РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4562 посетителя онлайн
Новости
1 900 19
безработица (433) работа (598)

Украина вслед за Европой страдает от безработицы, – СМИ

Украина вслед за Европой страдает от безработицы, – СМИ

Украина – не единственное государство, которое столкнулось с ростом безработицы.

По состоянию на 1 июня в нашей стране только официально зарегистрировали более 510 тысяч безработных по данным Госслужбы. Однако реальное количество безработных в мае составило примерно 2,5-2,8 миллиона украинцев. При этом, с начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось.

Безработица – общемировой тренд, сообщает 24 канал.

"Почувствовала это (безработицу, – ред.) и Европа, которая является крупнейшим импортером украинских трудовых ресурсов. Многим европейским компаниям приходится сокращать свой штат и увольнять, в частности, украинских работников", – говорится в материале.

Так, около 30% украинцев в Польше потеряли работу из-за пандемии. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Понятно, что Украина не будет выплачивать дотации польским компаниям, чтобы те не увольняли украинцев", – рассказывает эксперт Алексей Кущ.

В Испании, которая стала одним из центров распространения коронавируса, уровень безработицы тоже стремительно растет. Количество фактически безработных в Испании достигло 3,8 миллиона человек по состоянию на начало мая. Из них почти 300 тысяч только за один месяц потеряли работу, сообщает 24 канал со ссылкой на иностранные издания.

В Британии ситуация еще более критическая. За две недели около полумиллиона человек обратились за пособием по безработице.

 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Отправляйте 500,000 к Шмыгалю. Он обещал 500,000 рабочих мест. Он все свои обещания выполняет (сарказм).
показать весь комментарий
09.06.2020 16:24
+3
Европейцы не против рвать клубнику, мыть туалеты или работать в отельном бизнесе. Но если у тебя месячная зарплата как например в Германии допустим 1100 - 1300 евро чистыми (за низкоквалифицированную работу) и из неё нужно отдать 500-1200 (в зависимости от региона) только за жильё + ЖКХ + страховки. Дальше писать нет смысла и так всё понятно.

Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.

Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:48
+2
В Украине некуда просто пойти Работать , а на Западе не хотят просто работать , там где считают , что должны работать гастарбайтеры.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Украине и в ЕС разные безработные,украинские безработные везде в цене из зе бедности в стране олигархов.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:48 Ответить
Везде в цене, но на низкооплачиваемых работах.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:53 Ответить
Зарекомендуешь ,получишь лучше работу, а дальше можете в другую страну перебраться,ну и знание английского не помешает
показать весь комментарий
09.06.2020 16:29 Ответить
Ценность украинских заробитчан в дешевизне их рабочей силы.
Не нужно приукрашивать ситуацию.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:58 Ответить
А на строительстве детских площадок работу можно найти?
Украина вслед за Европой страдает от безработицы, – СМИ - Цензор.НЕТ 2488
показать весь комментарий
09.06.2020 15:48 Ответить
Я вважаю, що все справедливо - наголосували і захотіли здриснути. Тож сидіть в Україні за 5-6 тис. грн, бо це не бідність. А поки сидите - думай.те
показать весь комментарий
09.06.2020 15:49 Ответить
Европа конечно виновата, ну и Россия само собой.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:50 Ответить
І до чого нам твій Лаптєстан?
показать весь комментарий
09.06.2020 16:08 Ответить
В Украине некуда просто пойти Работать , а на Западе не хотят просто работать , там где считают , что должны работать гастарбайтеры.
показать весь комментарий
09.06.2020 15:52 Ответить
Европейцы не против рвать клубнику, мыть туалеты или работать в отельном бизнесе. Но если у тебя месячная зарплата как например в Германии допустим 1100 - 1300 евро чистыми (за низкоквалифицированную работу) и из неё нужно отдать 500-1200 (в зависимости от региона) только за жильё + ЖКХ + страховки. Дальше писать нет смысла и так всё понятно.

Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.

Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.
показать весь комментарий
09.06.2020 16:48 Ответить
шикарно!
показать весь комментарий
09.06.2020 15:56 Ответить
Боже как страшно за Европу. Ещё чуть-чуть и она достигнет уровня Украины!😯
показать весь комментарий
09.06.2020 15:57 Ответить
безработица ещё и потому, что по старту теперь мало кто соглашается на предыдущую зарплату )).
показать весь комментарий
09.06.2020 16:00 Ответить
Отправляйте 500,000 к Шмыгалю. Он обещал 500,000 рабочих мест. Он все свои обещания выполняет (сарказм).
показать весь комментарий
09.06.2020 16:24 Ответить
Опередил))
показать весь комментарий
09.06.2020 16:27 Ответить
Ніби стане легше від того, що сусід такий же тупий як і влада України. Для того і влада щоб шукати розумних, активних, патріотичних. Таких, що мають бачення і стратегію як не вскочити в халепу, Мати декілька розвідок щоб провести аналітику чим закінчиться щось, , коли воно ще не почалось. Китай розробив стратегію розвитку країни на 100 років вперед, хтось про це чув? Адже вони цю інформацію засекретили. Що ж у нас, приїхав кіллер з МВФ і забажав землі своїм кредиторам від колоніальних корпорацій. Зелені спочатку продали землю, потім чешуть репу і думають, а скільки продати в одні загребущі руки - 200 чи 250 000 га. Як всі ці уряди можуть жити одним днем, без стратегії розвитку країни, з казнокрадством, з реформами які нагадують перманентну діарею, прибігли рогшолосили реформу і швидко в унітаз спустили все в каналізацію і ніхто не відповів за валюнтаризм . Хоч є розумні стратеги, є логічні дії, але діє система відбору ідіотів, а розумних відкидає як непотріб, на радість, і ворогам, і колонізаторам.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:37 Ответить
 
 