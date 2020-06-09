Україна слідом за Європою страждає від безробіття, - ЗМІ
Україна - не єдина держава, яка зіткнулася зі зростанням безробіття.
Станом на 1 червня в нашій країні тільки офіційно зареєстрували понад 510 тисяч безробітних за даними Держслужби. Однак реальна кількість безробітних у травні становила приблизно 2,5-2,8 мільйона українців. При цьому, від початку карантину кількість офіційно безробітних в Україні подвоїлася.
Безробіття - загальносвітовий тренд, повідомляє 24 канал.
"Відчула це (безробіття. – Ред.) і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників", - йдеться в матеріалі.
Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
"Зрозуміло, що Україна не буде виплачувати дотації польським компаніям, щоб ті не звільняли українців", – розповідає експерт Олексій Кущ.
В Іспанії, яка стала одним з осередків поширення коронавірусу, рівень безробіття теж стрімко зростає. Кількість фактично безробітних в Іспанії досягла 3,8 мільйона осіб станом на початок травня. З них майже 300 тисяч тільки за один місяць втратили роботу, повідомляє 24 канал із посиланням на іноземні видання.
У Британії ситуація ще більш критична. За два тижні близько пів мільйона осіб звернулися по допомогу з безробіття.
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Не нужно приукрашивать ситуацию.
Поэтому многие сидят на социале т.к работать за гроши нет смыла.
Поэтому эту нишу заняли работяги из Восточной Европы. Они живут по пять человек в 25 кв.м. Квартплату делят, машины нет, сраховок нет, кушают по минимуму. Зато по приезду на родину они богачи и могут шикануть.