Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова
Дисциплинарная жалоба относительно Назара Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.
Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, общается ли она со своим заместителем Холодницким, Генпрокурор ответила: "Нас связывают исключительно рабочие отношения. Ко мне попадают все заместители, потому что именно они дают мне представление о своих направлениях".
"Служебное расследование (относительно Холодницкого. - Ред.) завершено. Факты нарушения требований КПК, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии", - добавила Венедиктова.
"30 ноября у него (Холодницкого. - Ред.) истекает срок полномочий и по закону, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но, мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет", - прокомментировала Венедиктова шансы Холодницкого переизбраться на второй срок.
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
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Про совість не питаю, як й про честь, там цих понять точно немає.
Недалек тот час, когда она и в живописи разбираться начнет.
Які ж вони некчемні й недолугі створіння..
Напевне, що лише після перевиборів... Хотілось би дострокових...