Минцифры исключило "Ключевые системы" из перечня предоставителей электронной подписи: основанием стала жалоба конкурентов о нанесении "морального ущерба"

Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ООО "Ключевые системы" исключит из Доверительного списка поставщиков электронных услуг. Минцифры приказало компании передать всю клиентскую базу в Центральный заверяющий орган (ЦЗО), который администрируется ООО "ДІЯ". Однако, по словам компании, "ДІЯ" не имеет комплексной системы защиты информации (КСЗИ).

Об этом сообщили "Ключевые системы" (КС), передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые клиенты! Просим прощения за нынешние проблемы - за внезапное и незаконное блокирование Ваших сертификатов Центральным заверяющим органом (ЦЗО), о котором мы узнали вместе с Вами, поскольку не получали ни предписаний, ни предупреждений. ИТС ООО "Ключевые системы" имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ). Ваши данные - под надежной защитой! Много лет КС не имел никаких претензий от контролирующих органов. Однако недавно проверка Госспецсвязи установила нарушения, которые мы признали и принимаем все меры для продления действия Атетстата соответствия КСЗИ", - заявили в компании.

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"Основанием для проверки стала жалоба ООО "Депозит Сайн" о нанесении ему "морального ущерба". Конечно, моральный ущерб устанавливается судом, однако в Акте проверки именно так и написано - "причинение морального ущерба пользователю ЭДП (электронных доверительных услуг. - Ред.)". 02.06.20 это предприятие включено в Доверительный список ЦЗО. 04.06.20 КС незаконно исключен из Доверительного списка. Минцифры приказало передать всю клиентскую базу в ЦЗО, которое администрируется ООО "ДІЯ". Однако мы вынуждены срочно обратиться в суд с иском о приостановлении действия приказа Минцифры. Также оказалось - у ГП "ДІЯ" (Минцифры) вообще нет ни КСЗИ, ни Атетстата соответствия КСЗИ и оно не может обеспечить защиту Ваших персональных данных. На сайте ЦЗО размещен Аттестат, который принадлежит не ГП "ДІЯ", а другому лицу! Это означает, что с 19.12.19 г., в эпоху тотальной диджитализации и перераспределения рынка в Украине нет ЦЗО!" - заявили в компании.

"Также нами подано обращение в Госспецсвязь. Искренне надеемся, что его руководство учтет факт исправления нарушений нами самостоятельно и вернет нам возможность продолжить сотрудничество", - добавили в компании.

На сегодняшний день, согласно данным Госстата, в Украине осуществляют деятельность два десятка квалифицированных предоставителей электронных доверительных услуг.





