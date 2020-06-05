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Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов
Придерживаться социальной дистанции и носить медицинскую маску нужно, несмотря на введение адаптивного карантина.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
В ответ на вопрос, рассматривается ли частичная отмена масочного режима в Украине, глава Минздрава отметил, что несмотря на введение адаптивного карантина, карантин продолжается и напомнил, что количество новых инфицированных в последние дни не снижается.
"Выбранная стратегия - стратегия сдерживания. Но она ни коим образом не отменяет масочный режим и придерживание социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть - речь идет о вашем здоровье", - подытожил Степанов.
Топ комментарии
+4 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий05.06.2020 10:07
+3 Поедатель Зябликов
показать весь комментарий05.06.2020 09:39
+3 susanin
показать весь комментарий05.06.2020 09:39
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Попробуй ее снять, после того, как проносил пол года. Вдохнул свежего прохладного воздуха - и пневмония . ( не обязательно Ковидная ). Потому что легкие привыкли дышать в парниковых условиях.
Понятно, что ответственность за официальную отмену масок на улице никто брать не хочет, но де-факто маски на улице - дело добровольное. Или кого-то полиция повязала просто на улице без маски?