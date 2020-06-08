Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля - преимущественно российское.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нефть форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1 500 000 т угля.

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" менеджмент сменился на тот, который Коломойский назвал "понятным", эти фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин ( №181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля с Донбасса.

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Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.

"Именно для того, чтобы сократить импорт угля из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный в украине газовый уголь. И перевело. Но фирмы из орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали его из России", - сообщают журналисты.