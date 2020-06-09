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Холодницький (661) Венедіктова (829)

Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова

Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова

Дисциплінарна скарга щодо Назара Холодницького передана на розгляд дисциплінарної комісії.

Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи спілкується вона зі своїм заступником Холодницьким, Генпрокурор відповіла: "Нас пов'язують виключно робочі відносини. До мене потрапляють всі заступники, бо саме вони дають мені уявлення про свої напрямки".

"Службове розслідування (щодо Холодницького. - Ред.) завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження. Дисциплінарна скарга передана на розгляд дисциплінарної комісії", - додала Венедіктова.

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"30 листопада у нього (Холодницького. - Ред.) закінчується термін повноважень і згідно із законом, і за контрактом. У будь-якому випадку це відбудеться. Але, ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні", - прокоментувала Венедіктова шанси Холодницького переобратися на другий термін.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

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Топ коментарі
+4
А по пропаже зерна из госрезерва когда будете отчитываться?

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7417
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09.06.2020 15:28
+3
Відповідь буде жестом. Словами так не скажеш - забанять.
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09.06.2020 15:48
+2
за цю порнографію влади (в т.ч. з конкурсами) ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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09.06.2020 16:18
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Ждем-с ответ Холодницкого.
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09.06.2020 15:24 Відповісти
Відповідь буде жестом. Словами так не скажеш - забанять.
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09.06.2020 15:48 Відповісти
Бєнядіктова, що зє тваринка Порошенка посадить не виходить?
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09.06.2020 15:25 Відповісти
тітонька гєпрокурворша, а як там справи з вашою незадекларованою нерухомістю у центрі столиці? А з незадовільним рівнем фаховості та професійної відповідності (не зданий тест)?
Про совість не питаю, як й про честь, там цих понять точно немає.
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09.06.2020 15:27 Відповісти
Наша дурка может по английски произносить:"кто знает"
Недалек тот час, когда она и в живописи разбираться начнет.
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09.06.2020 15:27 Відповісти
А по пропаже зерна из госрезерва когда будете отчитываться?

Служебное расследование по Холодницкому выявило нарушения, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 7417
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09.06.2020 15:28 Відповісти
- Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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09.06.2020 15:28 Відповісти
чергова "перемога" зелених навозних мух: влада пішла на поступки мадярам, планується створення суто мадярського району у Закарпатті..https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
Які ж вони некчемні й недолугі створіння..
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09.06.2020 15:31 Відповісти
Вона не контролює Холодницького. Про яке розслідування іде мова?
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09.06.2020 15:33 Відповісти
Нам именно такая прокурорша с тремя классами ЦПШ и нужна + тройки ОСО в виде дисциплинарной комиссии.
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09.06.2020 15:35 Відповісти
Венєдіктова планує переплюнути пшонку.
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09.06.2020 15:35 Відповісти
Какой конкурс , было продемонстрировано , что он не играет значения , только за Галочки , а закон Обошли волевым решением.
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09.06.2020 16:04 Відповісти
за цю порнографію влади (в т.ч. з конкурсами) ви, всі 73/43%зебілів, рік-півтора тому галасували всі разом. Попри наші попередження, що саме так (чи приблизно так) і буде. Але ж вам - "абинепорох", "хуженебудет". Жри-те.
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09.06.2020 16:18 Відповісти
Коли на саму бенядіктову буде розслідування?
Напевне, що лише після перевиборів... Хотілось би дострокових...
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09.06.2020 16:21 Відповісти
Призначаючи перевірку САП, Венедіктова дії в межах своїх повноважень. Холодницький, хоча і керівник САП, її заступник. Це звичайні службові відносини.
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09.06.2020 16:25 Відповісти
о!, новенький ще один 73/43%зебіл виліз... Ваш ще там багато на єрмаковій ботофермі?
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09.06.2020 16:31 Відповісти
У него монополия на силу, сама же говорила! Вот и нарушает что хочет!
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09.06.2020 16:37 Відповісти
 
 