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Холодницкий (706) Венедиктова (726)

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Дисциплинарная жалоба относительно Назара Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, общается ли она со своим заместителем Холодницким, Генпрокурор ответила: "Нас связывают исключительно рабочие отношения. Ко мне попадают все заместители, потому что именно они дают мне представление о своих направлениях".

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"Служебное расследование (относительно Холодницкого. - Ред.) завершено. Факты нарушения требований КПК, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии", - добавила Венедиктова.

"30 ноября у него (Холодницкого. - Ред.) истекает срок полномочий и по закону, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но, мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет", - прокомментировала Венедиктова шансы Холодницкого переизбраться на второй срок.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

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Топ комментарии
+4
А по пропаже зерна из госрезерва когда будете отчитываться?

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7417
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09.06.2020 15:28
+3
Відповідь буде жестом. Словами так не скажеш - забанять.
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09.06.2020 15:48
+2
за цю порнографію влади (в т.ч. з конкурсами) ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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09.06.2020 16:18
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Правила форума Совет форумчан
Ждем-с ответ Холодницкого.
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09.06.2020 15:24 Ответить
Відповідь буде жестом. Словами так не скажеш - забанять.
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09.06.2020 15:48 Ответить
Бєнядіктова, що зє тваринка Порошенка посадить не виходить?
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09.06.2020 15:25 Ответить
тітонька гєпрокурворша, а як там справи з вашою незадекларованою нерухомістю у центрі столиці? А з незадовільним рівнем фаховості та професійної відповідності (не зданий тест)?
Про совість не питаю, як й про честь, там цих понять точно немає.
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09.06.2020 15:27 Ответить
Наша дурка может по английски произносить:"кто знает"
Недалек тот час, когда она и в живописи разбираться начнет.
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09.06.2020 15:27 Ответить
А по пропаже зерна из госрезерва когда будете отчитываться?

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7417
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09.06.2020 15:28 Ответить
- Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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09.06.2020 15:28 Ответить
чергова "перемога" зелених навозних мух: влада пішла на поступки мадярам, планується створення суто мадярського району у Закарпатті..https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
Які ж вони некчемні й недолугі створіння..
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09.06.2020 15:31 Ответить
Вона не контролює Холодницького. Про яке розслідування іде мова?
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09.06.2020 15:33 Ответить
Нам именно такая прокурорша с тремя классами ЦПШ и нужна + тройки ОСО в виде дисциплинарной комиссии.
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09.06.2020 15:35 Ответить
Венєдіктова планує переплюнути пшонку.
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09.06.2020 15:35 Ответить
Какой конкурс , было продемонстрировано , что он не играет значения , только за Галочки , а закон Обошли волевым решением.
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09.06.2020 16:04 Ответить
за цю порнографію влади (в т.ч. з конкурсами) ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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09.06.2020 16:18 Ответить
Коли на саму бенядіктову буде розслідування?
Напевне, що лише після перевиборів... Хотілось би дострокових...
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09.06.2020 16:21 Ответить
Призначаючи перевірку САП, Венедіктова дії в межах своїх повноважень. Холодницький, хоча і керівник САП, її заступник. Це звичайні службові відносини.
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09.06.2020 16:25 Ответить
о!, новенький ще один 73/43%зебіл виліз... Ваш ще там багато на єрмаковій ботофермі?
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09.06.2020 16:31 Ответить
У него монополия на силу, сама же говорила! Вот и нарушает что хочет!
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09.06.2020 16:37 Ответить
 
 