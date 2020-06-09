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безробіття (527) робота (1146)

Україна слідом за Європою страждає від безробіття, - ЗМІ

Україна слідом за Європою страждає від безробіття, - ЗМІ

Україна - не єдина держава, яка зіткнулася зі зростанням безробіття.

Станом на 1 червня в нашій країні тільки офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. Однак реальна кількість безробітних у травні становила приблизно 2,5-2,8 мільйона українців. При цьому, від початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.

Безробіття - загальносвітовий тренд, повідомляє 24 канал.

"Відчула це (безробіття. – Ред.) і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників", - йдеться в матеріалі.

Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців", – розповідає експерт Олексій Кущ.

В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії досягла 3,8 мільйона осіб станом на початок травня. З них майже 300 тисяч тільки за один місяць втратили роботу, повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні видання.

У Британії ситуація ще більш критична. За два тижні близько пів мільйона осіб звернулися по допомогу з безробіття.

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Топ коментарі
+4
Отправляйте 500,000 к Шмыгалю. Он обещал 500,000 рабочих мест. Он все свои обещания выполняет (сарказм).
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09.06.2020 16:24
+3
Европейцы не против рвать клубнику, мыть туалеты или работать в отельном бизнесе. Но если у тебя месячная зарплата как например в Германии допустим 1100 - 1300 евро чистыми (за низкоквалифицированную работу) и из неё нужно отдать 500-1200 (в зависимости от региона) только за жильё + ЖКХ + страховки. Дальше писать нет смысла и так всё понятно.

Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.

Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.
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09.06.2020 16:48
+2
В Украине некуда просто пойти Работать , а на Западе не хотят просто работать , там где считают , что должны работать гастарбайтеры.
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09.06.2020 15:52
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В Украине и в ЕС разные безработные,украинские безработные везде в цене из зе бедности в стране олигархов.
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09.06.2020 15:48 Відповісти
Везде в цене, но на низкооплачиваемых работах.
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09.06.2020 15:53 Відповісти
Зарекомендуешь ,получишь лучше работу, а дальше можете в другую страну перебраться,ну и знание английского не помешает
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09.06.2020 16:29 Відповісти
Ценность украинских заробитчан в дешевизне их рабочей силы.
Не нужно приукрашивать ситуацию.
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09.06.2020 16:58 Відповісти
А на строительстве детских площадок работу можно найти?
Украина вслед за Европой страдает от безработицы, – СМИ - Цензор.НЕТ 2488
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09.06.2020 15:48 Відповісти
Я вважаю, що все справедливо - наголосували і захотіли здриснути. Тож сидіть в Україні за 5-6 тис. грн, бо це не бідність. А поки сидите - думай.те
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09.06.2020 15:49 Відповісти
Европа конечно виновата, ну и Россия само собой.
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09.06.2020 15:50 Відповісти
І до чого нам твій Лаптєстан?
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09.06.2020 16:08 Відповісти
В Украине некуда просто пойти Работать , а на Западе не хотят просто работать , там где считают , что должны работать гастарбайтеры.
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09.06.2020 15:52 Відповісти
Европейцы не против рвать клубнику, мыть туалеты или работать в отельном бизнесе. Но если у тебя месячная зарплата как например в Германии допустим 1100 - 1300 евро чистыми (за низкоквалифицированную работу) и из неё нужно отдать 500-1200 (в зависимости от региона) только за жильё + ЖКХ + страховки. Дальше писать нет смысла и так всё понятно.

Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.

Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.
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09.06.2020 16:48 Відповісти
шикарно!
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09.06.2020 15:56 Відповісти
Боже как страшно за Европу. Ещё чуть-чуть и она достигнет уровня Украины!😯
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09.06.2020 15:57 Відповісти
безработица ещё и потому, что по старту теперь мало кто соглашается на предыдущую зарплату )).
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09.06.2020 16:00 Відповісти
Отправляйте 500,000 к Шмыгалю. Он обещал 500,000 рабочих мест. Он все свои обещания выполняет (сарказм).
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09.06.2020 16:24 Відповісти
Опередил))
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09.06.2020 16:27 Відповісти
Ніби стане легше від того, що сусід такий же тупий як і влада України. Для того і влада щоб шукати розумних, активних, патріотичних. Таких, що мають бачення і стратегію як не вскочити в халепу, Мати декілька розвідок щоб провести аналітику чим закінчиться щось, , коли воно ще не почалось. Китай розробив стратегію розвитку країни на 100 років вперед, хтось про це чув? Адже вони цю інформацію засекретили. Що ж у нас, приїхав кіллер з МВФ і забажав землі своїм кредиторам від колоніальних корпорацій. Зелені спочатку продали землю, потім чешуть репу і думають, а скільки продати в одні загребущі руки - 200 чи 250 000 га. Як всі ці уряди можуть жити одним днем, без стратегії розвитку країни, з казнокрадством, з реформами які нагадують перманентну діарею, прибігли рогшолосили реформу і швидко в унітаз спустили все в каналізацію і ніхто не відповів за валюнтаризм . Хоч є розумні стратеги, є логічні дії, але діє система відбору ідіотів, а розумних відкидає як непотріб, на радість, і ворогам, і колонізаторам.
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09.06.2020 19:37 Відповісти
 
 