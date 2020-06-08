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Новости
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Мы работаем над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС, - Госкино

Мы работаем над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС, - Госкино

Украина на данный момент снимает 14 кинофильмов, совместно с киностудиями из Италии, Франции, Нидерландов, Польши и других европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

"При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, по состоянию на 3 июня 2020 года, в совместном производстве с другими странами создаются 14 фильмов", - говорится в ответе на запрос.

Указано, что это такие фильмы, как "Необычные греческие похороны в Карпатах" (Украина-Италия), "Бабий Яр" (Украина-Франция, Литва), "Светлячок" (Украина-Венгрия, Германия), "Храбрые зайцы" (Украина-Испания), "Anne de Kiev" (Украина-Франция), "Рома" (Украина-Нидерланды), "Легенды Волшебнолесья" (Украина-Польша) и другие.

Напомним, в Госкино рассказали, какие украинские фильмы выйдут в прокат после карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сделаю все, чтобы возобновить диалог между Госкино и всеми киношниками, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Мы работаем над созданием 14 кинофильмов совместно со странами ЕС, - Госкино 01

Автор: 

Госкино (188) Евросоюз (17102)


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Топ комментарии
+2
Свати в Польші на суниці?
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08.06.2020 22:23
+2
Навряд чи поляки будуть дивитися Сватів.
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08.06.2020 22:26
+1
наша зє вата буде.
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08.06.2020 22:30
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Свати в Польші на суниці?
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08.06.2020 22:23 Ответить
Навряд чи поляки будуть дивитися Сватів.
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08.06.2020 22:26 Ответить
наша зє вата буде.
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08.06.2020 22:30 Ответить
Головне -- на якій мові? Якщо на російській, то лайно.
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08.06.2020 22:34 Ответить
держкино финансирует кино только на украинском
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08.06.2020 22:41 Ответить
Да ну?!
А ниче так, что он профинансировал видосик Зеленского "Я, ты, он, она", снятый на расейском языке и только дублировался на украинском. Кстати, НАБУ после победы Зе, моментально закрыл уголовное производство по факту растраты средств госкино открытым как раз по факту финансирование этого фильма
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09.06.2020 10:05 Ответить
"Коліївщина"..нє..? "Спалення масквабаду"..нє..? "Святослав нищить хазарєю"..нє..? Українці здають золото лихварям 32-33..нє..?
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08.06.2020 22:56 Ответить
Указано, что это такие фильмы, как "Необычные греческие похороны в Карпатах" (Украина-Италия), "Бабий Яр" (Украина-Франция, Литва), "Светлячок" (Украина-Венгрия, Германия), "Храбрые зайцы" (Украина-Испания), "Anne de Kiev" (Украина-Франция), "Рома" (Украина-Нидерланды), "Легенды Волшебнолесья" (Украина-Польша) и другие.
Ерунда какая-то и зачем на такое деньги выделять.
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08.06.2020 23:15 Ответить
Прошлые фильмы с треском провалились, сборы мизерные. Скучное, неинтересное кино уже никому не нужно. Хоть и горькая, но правда.
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08.06.2020 23:45 Ответить
 
 