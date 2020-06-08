МИД превратится в первый безбарьерный орган власти, - Кулеба. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и основатель инициативы "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк подписали меморандум о сотрудничестве, который призван превратить МИД в первый в Украине полностью безбарьерный орган государственной власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел.

Теперь общественная организация "Доступно.UА" проведет аудит доступности зданий МИД для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Министерство привлечет к сотрудничеству спонсоров и доноров для внедрения рекомендаций в полном объеме, реализует их с соблюдением государственных строительных норм и принципов универсального дизайна.

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"Я убежден, что путь к успеху Украины лежит через устранение барьеров. Процесс начинается с устранения физических барьеров для мобильности, но включает в себя также преодоление цивилизационных барьеров, препятствий для торговли и инвестиций и др. Благодаря сотрудничеству с инициативой "Доступно.UA" мы обеспечим доступ в министерство не только людей с инвалидностью, но и представителей других маломобильных групп населения: лиц с маленькими детьми, пожилых людей, тех, кто получил временную травму и др. Речь идет о базовом человеческом уважении, без которого невозможно представить успешную развитую страну", - сказал Кулеба.

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В свою очередь, Щебетюк положительно отметил лидерство МИД в создании в Украине безбарьерной среды и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.





