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Новини
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Венедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування". ВIДЕО

Кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про повну відсутність адекватних заходів з боку керівництва органу, і така безпорадність не може більше залишатися без реагування Генерального прокурора.

Про це йдеться в заяві Венедіктової, передає Цензор.НЕТ.

"В перший же тиждень мого перебування на посаді Генпрокурора – 24 березня ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань.

Втім, минуло 2 місяці, а віз і нині там. В чому ж причина відсутності реальних результатів у такій чутливій для суспільства сфері боротьби з корупцією?"- йдеться у зверненні генпрокурора.

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"Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У актуальних та резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані", - підкреслила Венедіктова.

Вона навела низку прикладів розслідування справ, які, на її переконання, свідчать про бездіяльність прокурорів САП.

"Всупереч ухвалі слідчого судді, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не забезпечено прийняття законного рішення стосовно колишнього топ-керівника правоохоронного органу за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою в Києві. У рекреаційній місцевості в Пущі Водиці, де посадовцеві дали всього дві службові кімнати, він вирубав цінні дерева, обніс гектар площі парканом і збудував собі палац на 1000 квадратів. Ще в 2017 році йому повідомлено про підозру, потім він був у міжнародному розшуку, а торік став народним депутатом України", - розповіла генпрокурор.

Вона уточнила, що в листопаді 2019 розслідування цієї справи було доручено детективам НАБУ, "але протягом шести місяців після отримання цього провадження не було забезпечено виконання жодної слідчої та процесуальної дії, провадження було закрито через порушення термінів".

Ще один приклад бездіяльності антикорупційної прокуратури, за словами генпрокурора - справа про розкрадання коштів на виконання державного оборонного замовлення.

"Поки воно розслідувалася ДБР - керівникам оборонного і комерційного підприємств було повідомлено про підозру. Після зміни підслідності - знову ж ніякої дії", - заявила генпрокурор.

Венедіктова переконана, що це все - "кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП".

"Повна відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури і така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

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Венедіктова додала, що при призначенні її на посаду обіцяла президенту України Володимиру Зеленському боротися з корупцією реально, а не віртуально.

"Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу",

Автор: 

Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+64
У нее тоже бомбит, что Порошенко поехал открывать выставку картин, а не пошел в ДБР?
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26.05.2020 14:59
+39
Видимо.

Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования" - Цензор.НЕТ 7638
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26.05.2020 15:05
+35
Венедіктова біля розбитого коритаВенедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування" - Цензор.НЕТ 1363
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26.05.2020 15:15
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мацюпусіньке доповнення: приЗе!дент Осел I .
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26.05.2020 19:25 Відповісти
24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП..

А бабки на лавке говорили, что и НАБУ и САП - это независимые конторы.... А их прокурорша раком ставит на совещаниях... Это такая независимость?
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26.05.2020 15:57 Відповісти
Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства органа, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора.Источник: https://censor.net/n3198064

прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

Ирина Валентиновна Венедиктова - украинский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Украины с 17 марта 2020 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 марта 2020 года. Доктор юридических наук, профессор.

профессор.!!!

За прокурорами и руководителями региональных, местных и военных прокуратур, прокурорами и руководителями структурных подразделений Генпрокуратуры сохраняется соответствующий правовой статус, который у них был до вступления в силу Закона, при реализации функций прокуратуры до дня их увольнения или перевода в Офис Генерального прокурора, областную или окружную прокуратуры. На указанный период оплата труда работников Генпрокуратуры, региональных и местных прокуратур, военных прокуратур осуществляется согласно правительственному постановлению, устанавливающему оплату труда работников органов прокуратуры. При этом лица, которые на день вступления в силу Закона занимают административные должности первого заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора - Главного военного прокурора, считаются уволенными с указанных административных должностей. Это не распространяется на заместителя Генпрокурора - руководителя САП, а также на первого заместителя и заместителей Генпрокурора, назначенных на должность после 30 августа 2019 года.
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27.05.2020 00:59 Відповісти
Венедиктова в должности без году неделя. Ну, и начните работать, покажите, что вы соответствуете должности! Вместо этого "звернення до громадськості". Чего вдруг? Пиар, самореклама! А хто ви така вимагати звіту від САП та НАБУ?
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
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27.05.2020 11:56 Відповісти
Она не профессор - она ПРОФФЕСОР.
Наверное свою диссертацию вместе с Донецким Зеком писала.
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27.05.2020 12:12 Відповісти
В связи с наличием , отсутствия просмоленных шпал ......... Она плогиатит по Ильфу и Петрову
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26.05.2020 15:58 Відповісти
Венедиктова ,когда Кожара сядет ? Почему убийцу отпускают под залог
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26.05.2020 16:07 Відповісти
Рыгоаналы своих не сдают.
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26.05.2020 17:04 Відповісти
Тётя, ехай лучше в Штаты, вручать подозрение кандидату в президенты Байдену.
Ты же завела на него дело.
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26.05.2020 16:12 Відповісти
Це якийсь дебіловірус накрив зеленим простирадлом всю владу
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26.05.2020 16:57 Відповісти
Прорахунки, це дивлячись у який бік рахувати))
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26.05.2020 16:38 Відповісти
А почему бенядиктова сама не подпишет свое предстовление на арест пеци, которое не подписал Рябошапко?
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26.05.2020 16:46 Відповісти
вони не знають ,що треба писати
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26.05.2020 16:57 Відповісти
щоб писати,треба пройти атестацію і навчитись писати.
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26.05.2020 20:42 Відповісти
хай хоч малюють чи що....треба ж якось висловлювати свої наміри
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26.05.2020 22:20 Відповісти
Наскальные рисунки генеральной прокуратуры
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26.05.2020 23:48 Відповісти
Тетя "Челюсти" научилась у Бубочки складывать пальчики сердечком. Социологи это называют "видимым признаком озабоченности".
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26.05.2020 16:48 Відповісти
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26.05.2020 17:43 Відповісти
похудела однако, беспокойный замученный взгляд - не ее это дело, скоро ее уйдут, или сама, не выдерживает.
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26.05.2020 21:30 Відповісти
венетиктова кацапская мразина!которую будем гнать на ростов
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26.05.2020 17:00 Відповісти
оця заява буде краще звучати на Українській
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26.05.2020 20:02 Відповісти
Українською)))
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26.05.2020 21:31 Відповісти
Правильно, Ирина. Заставляй их работать, а не дела продавать...
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26.05.2020 17:16 Відповісти
глянь декларацию иришки и поймешь кто дела продает
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26.05.2020 19:56 Відповісти
сара я так тебе хочу
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26.05.2020 20:11 Відповісти
Языком молоть не мешки ворочать. Что там сделом Шеремета? И в остольном также не сомневайтесь.Одна показуха для быдла.
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27.05.2020 05:34 Відповісти
Венедиктова отреагтруй как ЗЕ гребет роялти за свою киношку РОДСТВЕННИЧКИ в стране агрессоре на канале ************* Кабаевой и кидает их на офорчики
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26.05.2020 17:57 Відповісти
Ау, зебилы!
Вот вам и новые лица с новыми видосами!
Кста, четко преподавательское прошлое у нее в ролике.
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26.05.2020 17:58 Відповісти
доки громадянин України не буде громадянином, так воно і буде малорасейське.Вам то не доходить придурки малоромійське. Я живу в ЄС і ніколи не комунікую з малоросами з України.
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26.05.2020 20:06 Відповісти
Мне не важно где ты живёшь и под какой проксей работаешь.
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26.05.2020 20:09 Відповісти
Ото був би прикол,якби САП,чи НАБУ відкрили кримінальне провадження з-за неправомірних рішень Вєнєдіктової,за час її перебування на посаді голови ДБР !
Нажаль,ці поросятка кастровані
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26.05.2020 18:08 Відповісти
Эта бабища и так не фонтан(в смысле внешности), а тут еще и климакс в начальной стадии, вот и истерит.
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26.05.2020 18:11 Відповісти
Лучше б она молчала. Такого умного прокурора с IQ < 50 еще небыло
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26.05.2020 19:03 Відповісти
так так, прокурор не спроможний скласти іспити на прокрора, найкращий прокурор для України. Зе лайно теж не відповідає вимогам на президента
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26.05.2020 20:13 Відповісти
"Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования". Немедленного реагирования требует сама эта *****, имеющая отношение к юриспруденции, как прошлогодний снег.
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26.05.2020 19:54 Відповісти
Я не юрист, но хотелось бы уточнить - а имеет она право что-то требовать у САП? Не есть ли это вмешательство в работу этой конторы?
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26.05.2020 20:00 Відповісти
ця ***** , пілотку свою нехай поправить, або там знову буде ленінград. Привіт зе сарі і жидочкам. Він думає що ми будемо дотримуватись демократії з такими бандитами як путлер а спол.помиляєтесь. Відкриваємо рахунок на ліквідацію оцього клоуна, долар від громадянина України або довільниа сума від Українців у світі. Разом з тим виголошуємо конкурс на ліквідацію 5 колони В Україні. Типу медчука, рабиновича і т.д.
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26.05.2020 20:00 Відповісти
усім малоросам та москалям, пішли ви ***** займайтеся своїм путлером. Той вас довів вже до повного краху. Може зе ***** хочете. Той вас до шибенниці доведе з жидом каламойським.
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26.05.2020 20:09 Відповісти
такой знаток, а аттестацию не прошла.
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26.05.2020 20:11 Відповісти
ни одного дела на Пороха не завели , бездельники
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26.05.2020 21:57 Відповісти
Хуже дурака может быть только активный дурак.
Зе плох, но он президент избранный и легитимен, а Венедиктова кто и легитимна ли она?
Вопрос юристам. В условиях военного времени какой суд, а именно: гражданский или трибунал будет судить генпрокурора?
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26.05.2020 23:01 Відповісти
"...противодействия антикоррупционным правонарушениям..."?
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26.05.2020 23:22 Відповісти
Стесняюсь спросить эта Бенедиктова она таджичка? какая-то она монобровая
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26.05.2020 23:29 Відповісти
Что ты там требуешь, кацапская бездарь, шестерка зеленая!
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27.05.2020 00:46 Відповісти
система теневого государства рулит. А набу,прокуратура , зеля это декарации на побегушках такие себе голограмы Прогрес технологий, но людей перетворяют у жлобов и ждунов.Разделяй и властвуй.Генератор корупции это и есть хозяева жизни. Они уже не воруют они издают свои нормы права узаканивая безнаказаность и мародерство. Прямая демократия самоуправления или стойло, но там в яслах очень скоро ничего не будет.
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27.05.2020 05:30 Відповісти
Порохо"бобіки" і зеле"тузіки",вражає звісно ваша відданість своїм кумирам,але,вибачаюсь,поки ви гризитеся і воюєте на цензорівських "фронтах", країна продовжує дограбовуватись і деградувати.А потім ви колись прокинетесь і виявиться,що і проявляти свої "розумові" здібності вже нема де,та й причини, як такої, теж не буде.Чи зрозумієте нарешті навіть тоді,що ті за кого ви "топите" використали вас як гумовий виріб, і життя ваше пройшло марно? Порівняйте нарешті своє нікчемне багатолітнє існування з життям тих,кого ви вибираєте і задайте собі питання,чому так? Що доброго конкретно вам зробила кожна пика у владі,щоб ваше життя хоч на соту долю було відмінне від скотського.Чому минають десятки років,змінюється навколишній світ і дієві особи,а влада залишається таким же ласим шматком для всякого роду наволочі?І кінця краю цьому на жаль не видно...
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27.05.2020 07:15 Відповісти
""В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов".Источник: https://censor.net/n3198064
Хтось може пояснити, що таке "антикорупційні правопорушення"?
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27.05.2020 07:43 Відповісти
Сколько дел против Порошенко вы на сегодня сляпали?
Я вас спрашиваю!
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27.05.2020 12:03 Відповісти
А, посадить эту БЛ@ДЬ за НЕЗАКОННОЕ вмешательство в деятельность САП слабо, а БУБОЧКА???
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Якщо це генпрокурор ,то справи в України погано. Максимум на що вона тегня - це керівник відділу закупол прокуратури невеликого міста обсласті
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01.06.2020 11:28 Відповісти
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