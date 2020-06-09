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МИД (6807) Енин (328)

Украина ожидает восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром, - МИД

Украина ожидает восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром, - МИД

Министерство иностранных дел Украины на двустороннем уровне активно обсуждает вопросы восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действует регулярное авиасообщение, а также отсутствуют ограничения на въезд граждан Украины. Мы активно продолжаем прорабатывать соответствующие вопросы на двустороннем уровне, и сейчас есть позитивные сигналы, позволяющие ожидать восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Наши дипломаты находятся в активном переговорном процессе еще с целым рядом государств, и по мере прогресса мы будем обязательно информировать общество", - сказал Енин.

Замминистра подчеркнул, что МИД активно изучает зарубежный опыт и консультируется с иностранными партнерами по постепенному восстановлению авиационного сообщения.

"Мы, безусловно, рассчитываем, что страны, которые отменили регулярное авиасообщение, постепенно будут его открывать, начав, прежде всего с внутренних рейсов. Также страны постепенно будут снимать ограничения для категорий граждан, которым разрешается въезд в страну. В ЕС это будет касаться, прежде всего, граждан ЕС", - пояснил он.

Замглавы МИД отметил, что по состоянию на сегодня практически во всех случаях страны прибегают к ограничениям того или иного уровня, либо через определение категорий граждан, которым разрешено прилетать (сейчас это касается только граждан страны или граждан с правом на постоянное проживание), либо ограничений регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки там пандемии.

"Например, подавляющее большинство стран осуществляет контроль за симптомами. В то же время отдельные страны, например, Австрия, Китай, Япония проводят еще и обязательные тестирования на наличие коронавируса по прилету. Такие страны, как Кипр, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты осуществляют быстрые тесты. Практически во всех странах существует и обязанность по самоизоляции. В Австрию, Чехию, Сербию можно въехать со справкой о сделанном в течение последних двух-четырех дней тесте на отсутствие вируса", - добавил Енин.

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Кирилловка и Бердянск просят пощады ?
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09.06.2020 12:48 Ответить
В Турции очередные вспышки вируса и ситуация намного хуже чем в Украине.
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09.06.2020 12:49 Ответить
Не судите только по абсолютным показателям. Смотрите динамику выздоровления в Турции и в Украине. Это первая диаграмма, зелено-голубая. Отношение количества болеющих (голубой) к количеству всех выявленных (зеленый) в Турции намного лучше, чем в Украине. Кроме того, в Украине на сегодня всего 437.5 тыс тестов провели, а в Турции 2378 тыс, в 5 раз больше! Так что в Турции объективно ситуация (динамика) лучше, чем у нас. Вот украинская страничка: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/ukraine/ вот турецкая страничка: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/turkey/ а вот сводная таблица: https://www.worldometers.info/coronavirus/
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09.06.2020 13:13 Ответить
 
 