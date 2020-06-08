Мы работаем над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС, - Госкино

Украина на данный момент снимает 14 кинофильмов, совместно с киностудиями из Италии, Франции, Нидерландов, Польши и других европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

"При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, по состоянию на 3 июня 2020 года, в совместном производстве с другими странами создаются 14 фильмов", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что это такие фильмы, как "Необычные греческие похороны в Карпатах" (Украина-Италия), "Бабий Яр" (Украина-Франция, Литва), "Светлячок" (Украина-Венгрия, Германия), "Храбрые зайцы" (Украина-Испания), "Anne de Kiev" (Украина-Франция), "Рома" (Украина-Нидерланды), "Легенды Волшебнолесья" (Украина-Польша) и другие.

Напомним, в Госкино рассказали, какие украинские фильмы выйдут в прокат после карантина.

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