Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Дотримуватися соціальної дистанції і носити медичну маску потрібно, попри запровадження адаптивного карантину.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

У відповідь на запитання, чи розглядається часткове скасування маскового режиму в Україні, глава МОЗ зазначив, що попри запровадження адаптивного карантину, карантин триває і нагадав, що кількість нових інфікованих упродовж останніх днів не знижується.

"Обрана стратегія - стратегія стримування. Але вона жодним чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції. Ще раз хочу наголосити - йдеться про ваше здоров'я", - підсумував Степанов.

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