Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК"
Для обеспечения обещанных президентом Владимиром Зеленским посадок нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права.
Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, где обещанные Зеленским посадки, Венедиктова ответила: "Нужно менять УПК".
"Процесс "посадок" сегодня выглядит следующим образом:
1) досудебное расследование – от нескольких месяцев до нескольких лет;
2) судебное разбирательство по сути в важных делах (например, экономического характера) – обычно от года до трех и даже более.
Нарушение процедур УПК – это правовой беспредел, которому я как Генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права", - пояснила Генпрокурор.
"Но все же, если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС? Активизируем работу в этом направлении. САП будет эффективен", - добавила Венедиктова.
"Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность", - резюмировала Генпрокурор.
Пожалуйста, подождите...
венедиктоварыба прогнила с вислюкаголовы
Кто поумнее - мораться не станет (потому и "дефицит" кадров у зебилов - умные ен хотят, а откровенно тупых - даже вислюк боится назначать) об зеленную плесень..
Такую страну просрали.
ну да , ну да уже всему миру показали штурм музея и верховенство права.
В норм. стране вас бы уже люди видели за подметанием улиц.
По новому законодавству, до якого перейшли з-за каденції Луценка на посаді Генпрокурора - роль прокуратури полягає лише в забезпеченні законності слідства (органами досудового розслідування: ДБР, СБУ, МВС, НАБУ, податкової); а також представляти державне обвинувачення в суді! В жодному випадку прокуратура не повинна відповідати(забезпечувати) кількість "посадок"! - бо це є совковою репресивною роллю прокуратури!
УПК норм. В судах трабл. Трабл в том, что хреново документирование. пару ошибок, и "справа" в сторону моря. Ошибки допускаются преднамеренно.
Венедиктова, не надо было лекции прогуливать.
Ст.1.
Если фамилия фигуранта производства:"Порошенко", производство немедленно передавать в суд.
За три месяца. "Работают" люди не щадя себя.
коррупционеров нельзя садить , воров то-же нельзя - опобликуйте весь список пожалуста
на кого можно заяву катать , а на кого нет
УЖАС!
Да чрезвычайная тройка, мать вашу, за пол часа справится!
Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "Прямий".
Герасимов нагадав про те, що силовики незаконно штурмують Музею Гончара із виставкою картин, при цьому закривають очі на багатомільярдні оборудки, які відбуваються за нинішньої влади.
"Коли спецназ ДБР штурмував музей - немає людям чим зайнятись. Зерно вкрадене на 800 мільйонів. Команда Зеленського лобіює певні речі у тютюновій сфері, країна втрачає декілька мільярдів гривень, Уманський виходить і заявляє, що кожного місяця урядом Зеленського крадеться 5 мільярдів гривень через податкову і митницю, але це не цікавить ДБР", - зазначив він.
Депутат зауважив, що близько 10 слідчих і близько 20 спецназівців ламали двері і вдиралися до національного музею Гончара.
"Ключове в цій історії - якщо зараз це свавілля їм минеться, вони так само зможуть вдиратися до будь-якого офісу, до будь-якої оселі. Тому що їх не буде цікавити взагалі правова сторона питання", - підкреслив співголова фракції.
За його словами, найбільш шокуючим було те, коли адвокати показали плівки і записи з цього так званого "обшуку".
«Коли представник ДБР, тобто представник правоохоронного органу української держави заявляє - це у вас Конституція, а у нас її немає. Це заявляє офіційна особа, розуміючи, що його пишуть», - сказав він.
Артур Герасимов додав, що Офіс президента досі не спростував інформацію про те, що Зеленський особисто координував поведінку ДБР у Музеї Гончара.
"А що ж вони можуть спростовувати? Вони можуть тільки вказати конкретних посадових осіб, кому вони телефонували, конкретний час розмов і тривалість розмов. І звичайно, можуть вказати, що ж вони там говорили. Хоча для мене і для будь-якої притомної людини це вже не є секретом", - сказав він.
"Коли вранці ті ж самі слідчі заходять до музею, дивляться - все бачать і спокійно їдуть. А за чотири години вони повертаються і починається вся ця злочинна історія. Навіть Печерський суд не дає їм індульгенції на всі ці дії. Я думаю, що там просто покрутили пальцем біля скроні і сказали - слухайте, весь світ бачив, там більше 30 камер було, і тепер ви хочете і судову систему втягувати у все це", - нагадав співголова фракції "Європейська Солідарність".
Артур Герасимов також підкреслив, що в будь-якій іншій країні світу оприлюднення адвокатами цих фактів означало б миттєві відставки керівництва цього правоохоронного органу, Генерального прокурора, і дуже великі проблеми для керівництва держави. Він наголосив, що у так званій справі про картини ДБР як докази досліджувало дані з Вікіпедії.
"Ви собі уявіть, Соколов, який зараз є керівником ДБР, на базі вивчення Вікіпедії робить доповідь на Генпрокурора Венедіктову, яка письмово доручає Бабікову, колишньому адвокату Януковича, відкривати справу", - зауважив депутат.
"Чесно кажучи, це ще один доказ того, що повним ходом сьогодні Зеленський та його команда нас розвертають від європейських стандартів та цінностей до того, що відбувається у Росії. Саме так, коли ми спілкуємося з російськими опозиціонерами, вони нам описують дії російської ФСБ - без жодних документів, на базі якоїсь фабрикації справ вони вдираються, б'ють і арештовують людей. Також дуже влучно і правильно сказав Ахтем Чийгоз, який також був біля музею Гончара, що саме так починалася Росія в Криму", - наголосив Артур Герасимов.
Абсолютное поражение седалищных нервов (головного мозга) коррупцией.
Иначе - НИКАК.
Один только вопрос! Где взять 30к НЕ ПРОГНИВШИХ людей?
Тоталітарна колоніальна імперія залишила після себе різноголосе плем'я, яке і "нарідом" назвати неможливо, хіба, що "совєтскім народом", який, як відомо, є "новой общностью людєй".
Ніхто тій "общності" зробити структурний і спектральний аналіз не наважився, а замість цього всі чекали від неї феноменальних цивілізаційних маневрів.
Але сталася халепа і ніхто нічого не дочекався, крім тих, кому завжди добре.