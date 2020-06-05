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Новости Коронавирус и карантин
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Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов

Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов

Придерживаться социальной дистанции и носить медицинскую маску нужно, несмотря на введение адаптивного карантина.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

В ответ на вопрос, рассматривается ли частичная отмена масочного режима в Украине, глава Минздрава отметил, что несмотря на введение адаптивного карантина, карантин продолжается и напомнил, что количество новых инфицированных в последние дни не снижается.

"Выбранная стратегия - стратегия сдерживания. Но она ни коим образом не отменяет масочный режим и придерживание социальной дистанции. Еще раз хочу подчеркнуть - речь идет о вашем здоровье", - подытожил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

Автор: 

карантин (16729) маска (166) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Потерпите затарились сильно масками как распродадут наступит послабление карантина по обьективным причинам.
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05.06.2020 10:07
+3
Речь идёт о твоём благополучии, степашка. Не надо врать. Моё здоровье твой дурантин гробит.
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05.06.2020 09:39
+3
Все потому, что зебилы должны страдать?
Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8042
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05.06.2020 09:39
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Речь идёт о твоём благополучии, степашка. Не надо врать. Моё здоровье твой дурантин гробит.
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05.06.2020 09:39 Ответить
Той, хто носить масочку, не доживе до пасочки.
Попробуй ее снять, после того, как проносил пол года. Вдохнул свежего прохладного воздуха - и пневмония . ( не обязательно Ковидная ). Потому что легкие привыкли дышать в парниковых условиях.
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05.06.2020 10:16 Ответить
Нехай Степанов зайде в київські парки і побачить як безстрашний піпл там маски носить і зберігає дистанцію.
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05.06.2020 09:39 Ответить
тебе из Германии всё видно?
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05.06.2020 09:41 Ответить
О, ще й як видно. Не те що тобі - з країни, в якої знак питання на прапорі.
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05.06.2020 09:46 Ответить
почему из-под прокси?
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05.06.2020 09:48 Ответить
Так это зедебилы! Им какая разница?
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05.06.2020 11:27 Ответить
Все потому, что зебилы должны страдать?
Масочный режим продолжается, несмотря на введение адаптивного карантина, - Степанов - Цензор.НЕТ 8042
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05.06.2020 09:39 Ответить
Хрен там продовжується. Вже в супермаркети ходять без масок.
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05.06.2020 09:45 Ответить
Маски в метро в помещении ок, но на улице бред,плюс с завтрашнего дня до 30 жары,пускай сам Степаша попробует даже с охраной по улице при + 30 пройтись
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05.06.2020 09:50 Ответить
Не говори ерунды. Маски на улице давно не обязательны, по крайней мере де-факто.
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05.06.2020 17:41 Ответить
Потерпите затарились сильно масками как распродадут наступит послабление карантина по обьективным причинам.
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05.06.2020 10:07 Ответить
С дистанцией все понятно. Максим обьясните с медецинской точки зрения целесообразность кроме финансовой ношения маски здоровым человеко за пределами медицинского учреждения. Это уже даже не маразм а что то страшнее когда человек на пробежке бежит в маске, велосипедист едет в маске, человек в своем авто едет один тоже в маске.
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05.06.2020 10:12 Ответить
Огород сапает, и то в маске.
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05.06.2020 10:17 Ответить
А сексом не пробовали в масках заниматься? Кайф аффигенный! Я - в буквальном смысле говорю! Попробуйте, не пожалеете!
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05.06.2020 10:50 Ответить
Может ещё в противогазах? Для извращенцев и душить не нужно сами подушатся
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05.06.2020 16:44 Ответить
на сквозняке маска ненада.
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05.06.2020 10:50 Ответить
Ну да, как в кафе в Запорожье: Зеленский, Ляшко и т.д.
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05.06.2020 11:07 Ответить
Да 100% личным примером показали как ложить на законы и свои распоряжения! Зедебилы,рулят!!
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05.06.2020 11:29 Ответить
Чё вы ноете?
Понятно, что ответственность за официальную отмену масок на улице никто брать не хочет, но де-факто маски на улице - дело добровольное. Или кого-то полиция повязала просто на улице без маски?
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05.06.2020 17:43 Ответить
 
 