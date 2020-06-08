МЗС перетвориться на перший безбар'єрний орган влади, - Кулеба. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та засновник ініціативи "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити МЗС на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ.

Тепер громадська організація "Доступно.UА" проведе аудит будівель МЗС щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Міністерство залучить до співпраці спонсорів і донорів для впровадження рекомендацій у повному обсязі, реалізує їх із дотриманням Державних будівельних норм та принципів універсального дизайну.

"Я переконаний, що шлях до успіху України лежить через усунення бар’єрів. Процес починається з усунення фізичних бар’єрів для мобільності, але включає в себе також подолання цивілізаційних бар’єрів, перешкод для торгівлі та інвестицій та ін. Завдяки співпраці з ініціативою Доступно.UA, ми забезпечимо доступ до міністерства не лише людей з інвалідністю, але і для представників інших маломобільних груп населення: осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму та ін. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну", — зауважив Дмитро Кулеба.

У свою чергу, Щебетюк позитивно відзначив лідерство МЗС у створенні в Україні безбар’єрного середовища та висловив сподівання на плідну співпрацю.





