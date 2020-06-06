У меня нет претензий к Степанову, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет претензий к работе министра здравоохранения Максима Степанова и не верит в то, что тот мог закупить защитные костюмы вдвое дороже аналогичных.

Об этом глава государства заявил во время неформальной встречи с журналистами в своей резиденции в Залесье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Пока нет (претензий. - Ред.), потому что сейчас все, как на пожаре, борются. Я даже не знаю его кадровой политики", - сказал Зеленский.

На вопрос о том, что он думает о коррупционных скандалах с закупкой костюмов, президент ответил: "Степанов не мог это сделать".

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"Каждый день долгое время мы ссоримся со Степановым, нормально, конструктивно из-за того, что Минздрав настолько бюрократически сложный и неповоротливый, что он не может ничего быстрого закупить. Так было много лет. Поэтому все закупали мы в Офисе. У нас был этот фонд. После этого мы сказали: "В Офисе закончились бизнес-деньги. Мы все контракты, все рычаги передаем вам". На сегодня есть точный план, что они будут покупать. Поэтому, что он там купил, честно говоря, я не знаю", - высказался глава государства.

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Президент также сообщил, что в ближайшие время министерства должны представить ему презентации о своей деятельности.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.