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Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info. ВИДЕО

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля - преимущественно российское.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нефть форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1 500 000 т угля.

Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для Центрэнерго, - Bihus.Info 01

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" менеджмент сменился на тот, который Коломойский назвал "понятным", эти фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин ( №181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля с Донбасса.

Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для Центрэнерго, - Bihus.Info 02Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для Центрэнерго, - Bihus.Info 03

Читайте также: Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского

Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.

"Именно для того, чтобы сократить импорт угля из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный в украине газовый уголь. И перевело. Но фирмы из орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали его из России", - сообщают журналисты.

Коломойский Игорь (1791) россия (95441) уголь (1000) Центрэнерго (115) Бигус (191)


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Топ комментарии
+38
Гришин, Парасюк, Соболев с блокадой где? Клоуны Бени.
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08.06.2020 14:59
+30
"литса" новые, принципы те же
Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7726
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08.06.2020 14:56
+30
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2020 16:04
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Правила форума Совет форумчан
"литса" новые, принципы те же
Фирмы Коломойского поставляют российский уголь для "Центрэнерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 7726
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08.06.2020 14:56 Ответить
Нє надо, он па пєнькам нє пригал!
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08.06.2020 15:01 Ответить
Ще не вечір... Запригає щє. І не тільки по пеньках!)))
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08.06.2020 15:11 Ответить
Эта лживая гнида со своей лживой "свободой слова" всегда приглашала рыгов, чтобы они в прямом эфире несли ложь, цинично лгали и восхваляли своего енакиевского хряка.
Для хряка все закончилось Ростовом, а гнида снова всплыла и продолжает делать свое похабное дело.
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08.06.2020 15:04 Ответить
В сорочці в клітинку кумир зрадогонів минулих років Міха Подоляк, який працював на Льовочкіна та Юру Єнакієвського.
Сьогодні він офіційний радник Єрмака.
Отакі вони "новьіе лица" зі старим оскалом.
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08.06.2020 15:05 Ответить
Як же виборці Зеленського страждали без Савіка Шустера!
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08.06.2020 15:16 Ответить
Нема різниці між козломойським та махметиком! Обидва ці поци, разом з фірташом, парашеном, ставицьким десятиріччями грабують Україну!
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08.06.2020 14:57 Ответить
А Юля?
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08.06.2020 15:49 Ответить
так граница на замке ?
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08.06.2020 14:57 Ответить
ну, да - вашими, пригожинські боти, "молитвами"...
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08.06.2020 15:32 Ответить
ЗЕбіли должни страдать,щоб ніколи більше не вздумали під час війни і кризи голосувати за клоунів і повних довбойобів
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08.06.2020 15:01 Ответить
Біда тільки в тому, що не тільки вони страждають. Більше того, вони страждають, але не визнають цього і переконують себе у зворотньому
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08.06.2020 15:02 Ответить
Великий відсоток виборців ЗЕ! вже за Рабіновіча та Шарія.
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08.06.2020 15:17 Ответить
Гришин, Парасюк, Соболев с блокадой где? Клоуны Бени.
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08.06.2020 14:59 Ответить
******* клоуны. так правильнЕе.
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08.06.2020 15:03 Ответить
До этого уголь из рашки тоже шел полным ходом только рулили всем люди Кононенко.
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08.06.2020 15:00 Ответить
Центренерго та Енергоатам приносили багатомільярдні прибутки які йшли у бюджет а зараз ці гроші йдуть у кишеню коломойші а підприємства доводять до банкрутства
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08.06.2020 15:16 Ответить
Прибыль 2017- 1,9 млрд, 2018 - 0,5 млрд, 1 квартал 2020 уже убыток.
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08.06.2020 15:25 Ответить
Ну, от, ти сам підтверджуєш. До речі, формула "Ротердам+" була запроваджена якраз в 2017-му.
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08.06.2020 15:37 Ответить
Сорян ошибся 1 квартал 2019
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08.06.2020 15:42 Ответить
Наскільки пригадую інфи - збитки почалися з третього варталу, коли на Центренерго зайшли "віпи" бені.
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08.06.2020 15:59 Ответить
http://www.fixygen.ua/news/20190510/tcentrenergo.html
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08.06.2020 16:08 Ответить
значить, ти не вкурив наведені в цій інфі цифри. На час її написання - збитків не було. Було лише зменшення дохідності.
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08.06.2020 16:37 Ответить
Ничего личного? Просто бизнес? С оккупантом...
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08.06.2020 15:02 Ответить
тарговлянакрави? не, не слышал.
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08.06.2020 15:02 Ответить
И висеть каждый день. При том, что торговля шла в выплатой налогов в украинский бюджет. Теперь в кацапский, либо курченковский и тишина.
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08.06.2020 17:27 Ответить
Офигеть доказательства, редакция считает что фирмы связаны с Беней.
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08.06.2020 15:03 Ответить
зеЛеные барыги и мрази
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08.06.2020 15:03 Ответить
Зеленые, валите все на вирус
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08.06.2020 15:08 Ответить
Дадім странє угля,хоч мєлкого,но до до#уя
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08.06.2020 15:09 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 534
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08.06.2020 15:12 Ответить
В Україні завжди різні виродки грабують державу за сприянням зі сторони зовнішніх ворогів, а потім здають державу і українців в рабство орди. І так повторюється постійно. Замкнуте коло. Там жиди, щось говорять про зростання антисемітизму в Україні. А вони собі не задають таке питання, чому так постійно відбувається, що різні народи світу час від часу хочуть бачити їх не зовсім здоровими та живими?
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08.06.2020 21:57 Ответить
Поставки российского угля в Украину в 2018 году выросли на 29%, до 12,4 миллиона тонн
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08.06.2020 15:14 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9026
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08.06.2020 15:15 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6703
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08.06.2020 16:04 Ответить
Просто предположение:
Сергей Кучерявенко - это замаскированный Сергей Курченко
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08.06.2020 15:18 Ответить
Сегодня ты живешь так, как голосовал вчера.
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08.06.2020 15:29 Ответить
Сергій Фурса, економіст, блогер на "Спектрі" https://spektrnews.in.ua/news/98394#gsc.tab=0 :

«Ой. А какой патриот был...
Может теперь кому то яснее станет, почему образовался союз Медведчук -Коломойский и почему его адепты насаждают нам любовь к русскому миру через антиамериканизм и борьбу с призраком Сороса, который вот уже 30 лет бродит по Украине, но при этом деньги из страны выкачивают Коломойский и ему подобные
Думай те...
P.s. Но да, зло это, конечно, МВФ
Патріотизм по-Коломойськи: російське вугілля за бюджетні гроші.
Коли олігарху потрібно захистити свій вплив та бізнес від РФ - він фінансує добровольців та вдягає маску патріота. Але коли з РФ стає вигідніше торгувати, а не воювати то його стиль зовсім змінюється. Як Коломойський повертає нас до "руського миру":
- До керування державної "Центренерго" приходить менеджмент лояльний Коломойському.
- Після цього "Центренерго" за державні кошти починає купувати російське вугілля. Причому частину цього вугілля ймовірно вивезли з ДНР.
- Це вугілля з націнкою йому перепродають компанії з орбіти Коломойського.
- Українські шахтарі сидять без грошей, бо тепер їх вугілля не купують, а отже й зарплатню платити нема з чого.
- Коли уряд намагається змінити керівництво "Центренерго", то Коломойський спочатку судами це відтягує, а потім просто вивозить весь офіс в забарикадований санаторій під Києвом.
Підсумок: Україна витрачає сотні мільйонів, що йдуть в кишеню Коломойському, РФ та навіть сепаратистам ДНР. А натомість отримує збитки, безробітних шахтарів та спробу захоплення державної компанії».

Детальніше в сюжеті Alisa Yurchenko: https://www.youtube.com/channel/UCkUe2e1YuRtBRRaP2XTupwg (оригінал)
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08.06.2020 15:30 Ответить
Де борцуни з торгівлею на крові? Чи це не вона? Чи вони, з тієї кривавої торгівлі, годуються?
Де завивання про "Ротердам +"?
"Методика введена в умовах втрати Україною контролю над частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецького вугільного басейну через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війну на сході України . Майже всі шахти з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82 антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилось на непідконтрольній території. Відтак, аби забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерландах , куди доставляють вугілля з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 ПАР та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Південної Америки .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81#cite_note-kan17-3 [3] "
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08.06.2020 15:34 Ответить
Смотри-ка, и не одна зеленогнойная мерзопакость не воет про торговлю на крови, про предательство Украины зельцем оманским , про то что осел- агент *****, а все вроде как так и надо! Бубочке можно с бабломойским тырить все и вся, он "редкий патриот" ( правда московии), а еще можно было вагонами и мильярдами тырить януковощу, ведь при нем так хорошо жилось (вот только интересно кому!). Но вор при этом Порох. Не перепутайте, убогие
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08.06.2020 15:50 Ответить
А чим Порох з Ахметовим відрізняється від Коломойського, порохоботе? Точнісінько так же купляли вугілля з ДНР через Росію, видаючи його за "роттердамське+".
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09.06.2020 09:35 Ответить
...хіба це диво...?!
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6437
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08.06.2020 16:05 Ответить
Те,що порохоботи з'їли й вис*али рік тому,підібрав Бігус...
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 4351
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08.06.2020 16:25 Ответить
Ну для ЗЕбилов каждый рах, как в первый раз.
Их уже год имеют во все дыры, а они только всхипывают "вывсеврети. а что при порахе лучче было?"
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09.06.2020 03:38 Ответить
торговля на крови говорите, зелики...
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08.06.2020 16:27 Ответить
..."ВРОТЕРДАМ"-3??Эстафету "подхватил" у шоколадного??
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08.06.2020 16:36 Ответить
Всі ці питання вирішуються постановами уряду. А уряд повністю виконує вказівки Зєлі. Зєля повністю виконує вказівки Єрмака. Єрмак керується безпосередньо з мацькви. Ось така простий ланцюжок.
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08.06.2020 16:45 Ответить
то виходить що Зе-просто "маріонєтка"...то його звичний стан...
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08.06.2020 18:00 Ответить
А що дивного якщо навіть сірники і сіль купує мо в москалів?
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08.06.2020 17:21 Ответить
Где покупают соль из расеи? Можно подробностей?
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08.06.2020 17:30 Ответить
В Сільпо неодноразово бачив у Києві.
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08.06.2020 19:34 Ответить
Соль производства рф? Какая торговая марка? Если даже в Сильпо решили импортировать кацапосоль (не видел) это никак не тянет на "даже соль импортируем из Московии". Более миллиона тонн на внутреннем рынке в 2019 продала "Артемсоль" ещё порядка 100 тыс. другие украинские производители. С учётом транспортного плеча -везти из тульской области, или Донецкой, только дауны будут закупать соль у кацапов. Для особо зубожилых может. Понимаю какие то нестандартные сорта, типа розовой пакистанской, либо морской выпарной турецкой, но обычную кухонную соль.
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08.06.2020 21:27 Ответить
Зелесрань, ты где? Не вижу твоих коментов. Или слугам каломойши и зелешвали можно торговать на крови?!
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08.06.2020 17:40 Ответить
Да на месте они, читай ниже такого себе Fizzy. Все то же самое. Никакой фантазии.
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08.06.2020 23:22 Ответить
Это ещё не торговля на крови, не? А, клоуны?
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08.06.2020 17:51 Ответить
зато СБУ "кошмарить" Стерненка...а до вугілля їм -то "дрібна справа"...парадокси "новой влади"...
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08.06.2020 17:59 Ответить
поки вугілля...а далі буде схоже-"вада для Крима"...не здивуюсь що буде й "делегация" на парад "у мацкву"...
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08.06.2020 18:04 Ответить
А ти жидюра не боїшся,що в ценрєнерго завітають українські шахтарі і вишвернуть тебе за поребрик.
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08.06.2020 20:29 Ответить
Просто система "виборів президента" себе вичерпала в Україні. Прогрес за типом "крок вперед, два назад, ті ж яйця тільки в профіль" і так далі ... Далі сволота організує приватні армії і тоді народ спробують знищити вже відкрито.
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08.06.2020 20:55 Ответить
В Україні завжди різні виродки грабують державу за сприянням зі сторони зовнішніх ворогів, а потім здають державу і українців в рабство орди. І так повторюється постійно. Замкнуте коло. Там жиди, щось говорять про зростання антисемітизму в Україні. А вони собі не задають таке питання, чому так постійно відбувається, що різні народи світу час від часу хочуть бачити їх не зовсім здоровими та живими?
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08.06.2020 21:27 Ответить
А где это Ярош пропал? Бенино бабло наверно в Монако где то просаживает.
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08.06.2020 22:53 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6429
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08.06.2020 22:55 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 8657
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08.06.2020 23:02 Ответить
А "Барыга" Порошенко никак не успокоится и продолжает зебилам в штаны гадить.
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08.06.2020 23:20 Ответить
Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9621
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09.06.2020 01:52 Ответить
Этой блин сенсации уже больше полугода.
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09.06.2020 03:34 Ответить
Как уже достали эти предатели Украины и обдиратели Украинского народа. Непроизвольно появляется мысль, может их надо было не бросать в урны, а ставить к стенке?!
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09.06.2020 09:00 Ответить
 
 