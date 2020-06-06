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У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский

У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет претензий к работе министра здравоохранения Максима Степанова и не верит в то, что тот мог закупить защитные костюмы вдвое дороже аналогичных.

Об этом глава государства заявил во время неформальной встречи с журналистами в своей резиденции в Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Пока нет (претензий. - Ред.), потому что сейчас все, как на пожаре, борются. Я даже не знаю его кадровой политики", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, что он думает о коррупционных скандалах с закупкой костюмов, президент ответил: "Степанов не мог это сделать".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Под офисом Зеленского прошла акция "Первый миллиард Степанова", протестовали против закупок Минздрава по завышенным ценам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Каждый день долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно из-за того, что Минздрав настолько бюрократически сложный и неповоротливый, что он не может ничего быстрого закупить. Так было много лет. Поэтому все закупали мы в Офисе. У нас был этот фонд. После этого мы сказали: "В Офисе закончились бизнес-деньги. Мы все контракты, все рычаги передаем вам". На сегодня есть точный план, что они будут покупать. Поэтому, что он там купил, честно говоря, я не знаю", - высказался глава государства.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО

Президент также сообщил, что в ближайшие время министерства должны представить ему презентации о своей деятельности.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+19
С ним не надо общаться. За него лучше и красноречивее всех слов говорят его поступки и состояние страны. А страна катится в задницу под веселое улюлюканье главшута. Нравится, что за окном? Еще не тошнит?
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06.06.2020 17:27
+17
Лишь бы кокса было вдоволь .
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06.06.2020 17:10
+15
Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень
Через благодійний фонд, який збирав кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом, афільований з Офісом президента та особисто главою держави Володимиром Зеленським, зникло мільйони гривень. Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".
Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінів "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці.
Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів вже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка усього через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень.
З цифрами виявився повний безлад. Через рахунки "Корпорації монстрів" по президентському проекту пройшло 362 мільйони гривень. Офіс президента стверджує, що всього через обидва благодійні фонди вони закупили допомоги на 374 мільйони гривень. Тобто за заявами Кирила Тимошенка виходить, що "Прайм" доклався десь округлено 12 мільйонами гривень.
Відомо, що лише у компанії "Водафон" "Прайму" перерахували 26 мільйонів у квітні. То якщо навіть взяти попередні наші розрахунки та презентацію Кирила Тимошенко, то відкритим лишається питання щонайменше ще про 14 мільйонів.
Але він не єдиний перераховував "Прайму" гроші.
Адреса фонду "Прайм" виявилась фейковою, а один із зазначених телефонів взгалі "поза зоною". Додзвонитися вдалося за другим номером. Відповів сам голова фонду - російський бізнесмент Борис Баум
"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявив він.
Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко згадував лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду або приховує реальну інформацію.
Так скільки грошей і від кого зашли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента.
Два тижні так і не вистачило ані Офісу президента, ані Бауму, щоб відповісти на наш запит. Ні обіцянок, ні пробачень - прекрасне гасло Зеленої команди для ось таких історій. Але, відсутність відповіді - це теж відповідь.
Але головне, що було з'ясовано цим розслідуванням. Порятунок країни іменем президента та збір грошей з бізнесу - це велика фікція, загорнута у яскраву піар-обкладинку.
https://prm.ua/yak-zelenskiy-borovsya-z-koronavirusom-z-blagodiynogo-fondu-pri-opu-bezslidno-znikli-milyoni-griven/
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06.06.2020 17:23
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Правила форума Совет форумчан
Лишь бы кокса было вдоволь .
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06.06.2020 17:10 Ответить
У коронавірусу теж немає претензій до Степанова! Є претензії тільки у фахівців медиків та у тих хто помер від бездіяльності і непрофесійності МОЗ!
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06.06.2020 17:28 Ответить
73/43%зебілів, і ти, графоман https://censor.net/user/347491, ви цю бездіяльність ******** влади забезпечили всі разом! Жрі-те.
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06.06.2020 17:32 Ответить
Які в х... зебіли - 73%? То були просто антипорохоботи! Які заради відправлення Петрика на пенсію були готові за цього клоуна проголосувати! І проголосували! Але, Вовчик не просто Голобородьком виявився, а черговим ставленикем олігархів! Можливо не тільки олігархів і не тільки українських олігархів взагалі!
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06.06.2020 19:01 Ответить
Всі, хто нагло, цинічно бреше та маніпулює; а також проявляє суцільний дебілізм - це все 73/43%зебіли. https://censor.net/user/347491 - один з них.
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06.06.2020 19:29 Ответить
вы быдло, которое голосовало против антибыдла... теперь живи с этим)
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07.06.2020 10:14 Ответить
Сколько кацев здесь пасется - ужос! Хотелось бы напомнить зеленым, кем был ********* при Порошенко. Вот Леша тоже из Одессы имеет медфельдшерское образование, а министром здравоохранения не стал. Поэтому Зеля у него в глубоком и бескомпромиссном критиконе. И правильно делает Алексей!
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07.06.2020 11:33 Ответить
не будь дураком! Все кто адекватные видели этого сцикуна-клоуна насквозь еще до выборов! И только таким как ты , - хуженебудет!
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27.11.2020 20:57 Ответить
https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__tn__=C-R&eid=ARAKCtrk28z2c_GiC6GgQGDUlbz84tEzNWpsxt-YtKnmyu0VRVDzZTvt_wuDXoxCuZyEN5qRi0jKmtHH&hc_ref=ARSVVcVG1nCUtJ2qIImMbtMRWUQTw_MDqHL_W5WhrnhBMB1RbLNAJi2uX2g1dHPnMPM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Юрій Бірюков
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2666047730330694?__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw&__tn__=-R 45 хв ·

Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .

Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
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06.06.2020 18:06 Ответить
Верю -не верю! НАРКОМ,в доле , как и с ермаками
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06.06.2020 18:50 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ДЕБИЛ и оманский осел----ТЫ ХОТЬ ЗНАЕШЬ,ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ ??? ШАЛАВА,мля !!!!!!!
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06.06.2020 23:03 Ответить
ми в долє,свой працент мне капаєт в апшори...какіє єщьо прітензії могут бить
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06.06.2020 17:15 Ответить
А где почти 7 лярдов долларов делись на борьбу с covid-19, а главзебил ? 😉😉😉
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06.06.2020 17:16 Ответить
А где можно почитать про 7 лярдов ?
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06.06.2020 17:48 Ответить
Нигде, нужно верить на слово
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07.06.2020 07:23 Ответить
Зеленський вірить, що, наприклад, Порошенко - злодій, а Степанов, наприклад - ні. Для судів - дороговказ. Дожилась Україна. І раніше президенти мали свою думку, але не висловлювали її вголос.
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06.06.2020 17:20 Ответить
А откуда ты знаешь во что верит Зеленский ?Ты когда с ним общался на эту тему ?
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06.06.2020 17:21 Ответить
С ним не надо общаться. За него лучше и красноречивее всех слов говорят его поступки и состояние страны. А страна катится в задницу под веселое улюлюканье главшута. Нравится, что за окном? Еще не тошнит?
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06.06.2020 17:27 Ответить
У меня за окном всё нормально и чисто.Если у тебя за окном грязно,так просто выйди и убери ,наведи порядок .
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06.06.2020 17:50 Ответить
Вот я и убираю в стране, засранной вашим выбором. С растущей на дрожжах безработицей, со схлопывающимся бюджетом, падающей зарплатой, подающими ВВП и промпроизводством, и прочее, прочее, прочее. И это все началось еще осенью 2019, задолго до эпидемии короны.
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06.06.2020 17:55 Ответить
Я про твой выбор не говорил и не осуждал и мне неинтересен твой выбор .И тем более не оскорблял твой выбор. Может ты пингвина в Антарктиде выбирал ,мне это всё равно . А вот на счёт того , что ты сильный экономист - проочее,прочее,прочее,прочее,прочее,прочее ,так советую не смотреть телевизор и политические передачи ,а убирать мусор за собой и работать .
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06.06.2020 18:03 Ответить
А я советую хоть иногда думать не задницей. Говорят полезно. Может тогда бы вы не выбрали это тупое ЧМО

У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1221
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06.06.2020 18:18 Ответить
Ты наверное удивишься.но если взять график начиная с 1850-го года.то он ещё более кривее.
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06.06.2020 22:46 Ответить
А если экстраполировать его на тупость люмпена в привидении к конкретному зебилу -- вообще просто жуть.
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06.06.2020 22:57 Ответить
В Израиле,США ,Франции такие трущобы что в Украине такие ещё поискать нужно.
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06.06.2020 23:05 Ответить
А в Гаити просто жуть. А в Венесуеле вообще свои клоуны. Ну и что7 А у тебя прокси отклеился. И что дальше?
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06.06.2020 23:10 Ответить
А то что других оскорблять, за их выбор или позицию , позволяют себе слабые неудачники .
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06.06.2020 23:33 Ответить
А выбирать по-приколу, а не отвечать за результат своего выбора и делать вид что не при чем, что оно само собой так получилось -- это типа нормально? И не говорите, что вас не предупреждали, что именно так и будет.
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06.06.2020 23:44 Ответить
Ты ещё очень наивный . Людям только кажется что они что то решают.А на самом деле давно уже решили .
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07.06.2020 00:06 Ответить
Еще один свидетель секты. Тогда лови шапочку.. Говорят, таким как ты помогает от мировой закулисы и тех, кто решает. Когда поможет -- расскажешь

У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9515
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07.06.2020 00:14 Ответить
Ты ещё расскажи что ты что то решаешь Ты можешь только решить когда тебе в туалет какать ходить,не больше .
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07.06.2020 01:16 Ответить
Что, до сих пор не одел или не помогает? Непорядок в секте.
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07.06.2020 01:23 Ответить
два светила медицины как два рыбака.Созови научный совет и устрой баталию. Правильно боишься. Бо у твоих последователей только заклинания степаши и завывания юродивого ляшка. Какие то случаи, маски , дистанции . Где статистика прошлых лет и болезней.
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06.06.2020 17:22 Ответить
Они слов таких не знают "статистика", не говоря о каком то более глубоком смысле...
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06.06.2020 18:39 Ответить
А у меня есть, бубочка!
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06.06.2020 17:22 Ответить
Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень
Через благодійний фонд, який збирав кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом, афільований з Офісом президента та особисто главою держави Володимиром Зеленським, зникло мільйони гривень. Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".
Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінів "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці.
Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів вже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка усього через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень.
З цифрами виявився повний безлад. Через рахунки "Корпорації монстрів" по президентському проекту пройшло 362 мільйони гривень. Офіс президента стверджує, що всього через обидва благодійні фонди вони закупили допомоги на 374 мільйони гривень. Тобто за заявами Кирила Тимошенка виходить, що "Прайм" доклався десь округлено 12 мільйонами гривень.
Відомо, що лише у компанії "Водафон" "Прайму" перерахували 26 мільйонів у квітні. То якщо навіть взяти попередні наші розрахунки та презентацію Кирила Тимошенко, то відкритим лишається питання щонайменше ще про 14 мільйонів.
Але він не єдиний перераховував "Прайму" гроші.
Адреса фонду "Прайм" виявилась фейковою, а один із зазначених телефонів взгалі "поза зоною". Додзвонитися вдалося за другим номером. Відповів сам голова фонду - російський бізнесмент Борис Баум
"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявив він.
Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко згадував лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду або приховує реальну інформацію.
Так скільки грошей і від кого зашли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента.
Два тижні так і не вистачило ані Офісу президента, ані Бауму, щоб відповісти на наш запит. Ні обіцянок, ні пробачень - прекрасне гасло Зеленої команди для ось таких історій. Але, відсутність відповіді - це теж відповідь.
Але головне, що було з'ясовано цим розслідуванням. Порятунок країни іменем президента та збір грошей з бізнесу - це велика фікція, загорнута у яскраву піар-обкладинку.
https://prm.ua/yak-zelenskiy-borovsya-z-koronavirusom-z-blagodiynogo-fondu-pri-opu-bezslidno-znikli-milyoni-griven/
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06.06.2020 17:23 Ответить
"ГДЕ "ЗЕ нелейского счёт.?,,,
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06.06.2020 17:23 Ответить
А разве у шута горохового могут быть собственные претензии? Как скажет ФСБ-шник ермак, приставленный следить за криворожским быдлом, зато нелохом, так зельц и гавкнет.
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06.06.2020 17:25 Ответить
Так к Скалецкой и Емцу тоже не было претензий....
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06.06.2020 17:33 Ответить
Вот вроде ни к кому из властей и претензий-то нет , а жизнь у простого народа - жидкое дерьмо .
Чего о самой власти не скажешь .
А так - да , особых претензий и нет , воры как воры , ничего особенного ...
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06.06.2020 17:34 Ответить
Головне, що перед виборами ви були за Зе🤗 А так тепер, коли влада нас обісрала рідким лайном, то ви це побачили!
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06.06.2020 17:41 Ответить
Так и при Пэдре говно было той же консистенции !
И вообще , забудьте за Пэдра .
То , что Зеленский оказался не тем , кем хотелось , не делает из Пэдра государственника . Никак .
Никто за него не проголосует уже никогда .
Он даже не хромая утка , он дохлый кабан .
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06.06.2020 17:46 Ответить
А ми говоримо лише про твої переконання перед вибором Зе. Те, що тобі не подобається Петро не робить правильним твій зевибір🤗
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06.06.2020 17:50 Ответить
Дело не в том , нравится - не нравится . Он не доллар чтобы всем нравиться .
По делам суди . Президент - не человек , это функция государства .
Чем прославился Пэдро ?
Жадностью , воровством , Мальдивами , стремительным личным обогащением , гонениями на патриотов и лобызание с , якобы , политическими противниками .
Что в плюсах ?
Томос , томос , твою мать !
И усё ...
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06.06.2020 17:55 Ответить
Тому ви образи Зе🤗 Тепер їжте його з маслом🧐
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06.06.2020 17:58 Ответить
Ну , этот хоть картину Ботичелли из музея не слямзил , подобно Овосчу .
И ещё , я не злой и не завистливый , но хочу спросить :
А вот лично вы , уважаемый , за время каденции Пэдра , зажили таки по-новому ?
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06.06.2020 18:02 Ответить
Цей вкрав більше третини бюджету! А щодо раніше, то дій про було краще. Але ми говоримо про ваш вибір Зе! Не забули?
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06.06.2020 18:14 Ответить
На тот момент даже плешивый пёс был бы лучше этого дохлого кабана .
Но голосовал я за Смишко .
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06.06.2020 18:17 Ответить
Тобто у другому турі ви були за Смешко! Геніально! А щодо вашого "краще" он вище є графік🤗
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06.06.2020 18:44 Ответить
Хм...За Смешко такая мощная реклама шла.
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3294
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06.06.2020 20:53 Ответить
Практически никогда не смотрел Квартал-95, но сейчас понимаю, наверное смешная передача если там этот парень выступал
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06.06.2020 17:34 Ответить
Если столько врагов у Зеленского ,значит он молодец .Я бы на месте Зеленского собрал в одну кучу на переговоры Ротшильдов ,Рокфеллеров ,Путина , Сороса и просто их на месте расстрелял бы . .Влот это был бы поступок мужчины и воина -- врагов нужно просто уничтожать физически .И именно бенефициаров кто за спиной,а не марионеток ихних холуйов .
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06.06.2020 17:37 Ответить
А что сьогодні поспілкувався з київськими пенсіонерами, які мають різні погляди на все і погоджуються один з однимлише в ненависті до Зе і Степанова!
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06.06.2020 17:39 Ответить
Вірить не вірить ромашка блін. Хліб з держрезерву вкрали,а сказали миші з'їли.Віриш,не віриш?В Кагарлику згвалтували жінку у віділі поліції,віриш?
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06.06.2020 17:39 Ответить
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5380
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06.06.2020 17:42 Ответить
А чего плохого тебе лично сделал Ротшильд или Рокфеллер ?
Заставляли воровать наших тадепутов и презиков ?
Платят из своих карманов безумные зарплаты и льготы всяким там судьям , прокурорам и прочим чиновникам ?
Не хотят воевать за нас с ****** ?
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06.06.2020 17:42 Ответить
Ни к Степанову,ни к Авакову...
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06.06.2020 17:55 Ответить
https://censor.net/news/3200476/zelenskiyi_ob_avakove_do_sih_por_net_luchshego_ministra
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06.06.2020 18:00 Ответить
https://twitter.com/KovQuarantine

https://twitter.com/KovQuarantine озбійник який плохо чує



Адміністрація Волноваської лікарні сьогодні не захотіла брати медичні захисні костюми від фонду Порошенка, бо Зеленський заборонив
Звідки в Пороха стільки співчуття до цього малороского гною?Тим більше,що там не його електорат.Послав би нах цю ватну худобу
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06.06.2020 18:04 Ответить
Пусть у Путьлера возьмут..... Стадо идиотов
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06.06.2020 18:28 Ответить
А с каких пор "верю-неверю" стало юридическими категориями?
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06.06.2020 18:16 Ответить
Когда бездарь и Транжира открывает рот,это праздник для народа... Претензии у Зеленского есть толлько к Порошенко и Гройсману,которые оставили госказну государства наследнику пре/стола в сумме +150 миллиардов профицита бюджета и 24 миллиарда золотовалютных резервов Украины,которые Зеля сожрал еще в сентябре прошлого года. Зеля где бабосы?
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06.06.2020 18:20 Ответить
У буонапарта нет претензий к санитару!!!
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06.06.2020 18:32 Ответить
Сначала надо выгнать шмарклю, а потом всех остальных. Срочно готовить документы к импичменту.
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06.06.2020 18:32 Ответить
Узнав что в Казне Украины лежит нехилое бабло,Зеленский в интерью сказал следующее: Украина самодостаточное страна и не нуждается в международных кредитах.
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06.06.2020 18:35 Ответить
https://****.com/view/2eveqv https://****.com/view/2eveqv
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06.06.2020 18:38 Ответить
Господи,избавь нас от лукавого..
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06.06.2020 18:42 Ответить
https://ukranews.com/news/707068-v-prajmeriz-na-kandidata-v-mery-kieva-budet-uchastvovat-ne-tolko-sluga-naroda-zelenskij В праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева будут участвовать не только члены "Слуги народа" ,странно у них что женщин нет?
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06.06.2020 18:42 Ответить
Степанов пока что единственный здравомыслящий министр из всей (массы(чтоб не ругнуться матом). Сказал как есть и по поводу коррупции, и про уровень медицины, и ковид не так уж и разгулялся. И еще сказал - предидущие реформы приостановить и оставить больницы людям, а не гнать врачей на сокращение. ВОТ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ЕГО И УВОЛИТ бандитская шайка.Все антиукраинские боты топят против Степанова....
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06.06.2020 18:42 Ответить
брехлива 73/43%зебілка, вони вже нахапали, встигли за 2 місяці. Але ти бачити того не хочеш. Хоча би того, як Україна без масок залишилась; а також без інших, куди дороговартісних засобів захисту. Вже не кажучи про інші стирені матресурси, бабло, тощо.
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06.06.2020 19:37 Ответить
И еще : справляться с коррупцией должны правоохранители, а не Степанов.
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06.06.2020 18:43 Ответить
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06.06.2020 18:52 Ответить
Грипп прозвали Пандемия и КороновиRUSom
Мировую революцию чЛенина Дебилизмоm...
И когда рюсские Тараканы научаться говорить Истину от Бога?
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06.06.2020 18:47 Ответить
це діти у садочку так роблять - "я в доміку"! І нічого не бачу, нічого не чую - бо не бажаю бачити і чути, а тому і проблеми для мене не існує!
Яке ж воно іпануте...
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06.06.2020 18:52 Ответить
У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский

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Зеленский, Степанов и Аваков должны служить народу Украины, а не лично Вам.
Народ Украины нанял на работу Степанова и Авакова, платит из своих налогов им зарплату и поэтому имеет полное право выразить свое отношение к этим министрам, выразить свои претензии им.
Если бы Степанов был Вашим семейным доктором, то тогда Ваше высказывание было бы верным. А Аваков - начальником Вашей частной личной охраны.
Вы же на предвыборной компании обещали прислушиваться к народу! Ну, и что?
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06.06.2020 19:04 Ответить
У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 136
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06.06.2020 19:47 Ответить
Молодец Степанов, всё верно делает.
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06.06.2020 19:10 Ответить
Да у тебя нет претензий и к авакову, ермаку, к коломойскому, ахметову, ну и т.д и т.п. Тебя всё устраивает, а ты спросил свой народ, который тебя же избрал, устраивает ли их весь этот бардак, коррупция, беспредел обнаглевших полицейских во главе с аваковым, убийства, изнасилования? Тебя народ не интересует, ты живёшь своей жизнью в окружении олигархов, коррупционеров и тебе от этого просто хорошо, а народ, да что народ - плевать на него!
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06.06.2020 19:31 Ответить
А твое мнение зе как то не интересно Гражданам Украины
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06.06.2020 21:54 Ответить
Та які притезії, якщо ЖОПАблок підтримав затичку Коломойші!
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07.06.2020 01:20 Ответить
Зеленский не имеет претензий к работе министра здравоохранения Максима Степанова и не верит в то, что тот мог закупить защитные костюмы вдвое дороже аналогичных.

Віриш-не віриш? І скажіть після цього, що він не лох? Типовий лошара!
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07.06.2020 10:26 Ответить
 
 