Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи
Минздрав осуществляет детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры для дальнейшего реформирования и исправления ошибок, которые были сделаны предыдущим руководством.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас мы исправляем ошибки в планировании медицинской реформы, допущенные предыдущим руководством Минздрава. Осуществляется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, целью экспертизы является определение способности и эффективности госпитальной сети. Министерство начало разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли", - сказал министр.
Как отмечает глава министерства, на основе полученных данных Минздрава разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.
"Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - отметил Максим Степанов.
Министр подчеркивает, что уже с 2021 будут действовать новые справедливые тарифы.
"С 2021 финансирование будет происходить с учетом того, что мы должны реформировать медицину, чтобы высокоспециализированные медицинские учреждения действовали в тех условиях, где возможно их развитие. Ведь если они будут развиваться, то и качество медицины, к которой мы все так стремимся, будет повышаться. Наша главная цель - создать эффективную медицинскую систему, где врачи работают в достойных условиях и получают достойную заработную плату, а пациенты - качественную помощь", - резюмировал министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сумно, але сподівань вже нема
А інакше , черговий раз все скоротять і капець .
Маючи 60 лярдів бюджетних гривень в кишені , вони до цих пір не спромоглися закупити захисні костюми і інші обладунки для захисту медиків від ковід-19 . І не виплатили додаткові кошти медперсоналу . Швидше за все , із за своєї некомпетентності .
А тут враз , і все виправлять !!!
І скільки із 73 % , ще вірять в цю чергову , чи позачергову туфту ?
Брехали всі влади , але таке дно брехні як ця влада , пробити ніхто не зміг і навіть не мріяв це зробити .