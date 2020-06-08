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Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи

Минздрав начал разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи

Минздрав осуществляет детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры для дальнейшего реформирования и исправления ошибок, которые были сделаны предыдущим руководством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас мы исправляем ошибки в планировании медицинской реформы, допущенные предыдущим руководством Минздрава. Осуществляется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, целью экспертизы является определение способности и эффективности госпитальной сети. Министерство начало разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли", - сказал министр.

Как отмечает глава министерства, на основе полученных данных Минздрава разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году.

"Новые тарифы будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг", - отметил Максим Степанов.

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Министр подчеркивает, что уже с 2021 будут действовать новые справедливые тарифы.

"С 2021 финансирование будет происходить с учетом того, что мы должны реформировать медицину, чтобы высокоспециализированные медицинские учреждения действовали в тех условиях, где возможно их развитие. Ведь если они будут развиваться, то и качество медицины, к которой мы все так стремимся, будет повышаться. Наша главная цель - создать эффективную медицинскую систему, где врачи работают в достойных условиях и получают достойную заработную плату, а пациенты - качественную помощь", - резюмировал министр.

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Минздрав (4899) тарифы (1874) реформы (3951) Степанов Максим (2062)


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Ведь если они будут развиваться, то и качество медицины, к которой мы все так стремимся, будет повышаться. Наша главная цель - создать эффективную медицинскую систему, где врачи работают в достойных условиях и получают достойную заработную плату, а пациенты - качественную помощь", - резюмировал министр, что скоро выборы?
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08.06.2020 10:24 Ответить
Арахнидия же заявил, что они планируют на местных выборах победить во всех местных советах, поэтому поток росы будет нарастать.
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08.06.2020 12:03 Ответить
Минздрав осуществляет детальную экспертизу всей медицинской инфраструктуры для дальнейшего реформирования и исправления ошибок, которые были сделаны предыдущим руководством, оно менялось каждые полгода, каким именно.
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08.06.2020 10:26 Ответить
Доктор сказал в морг, значит в морг

Сумно, але сподівань вже нема
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08.06.2020 10:40 Ответить
Потрібно всіх тих , хто побував у владі хоч оден день , зобов'язати лікуватися , тільки в українських державних лікарнях , хоча би наступні 10 років . Не повинні слуги народу , мати кращі умови для лікування , ніж сам народ .
А інакше , черговий раз все скоротять і капець .
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08.06.2020 12:51 Ответить
Мінздрав виправить помилки попередників ! Ура !!!
Маючи 60 лярдів бюджетних гривень в кишені , вони до цих пір не спромоглися закупити захисні костюми і інші обладунки для захисту медиків від ковід-19 . І не виплатили додаткові кошти медперсоналу . Швидше за все , із за своєї некомпетентності .
А тут враз , і все виправлять !!!
І скільки із 73 % , ще вірять в цю чергову , чи позачергову туфту ?
Брехали всі влади , але таке дно брехні як ця влада , пробити ніхто не зміг і навіть не мріяв це зробити .
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08.06.2020 13:07 Ответить
 
 