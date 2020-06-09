Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова
Дисциплінарна скарга щодо Назара Холодницького передана на розгляд дисциплінарної комісії.
Про це в інтерв'ю Українським новинам заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на питання, чи спілкується вона зі своїм заступником Холодницьким, Генпрокурор відповіла: "Нас пов'язують виключно робочі відносини. До мене потрапляють всі заступники, бо саме вони дають мені уявлення про свої напрямки".
"Службове розслідування (щодо Холодницького. - Ред.) завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження. Дисциплінарна скарга передана на розгляд дисциплінарної комісії", - додала Венедіктова.
"30 листопада у нього (Холодницького. - Ред.) закінчується термін повноважень і згідно із законом, і за контрактом. У будь-якому випадку це відбудеться. Але, ми відкриваємо конкурс на нового керівника САП і якщо Назар Іванович захоче взяти в ньому участь, якщо члени комісії його оберуть, то who knows. Подивимося. Якщо він візьме участь у конкурсі і переможе в ньому, то чому ні", - прокоментувала Венедіктова шанси Холодницького переобратися на другий термін.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.
Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.
У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.
У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Про совість не питаю, як й про честь, там цих понять точно немає.
Недалек тот час, когда она и в живописи разбираться начнет.
Які ж вони некчемні й недолугі створіння..
Напевне, що лише після перевиборів... Хотілось би дострокових...