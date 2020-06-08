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МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить МИД в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Теперь общественная организация "Доступно.UА" проведет аудит доступности зданий МИД для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Министерство привлечет к сотрудничеству спонсоров и доноров для внедрения рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

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"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и др. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA" мы обеспечим доступ в министерство не только людей с инвалидностью, но и представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну", - сказал Кулеба.

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В свою очередь, Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба 01
МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба 02
МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба 03

Автор: 

люди с инвалидностью (354) МИД (6949) Кулеба Дмитрий (2880) инвалидность (173) Щебетюк (1)


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Ваш МИД курирует агент Козырь, оно же Дерьмак. И на репутацию вашу оно в США навалило огромную кучу, за шо было щедро вознаграждено Моникой.
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08.06.2020 17:39 Ответить
МИД Украины при президенте Зеленском первый бесхребетный орган власти. Делами МИДа управляет Ермак...
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08.06.2020 17:41 Ответить
Зачем нам МИД, если все международные вопросы решает завхоз Вавы Оманского?
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08.06.2020 18:00 Ответить
Редакторы, там опечатка. Не "безбарьерный" а "бесхребетный".
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08.06.2020 18:27 Ответить
На мой взгляд не нужны МИДу вообще здания и строения посольств, можно было бы обойтись ОДНИМ САЙТОМ, где всю работу перевести в онлайн, электронный документооборот от видачи электронных виз до любых консультаций и переговоров (и ни одной зарубежной коммандировки), какая бы была оптимизация, сокращение штата дармоедов и огромная экономия бюджетных средств!
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08.06.2020 19:29 Ответить
Лучше бы он превратился в МИД ,а не отдел по связям с опг дермака.
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08.06.2020 21:34 Ответить
все это было бы очень хорошо если бы была хоть какая-то внешняя политика...
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09.06.2020 06:52 Ответить
 
 