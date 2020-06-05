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Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов
Дотримуватися соціальної дистанції і носити медичну маску потрібно, попри запровадження адаптивного карантину.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
У відповідь на запитання, чи розглядається часткове скасування маскового режиму в Україні, глава МОЗ зазначив, що попри запровадження адаптивного карантину, карантин триває і нагадав, що кількість нових інфікованих упродовж останніх днів не знижується.
"Обрана стратегія - стратегія стримування. Але вона жодним чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції. Ще раз хочу наголосити - йдеться про ваше здоров'я", - підсумував Степанов.
Топ коментарі
+4 Александр Иванов #442761
показати весь коментар05.06.2020 10:07
+3 Поедатель Зябликов
показати весь коментар05.06.2020 09:39
+3 susanin
показати весь коментар05.06.2020 09:39
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Попробуй ее снять, после того, как проносил пол года. Вдохнул свежего прохладного воздуха - и пневмония . ( не обязательно Ковидная ). Потому что легкие привыкли дышать в парниковых условиях.
Понятно, что ответственность за официальную отмену масок на улице никто брать не хочет, но де-факто маски на улице - дело добровольное. Или кого-то полиция повязала просто на улице без маски?