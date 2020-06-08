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МЗС перетвориться на перший безбар'єрний орган влади, - Кулеба. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та засновник ініціативи "Доступно.UA" Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити МЗС на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу міністерства закордонних справ.

Тепер громадська організація "Доступно.UА" проведе аудит будівель МЗС щодо їхньої доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Міністерство залучить до співпраці спонсорів і донорів для впровадження рекомендацій у повному обсязі, реалізує їх із дотриманням Державних будівельних норм та принципів універсального дизайну.

"Я переконаний, що шлях до успіху України лежить через усунення бар’єрів. Процес починається з усунення фізичних бар’єрів для мобільності, але включає в себе також подолання цивілізаційних бар’єрів, перешкод для торгівлі та інвестицій та ін. Завдяки співпраці з ініціативою Доступно.UA, ми забезпечимо доступ до міністерства не лише людей з інвалідністю, але і для представників інших маломобільних груп населення: осіб з маленькими дітьми, людей похилого віку, тих, хто отримав тимчасову травму та ін. Йдеться про базову людську повагу, без якої неможливо уявити успішну розвинену країну", — зауважив Дмитро Кулеба.

У свою чергу, Щебетюк позитивно відзначив лідерство МЗС у створенні в Україні безбар’єрного середовища та висловив сподівання на плідну співпрацю.

МЗС перетвориться на перший безбарєрний орган влади, - Кулеба 01
МЗС перетвориться на перший безбарєрний орган влади, - Кулеба 02
МЗС перетвориться на перший безбарєрний орган влади, - Кулеба 03

Автор: 

люди з інвалідністю (261) МЗС (4123) Кулеба Дмитро (3604) інвалідність (267) Щебетюк (1)


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Ваш МИД курирует агент Козырь, оно же Дерьмак. И на репутацию вашу оно в США навалило огромную кучу, за шо было щедро вознаграждено Моникой.
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08.06.2020 17:39 Відповісти
МИД Украины при президенте Зеленском первый бесхребетный орган власти. Делами МИДа управляет Ермак...
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08.06.2020 17:41 Відповісти
Зачем нам МИД, если все международные вопросы решает завхоз Вавы Оманского?
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08.06.2020 18:00 Відповісти
Редакторы, там опечатка. Не "безбарьерный" а "бесхребетный".
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08.06.2020 18:27 Відповісти
На мой взгляд не нужны МИДу вообще здания и строения посольств, можно было бы обойтись ОДНИМ САЙТОМ, где всю работу перевести в онлайн, электронный документооборот от видачи электронных виз до любых консультаций и переговоров (и ни одной зарубежной коммандировки), какая бы была оптимизация, сокращение штата дармоедов и огромная экономия бюджетных средств!
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08.06.2020 19:29 Відповісти
Лучше бы он превратился в МИД ,а не отдел по связям с опг дермака.
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08.06.2020 21:34 Відповісти
все это было бы очень хорошо если бы была хоть какая-то внешняя политика...
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09.06.2020 06:52 Відповісти
 
 