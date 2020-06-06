У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не имеет претензий к работе министра здравоохранения Максима Степанова и не верит в то, что тот мог закупить защитные костюмы вдвое дороже аналогичных.
Об этом глава государства заявил во время неформальной встречи с журналистами в своей резиденции в Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Пока нет (претензий. - Ред.), потому что сейчас все, как на пожаре, борются. Я даже не знаю его кадровой политики", - сказал Зеленский.
На вопрос о том, что он думает о коррупционных скандалах с закупкой костюмов, президент ответил: "Степанов не мог это сделать".
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"Каждый день долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно из-за того, что Минздрав настолько бюрократически сложный и неповоротливый, что он не может ничего быстрого закупить. Так было много лет. Поэтому все закупали мы в Офисе. У нас был этот фонд. После этого мы сказали: "В Офисе закончились бизнес-деньги. Мы все контракты, все рычаги передаем вам". На сегодня есть точный план, что они будут покупать. Поэтому, что он там купил, честно говоря, я не знаю", - высказался глава государства.
Также на Цензор.НЕТ: Нардеп "Голоса" Стефанишина о собеседованиях на главу НСЗУ: Степанов не слушал кандидатов, разговор длился не более 15 минут. ВИДЕО
Президент также сообщил, что в ближайшие время министерства должны представить ему презентации о своей деятельности.
"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
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https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2666047730330694?__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw&__tn__=-R 45 хв ·
Третий день в стране всплеск диагностирования новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (да, тот самый коронавирус).
Каждый пятый, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ случай заболевания - медработник. То есть, власть поимела медработников со средствами защиты за государственный счет, потом власть поимела медработников по выплатам за заболевание (из-за отсутствия средств защиты).
А теперь эти мрази еще и запрещают больницам принимать В ДАР, БЕСПЛАТНО, БЕЗ УСЛОВИЙ - средства защиты врачей, которые закупил https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__tn__=K-R&eid=ARBNwj8KclXbKrsboZ9ucHzv9Pmm-atlhuAvb__JZiYCco6f01hSUxPvDznKHbGoe0Itb9RZQx3FX4At&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAJ6ycwQ3NQX2NbGUhDO7d8GSnmqzSw3O4OaaCENMbgolctLD2qj017ykDyf0I8a3HodXFGw0PaPNq6nbB1Ix97AwXvwGnXXfQqhRwCv5ralseAoaTE8k4mtOhj5-3XlTcjdhs0oVKkh1fk2B5l58YOBzJxFBFkZC867sGDG2gr6gia6tRYOO3jpAA1KylKdbYzGT7eLhqHt3bUwa24hCtHLw Петро Порошенко .
Они решили медработников просто уморить всех?
Прошу репост. Сильно прошу, бо эта какая-то волновашская скотина (я про руководство РГА, а не про главврача больницы) перемудрила слишком уж.
Через благодійний фонд, який збирав кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом, афільований з Офісом президента та особисто главою держави Володимиром Зеленським, зникло мільйони гривень. Про це йдеться в програмі Watchdogs.Розслідування на телеканалі "Прямий".
Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінів "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці.
Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів вже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка усього через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень.
З цифрами виявився повний безлад. Через рахунки "Корпорації монстрів" по президентському проекту пройшло 362 мільйони гривень. Офіс президента стверджує, що всього через обидва благодійні фонди вони закупили допомоги на 374 мільйони гривень. Тобто за заявами Кирила Тимошенка виходить, що "Прайм" доклався десь округлено 12 мільйонами гривень.
Відомо, що лише у компанії "Водафон" "Прайму" перерахували 26 мільйонів у квітні. То якщо навіть взяти попередні наші розрахунки та презентацію Кирила Тимошенко, то відкритим лишається питання щонайменше ще про 14 мільйонів.
Але він не єдиний перераховував "Прайму" гроші.
Адреса фонду "Прайм" виявилась фейковою, а один із зазначених телефонів взгалі "поза зоною". Додзвонитися вдалося за другим номером. Відповів сам голова фонду - російський бізнесмент Борис Баум
"Напишите мне смску, я вам напишу, когда у меня будет свободное время. Хорошо?" - заявив він.
Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко згадував лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду або приховує реальну інформацію.
Так скільки грошей і від кого зашли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента.
Два тижні так і не вистачило ані Офісу президента, ані Бауму, щоб відповісти на наш запит. Ні обіцянок, ні пробачень - прекрасне гасло Зеленої команди для ось таких історій. Але, відсутність відповіді - це теж відповідь.
Але головне, що було з'ясовано цим розслідуванням. Порятунок країни іменем президента та збір грошей з бізнесу - це велика фікція, загорнута у яскраву піар-обкладинку.
https://prm.ua/yak-zelenskiy-borovsya-z-koronavirusom-z-blagodiynogo-fondu-pri-opu-bezslidno-znikli-milyoni-griven/
Чего о самой власти не скажешь .
А так - да , особых претензий и нет , воры как воры , ничего особенного ...
И вообще , забудьте за Пэдра .
То , что Зеленский оказался не тем , кем хотелось , не делает из Пэдра государственника . Никак .
Никто за него не проголосует уже никогда .
Он даже не хромая утка , он дохлый кабан .
По делам суди . Президент - не человек , это функция государства .
Чем прославился Пэдро ?
Жадностью , воровством , Мальдивами , стремительным личным обогащением , гонениями на патриотов и лобызание с , якобы , политическими противниками .
Что в плюсах ?
Томос , томос , твою мать !
И усё ...
И ещё , я не злой и не завистливый , но хочу спросить :
А вот лично вы , уважаемый , за время каденции Пэдра , зажили таки по-новому ?
Но голосовал я за Смишко .
Заставляли воровать наших тадепутов и презиков ?
Платят из своих карманов безумные зарплаты и льготы всяким там судьям , прокурорам и прочим чиновникам ?
Не хотят воевать за нас с ****** ?
https://twitter.com/KovQuarantine озбійник який плохо чує
Адміністрація Волноваської лікарні сьогодні не захотіла брати медичні захисні костюми від фонду Порошенка, бо Зеленський заборонив
Звідки в Пороха стільки співчуття до цього малороского гною?Тим більше,що там не його електорат.Послав би нах цю ватну худобу
Мировую революцию чЛенина Дебилизмоm...
И когда рюсские Тараканы научаться говорить Истину от Бога?
Яке ж воно іпануте...
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Зеленский, Степанов и Аваков должны служить народу Украины, а не лично Вам.
Народ Украины нанял на работу Степанова и Авакова, платит из своих налогов им зарплату и поэтому имеет полное право выразить свое отношение к этим министрам, выразить свои претензии им.
Если бы Степанов был Вашим семейным доктором, то тогда Ваше высказывание было бы верным. А Аваков - начальником Вашей частной личной охраны.
Вы же на предвыборной компании обещали прислушиваться к народу! Ну, и что?
Віриш-не віриш? І скажіть після цього, що він не лох? Типовий лошара!