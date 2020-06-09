Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК"

Для обеспечения обещанных президентом Владимиром Зеленским посадок нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, где обещанные Зеленским посадки, Венедиктова ответила: "Нужно менять УПК".

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"Процесс "посадок" сегодня выглядит следующим образом:

1) досудебное расследование – от нескольких месяцев до нескольких лет;

2) судебное разбирательство по сути в важных делах (например, экономического характера) – обычно от года до трех и даже более.

Нарушение процедур УПК – это правовой беспредел, которому я как Генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права", - пояснила Генпрокурор.

"Но все же, если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС? Активизируем работу в этом направлении. САП будет эффективен", - добавила Венедиктова.

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"Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность", - резюмировала Генпрокурор.