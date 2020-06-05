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Новини Коронавірус і карантин
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Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Дотримуватися соціальної дистанції і носити медичну маску потрібно, попри запровадження адаптивного карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи розглядається часткове скасування маскового режиму в Україні, глава МОЗ зазначив, що попри запровадження адаптивного карантину, карантин триває і нагадав, що кількість нових інфікованих упродовж останніх днів не знижується.

"Обрана стратегія - стратегія стримування. Але вона жодним чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції. Ще раз хочу наголосити - йдеться про ваше здоров'я", - підсумував Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

Автор: 

карантин (18172) маска (157) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Потерпите затарились сильно масками как распродадут наступит послабление карантина по обьективным причинам.
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05.06.2020 10:07
+3
Речь идёт о твоём благополучии, степашка. Не надо врать. Моё здоровье твой дурантин гробит.
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05.06.2020 09:39
+3
Все потому, что зебилы должны страдать?
Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8042
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05.06.2020 09:39
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Речь идёт о твоём благополучии, степашка. Не надо врать. Моё здоровье твой дурантин гробит.
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05.06.2020 09:39 Відповісти
Той, хто носить масочку, не доживе до пасочки.
Попробуй ее снять, после того, как проносил пол года. Вдохнул свежего прохладного воздуха - и пневмония . ( не обязательно Ковидная ). Потому что легкие привыкли дышать в парниковых условиях.
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05.06.2020 10:16 Відповісти
Нехай Степанов зайде в київські парки і побачить як безстрашний піпл там маски носить і зберігає дистанцію.
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05.06.2020 09:39 Відповісти
тебе из Германии всё видно?
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05.06.2020 09:41 Відповісти
О, ще й як видно. Не те що тобі - з країни, в якої знак питання на прапорі.
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05.06.2020 09:46 Відповісти
почему из-под прокси?
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05.06.2020 09:48 Відповісти
Так это зедебилы! Им какая разница?
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05.06.2020 11:27 Відповісти
Все потому, что зебилы должны страдать?
Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8042
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05.06.2020 09:39 Відповісти
Хрен там продовжується. Вже в супермаркети ходять без масок.
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05.06.2020 09:45 Відповісти
Маски в метро в помещении ок, но на улице бред,плюс с завтрашнего дня до 30 жары,пускай сам Степаша попробует даже с охраной по улице при + 30 пройтись
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05.06.2020 09:50 Відповісти
Не говори ерунды. Маски на улице давно не обязательны, по крайней мере де-факто.
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05.06.2020 17:41 Відповісти
Потерпите затарились сильно масками как распродадут наступит послабление карантина по обьективным причинам.
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05.06.2020 10:07 Відповісти
С дистанцией все понятно. Максим обьясните с медецинской точки зрения целесообразность кроме финансовой ношения маски здоровым человеко за пределами медицинского учреждения. Это уже даже не маразм а что то страшнее когда человек на пробежке бежит в маске, велосипедист едет в маске, человек в своем авто едет один тоже в маске.
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05.06.2020 10:12 Відповісти
Огород сапает, и то в маске.
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05.06.2020 10:17 Відповісти
А сексом не пробовали в масках заниматься? Кайф аффигенный! Я - в буквальном смысле говорю! Попробуйте, не пожалеете!
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05.06.2020 10:50 Відповісти
Может ещё в противогазах? Для извращенцев и душить не нужно сами подушатся
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05.06.2020 16:44 Відповісти
на сквозняке маска ненада.
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05.06.2020 10:50 Відповісти
Ну да, как в кафе в Запорожье: Зеленский, Ляшко и т.д.
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05.06.2020 11:07 Відповісти
Да 100% личным примером показали как ложить на законы и свои распоряжения! Зедебилы,рулят!!
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05.06.2020 11:29 Відповісти
Чё вы ноете?
Понятно, что ответственность за официальную отмену масок на улице никто брать не хочет, но де-факто маски на улице - дело добровольное. Или кого-то полиция повязала просто на улице без маски?
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05.06.2020 17:43 Відповісти
 
 