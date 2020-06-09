Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова

Дисциплинарная жалоба относительно Назара Холодницкого передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии.

Об этом в интервью Украинским новостям заявила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, общается ли она со своим заместителем Холодницким, Генпрокурор ответила: "Нас связывают исключительно рабочие отношения. Ко мне попадают все заместители, потому что именно они дают мне представление о своих направлениях".

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"Служебное расследование (относительно Холодницкого. - Ред.) завершено. Факты нарушения требований КПК, Закона "О прокуратуре" и Положения о Специализированной антикоррупционной прокуратуре нашли свое подтверждение. Дисциплинарная жалоба передана на рассмотрение дисциплинарной комиссии", - добавила Венедиктова.

"30 ноября у него (Холодницкого. - Ред.) истекает срок полномочий и по закону, и по контракту. В любом случае это произойдет. Но, мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет", - прокомментировала Венедиктова шансы Холодницкого переизбраться на второй срок.

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила о бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.