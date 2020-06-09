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коррупция (8456) УПК (99) Венедиктова (726)

Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК"

Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров:

Для обеспечения обещанных президентом Владимиром Зеленским посадок нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, где обещанные Зеленским посадки, Венедиктова ответила: "Нужно менять УПК".

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"Процесс "посадок" сегодня выглядит следующим образом:

1) досудебное расследование – от нескольких месяцев до нескольких лет;

2) судебное разбирательство по сути в важных делах (например, экономического характера) – обычно от года до трех и даже более.

Нарушение процедур УПК – это правовой беспредел, которому я как Генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права", - пояснила Генпрокурор.

"Но все же, если открыть сайт Офиса Генпрокурора и посмотреть, то можно увидеть, что прокуроры "посадки" обеспечивают. Только по направлению организованной преступности за март-май по 391 делу направленному в суд, 101 человеку избрана мера пресечения - содержание под стражей; 24 приговора, 7 из которых набрали законную силу, реальные сроки наказания в отношении 29 лиц. Но, общество не интересуют эти посадки. Общество интересует совсем другие посадки, топ-коррупционеров, топ-чиновников. К кому вопрос с топ-коррупционерами, когда у нас есть замкнутый круг: НАБУ, САП и ВАКС? Активизируем работу в этом направлении. САП будет эффективен", - добавила Венедиктова.

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"Я, в том числе, не снимаю с себя ответственность", - резюмировала Генпрокурор.

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Топ комментарии
+30
Нарушение процедур УПК - это правовой беспредел, которому я как Генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права", - пояснила Генпрокурор.Источник: https://censor.net/n3200884

ну да , ну да уже всему миру показали штурм музея и верховенство права.
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09.06.2020 16:33
+29
Корупционеров не можем посадить, давайте посадим Антоненко, Дугарь, Кузменко, Звиробий, Федыну, Стерненко, Пояркова и других.
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09.06.2020 16:30
+23
Нужно менять власть.
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09.06.2020 16:34
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на УКРФ?
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09.06.2020 16:25 Ответить
в УПК от венедиктовой одна статья: если прокурор хочет - то доказательств не нужно..
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09.06.2020 16:34 Ответить
А может некчемную Венедиктову поменять?
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09.06.2020 16:37 Ответить
венедиктова рыба прогнила с вислюка головы
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09.06.2020 16:40 Ответить
У клованства один піар в макітріВенедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК" - Цензор.НЕТ 3327
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09.06.2020 16:56 Ответить
Поганому танцюристу яйця заважають! Венедиктову потрібно знімати, вона неспроможна дати результат! Педагоги і реальні прокурори це різні люди!
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09.06.2020 17:33 Ответить
Їй, як раз яйця не заважають, знімальщику.
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09.06.2020 17:54 Ответить
Венедиктовій заважає бути ефективною відсутність досвіду роботи в прокуратурі і відсутність реальної практики роботи в судах!
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09.06.2020 18:00 Ответить
п.с. ток как её вислюк-то сменит, где еще найти более тупую(не осилившую даже тесты на судью) и продажную, чем венедиктова?
Кто поумнее - мораться не станет (потому и "дефицит" кадров у зебилов - умные ен хотят, а откровенно тупых - даже вислюк боится назначать) об зеленную плесень..
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09.06.2020 16:42 Ответить
мАраться...
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09.06.2020 16:43 Ответить
Да и судить
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09.06.2020 17:14 Ответить
Нужно принять УК в котором будет норма,что можно садить в тюрьму без суда.Не понравился человек-на кичу его.
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09.06.2020 16:27 Ответить
спросить на улице 100 людей...хотя когда такое примут, это может больно укусить в зеленые сраки самих же принимателей...
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09.06.2020 16:34 Ответить
Таки так. Де зелена шобла, а де здорояицюй глузд. Трійки потрібно сталінські. І розстріл негайно. Тільки це для чужих. Венедиктова не є не те що фаховим правником, вона взагалі не є юристом. Чому у Європейських судах справи тягнуться роками. Особливо складні? А це щоб виключити судову помилку. Важливо не просто посадити, а посадити за злочин.
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09.06.2020 16:56 Ответить
Опять? Может пора просто начать работать, при чем так что б судьи не крутили у виска бездарно подготовленным делам?
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09.06.2020 16:28 Ответить
А може яйця?
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09.06.2020 16:28 Ответить
Ну всё, пошли тупые отмазки и враньё, враньё и ещё раз железобетонное враньё. Это ужас какой-то, им мало года оказывается, что бы принять нужные законы. Опять яйца мешают и опять враньё, враньё и ещё раз враньё.
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09.06.2020 16:29 Ответить
Ирка-недоучка и такой же министр юстиции с платными тюрьмами.Эпоха ЗЕ.
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09.06.2020 16:29 Ответить
В 33-м проще было, брали родичей под выкуп, вот и всё финансирование.
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09.06.2020 16:32 Ответить
Эх..Такую страну просрали.
Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК" - Цензор.НЕТ 1509
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09.06.2020 16:36 Ответить
На 6 месте по ВВП были, а теперь на предпоследнем.
Такую страну просрали.
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09.06.2020 17:57 Ответить
Нет у нас "Царицы доказательств". А без нее как посадишь?
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09.06.2020 16:30 Ответить
Нужно не менять, а отменять УПК
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09.06.2020 16:30 Ответить
Корупционеров не можем посадить, давайте посадим Антоненко, Дугарь, Кузменко, Звиробий, Федыну, Стерненко, Пояркова и других.
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09.06.2020 16:30 Ответить
А это в обязательном порядке, тут ума много не надо, да и активистов везде сажают. Евреи таких не любят, потому что мешают воровать.
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09.06.2020 16:32 Ответить
Венедиктова , шо опять ? Ну понятно что твоим папередникам мешало , но стесняюсь спросить , а что же мешает тебе ? ))
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09.06.2020 16:31 Ответить
Венедиктова об отсутствии посадок коррупционеров: "Нужно менять УПК" - Цензор.НЕТ 5692
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09.06.2020 16:32 Ответить
Нарушение процедур УПК - это правовой беспредел, которому я как Генеральный прокурор должна всячески препятствовать. Поэтому нужно принять УПК, который будет соответствовать и здравому смыслу и верховенству права", - пояснила Генпрокурор.Источник: https://censor.net/n3200884

ну да , ну да уже всему миру показали штурм музея и верховенство права.
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09.06.2020 16:33 Ответить
Для обеспечения обещанных президентом Владимиром Зеленским посадок Источник: https://censor.net/n3200884\\\\\\\\\\\\\\

В норм. стране вас бы уже люди видели за подметанием улиц.
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09.06.2020 16:33 Ответить
Вы зелепупики говорите правильно, а делаете всё наоборот. Дай вам волю по изменению УПК, и в тюрьме окажутся добровольцы, участники АТО, волонтёры и патриоты.
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09.06.2020 16:34 Ответить
Нужно менять власть.
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09.06.2020 16:34 Ответить
Нужно менять Венедиктову
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09.06.2020 16:36 Ответить
Було б бажання...мадам Винегретова
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09.06.2020 16:38 Ответить
Все правильно Венедіктова пояснила. Вона повинна слідкувати за дотриманням законності, її діїї не повинні суперечити законодавству України. Мені здається, що Венедіктова дотримає своїх обіцянок Зеленському, але всюму свій час.
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09.06.2020 16:38 Ответить
Не, ну то, что она обещала зеленскому, точно выполнит. Даже, нарушая все нормы морали
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09.06.2020 16:40 Ответить
і законодавства
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09.06.2020 16:52 Ответить
Українською правильно не "козел", а "цап". А "козел" - це скорочення від "Команда Зеленського".
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09.06.2020 16:40 Ответить
Опять нам предлагают в борделе кровати двигать...
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09.06.2020 16:45 Ответить
Венидиктову менять нужно, а не упк, и зеленого гаранта
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09.06.2020 16:49 Ответить
Що вона верзе?
По новому законодавству, до якого перейшли з-за каденції Луценка на посаді Генпрокурора - роль прокуратури полягає лише в забезпеченні законності слідства (органами досудового розслідування: ДБР, СБУ, МВС, НАБУ, податкової); а також представляти державне обвинувачення в суді! В жодному випадку прокуратура не повинна відповідати(забезпечувати) кількість "посадок"! - бо це є совковою репресивною роллю прокуратури!
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09.06.2020 16:51 Ответить
Интересно, Венедиктова, хоть внимательно читала УПК Укрины?
УПК норм. В судах трабл. Трабл в том, что хреново документирование. пару ошибок, и "справа" в сторону моря. Ошибки допускаются преднамеренно.
Венедиктова, не надо было лекции прогуливать.
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09.06.2020 17:01 Ответить
КПК Венедиктова
Ст.1.
Если фамилия фигуранта производства:"Порошенко", производство немедленно передавать в суд.
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09.06.2020 17:01 Ответить
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09.06.2020 17:14 Ответить
Плохой ***** пи...да мешает.
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09.06.2020 17:06 Ответить
Читал соседний пост, как ей не хватает 38 тыс. зарплаты (поэтому она будет проедать финансовую подушку) и плюс этот перл, и понимаю, что перед нами ярчайшая, 100 процентная ТП. Это готовый образ для будущих комедий про зельцдержабу.
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09.06.2020 17:09 Ответить
Говорят плохому танцору яйца мешают, но у этой ведь и яиц нет. Или все же мешают?
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09.06.2020 17:13 Ответить
Поганому танцюристу яйця мішають, а пані вінідіктєвой, а що там в неї між ногами, ага пісець.
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09.06.2020 17:17 Ответить
"по 391 делу направленному в суд ... реальные сроки наказания в отношении 29 лиц."
За три месяца. "Работают" люди не щадя себя.
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09.06.2020 17:22 Ответить
дайош тройки от ватадиктовой с правом вешать...
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09.06.2020 17:38 Ответить
Вопрос: почему бенядиктова не подписала свое же подозрение на пецю? 😷
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09.06.2020 17:39 Ответить
Вам це спати не дає, зелене лайно?
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09.06.2020 17:54 Ответить
Потому что "трындеть - не мешки ворочать...". Одно дело - написать папера", и "тыцьнуть на подпись..." дураку, и другое - подписать самому... Она же тогда "крайней" становится...
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10.06.2020 10:19 Ответить
зеленым верить не стоит , все врут ( как и шеколадные папередныки )
коррупционеров нельзя садить , воров то-же нельзя - опобликуйте весь список пожалуста
на кого можно заяву катать , а на кого нет
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09.06.2020 17:39 Ответить
Ну так меняйте!
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09.06.2020 17:52 Ответить
ТАК САМИ КОРРУПЦИОНЕРЫ И РЕШАЮТ. МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ..
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09.06.2020 18:02 Ответить
"1) досудебное расследование - от нескольких месяцев до нескольких лет"
УЖАС!
Да чрезвычайная тройка, мать вашу, за пол часа справится!
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09.06.2020 18:25 Ответить
Да какая тройка.Одна комиссарша Венедиктова в кожанке и галифе,и товарищ "маузер".Ну и еще Мендель ей в помощь,что б расстрелянных оттаскивать.
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09.06.2020 19:44 Ответить
Маніпулятори НІКОЛИ не винні. Вони хочуть, та їм весь час хтось, чи щось заважає. І саме цих лукавих "мудрий" нарід зробив владою
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09.06.2020 18:35 Ответить
Державне бюро розслідувань, яке фактично стало інструментом для переслідування опозиції, працює за лекалами ФСБ у путінській Росії.
Про це сказав співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "Прямий".
Герасимов нагадав про те, що силовики незаконно штурмують Музею Гончара із виставкою картин, при цьому закривають очі на багатомільярдні оборудки, які відбуваються за нинішньої влади.
"Коли спецназ ДБР штурмував музей - немає людям чим зайнятись. Зерно вкрадене на 800 мільйонів. Команда Зеленського лобіює певні речі у тютюновій сфері, країна втрачає декілька мільярдів гривень, Уманський виходить і заявляє, що кожного місяця урядом Зеленського крадеться 5 мільярдів гривень через податкову і митницю, але це не цікавить ДБР", - зазначив він.
Депутат зауважив, що близько 10 слідчих і близько 20 спецназівців ламали двері і вдиралися до національного музею Гончара.
"Ключове в цій історії - якщо зараз це свавілля їм минеться, вони так само зможуть вдиратися до будь-якого офісу, до будь-якої оселі. Тому що їх не буде цікавити взагалі правова сторона питання", - підкреслив співголова фракції.
За його словами, найбільш шокуючим було те, коли адвокати показали плівки і записи з цього так званого "обшуку".
«Коли представник ДБР, тобто представник правоохоронного органу української держави заявляє - це у вас Конституція, а у нас її немає. Це заявляє офіційна особа, розуміючи, що його пишуть», - сказав він.
Артур Герасимов додав, що Офіс президента досі не спростував інформацію про те, що Зеленський особисто координував поведінку ДБР у Музеї Гончара.
"А що ж вони можуть спростовувати? Вони можуть тільки вказати конкретних посадових осіб, кому вони телефонували, конкретний час розмов і тривалість розмов. І звичайно, можуть вказати, що ж вони там говорили. Хоча для мене і для будь-якої притомної людини це вже не є секретом", - сказав він.
"Коли вранці ті ж самі слідчі заходять до музею, дивляться - все бачать і спокійно їдуть. А за чотири години вони повертаються і починається вся ця злочинна історія. Навіть Печерський суд не дає їм індульгенції на всі ці дії. Я думаю, що там просто покрутили пальцем біля скроні і сказали - слухайте, весь світ бачив, там більше 30 камер було, і тепер ви хочете і судову систему втягувати у все це", - нагадав співголова фракції "Європейська Солідарність".
Артур Герасимов також підкреслив, що в будь-якій іншій країні світу оприлюднення адвокатами цих фактів означало б миттєві відставки керівництва цього правоохоронного органу, Генерального прокурора, і дуже великі проблеми для керівництва держави. Він наголосив, що у так званій справі про картини ДБР як докази досліджувало дані з Вікіпедії.
"Ви собі уявіть, Соколов, який зараз є керівником ДБР, на базі вивчення Вікіпедії робить доповідь на Генпрокурора Венедіктову, яка письмово доручає Бабікову, колишньому адвокату Януковича, відкривати справу", - зауважив депутат.
"Чесно кажучи, це ще один доказ того, що повним ходом сьогодні Зеленський та його команда нас розвертають від європейських стандартів та цінностей до того, що відбувається у Росії. Саме так, коли ми спілкуємося з російськими опозиціонерами, вони нам описують дії російської ФСБ - без жодних документів, на базі якоїсь фабрикації справ вони вдираються, б'ють і арештовують людей. Також дуже влучно і правильно сказав Ахтем Чийгоз, який також був біля музею Гончара, що саме так починалася Росія в Криму", - наголосив Артур Герасимов.
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09.06.2020 18:49 Ответить
Менять надо всю верхушку и абслютно все соеднее звено.
Абсолютное поражение седалищных нервов (головного мозга) коррупцией.
Иначе - НИКАК.
Один только вопрос! Где взять 30к НЕ ПРОГНИВШИХ людей?
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09.06.2020 18:51 Ответить
А хто сказав, що в українських судах виносяться правосудні рішення? Це хворі фантазії дилетантів і анальфабетів, які або ніколи в суді не були, або не здатні розуміти, що там відбувається. Ця жєнщіна, звичайно, ніякий не прокурор і ніколи ним не буде. Такі прокурори сидять по всій Україні, в кожній прокуратурі. Вони й самі добре не знають для чого вони там сидять. Просто робота, якщо це можна назвати роботою, в них не пильна і зарплата не найгірша, і якщо, за сприяння якихось родичів, кумів, друзів, вони в своєму кабінетику всілися, то треба щось язиком молоти і, наскільки це можливо, намагатися зобразити розумну міну на обличчі. А КПК, КК, ЦПК, ЦК та всі решта кодекси їм непотрібні по тій простій причині, що вони їх ніколи, особливо не цікавили, занадто важкі для їхнього розуміння і керуватися ними - в них і гадки такої ніколи не було.
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09.06.2020 20:20 Ответить
За три десятиліття свого "незалежного" існування, "мудрий нарід" жодного разу не спромігся зробити вдалий вибір в процесі формування влади. Проблема, очевидно, ховається в природі самого "наріду" і не треба впарювати лохам догму, що нещодавно він жахливо помилився.
Тоталітарна колоніальна імперія залишила після себе різноголосе плем'я, яке і "нарідом" назвати неможливо, хіба, що "совєтскім народом", який, як відомо, є "новой общностью людєй".
Ніхто тій "общності" зробити структурний і спектральний аналіз не наважився, а замість цього всі чекали від неї феноменальних цивілізаційних маневрів.
Але сталася халепа і ніхто нічого не дочекався, крім тих, кому завжди добре.
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09.06.2020 20:50 Ответить
 
 