Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов

Придерживаться социальной дистанции и носить медицинскую маску нужно, несмотря на введение адаптивного карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, рассматривается ли частичная отмена масочного режима в Украине, глава Минздрава отметил, что несмотря на введение адаптивного карантина, карантин продолжается и напомнил, что количество новых инфицированных в последние дни не снижается.

"Выбранная стратегия - стратегия сдерживания. Но она ни коим образом не отменяет масочный режим и придерживание социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть - речь идет о вашем здоровье", - подытожил Степанов.

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