися, що цей Кабмін витримає в цьому стані, в якому він є, поки ми не побачимо презентації кожного міністерства. Десь через два тижні вони повинні представити всі свої кроки", - заявив він.