Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи

Минздрав осуществляет детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры для дальнейшего реформирования и исправления ошибок, которые были сделаны предыдущим руководством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы исправляем ошибки в планировании медицинской реформы, допущенные предыдущим руководством Минздрава. Осуществляется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, целью экспертизы является определение способности и эффективности госпитальной сети. Министерство начало разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли", - сказал министр.

Как отмечает глава министерства, на основе полученных данных Минздрава разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

"Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - отметил Максим Степанов.

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Министр подчеркивает, что уже с 2021 будут действовать новые справедливые тарифы.

"С 2021 финансирование будет происходить с учетом того, что мы должны реформировать медицину, чтобы высокоспециализированные медицинские учреждения действовали в тех условиях, где возможно их развитие. Ведь если они будут развиваться, то и качество медицины, к которой мы все так стремимся, будет повышаться. Наша главная цель - создать эффективную медицинскую систему, где врачи работают в достойных условиях и получают достойную заработную плату, а пациенты - качественную помощь", - резюмировал министр.

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