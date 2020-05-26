Венедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування". ВIДЕО

Кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про повну відсутність адекватних заходів з боку керівництва органу, і така безпорадність не може більше залишатися без реагування Генерального прокурора.

Про це йдеться в заяві Венедіктової, передає Цензор.НЕТ.

"В перший же тиждень мого перебування на посаді Генпрокурора – 24 березня ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань.

Втім, минуло 2 місяці, а віз і нині там. В чому ж причина відсутності реальних результатів у такій чутливій для суспільства сфері боротьби з корупцією?"- йдеться у зверненні генпрокурора.

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"Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У актуальних та резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані", - підкреслила Венедіктова.

Вона навела низку прикладів розслідування справ, які, на її переконання, свідчать про бездіяльність прокурорів САП.

"Всупереч ухвалі слідчого судді, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не забезпечено прийняття законного рішення стосовно колишнього топ-керівника правоохоронного органу за фактом незаконного заволодіння земельною ділянкою в Києві. У рекреаційній місцевості в Пущі Водиці, де посадовцеві дали всього дві службові кімнати, він вирубав цінні дерева, обніс гектар площі парканом і збудував собі палац на 1000 квадратів. Ще в 2017 році йому повідомлено про підозру, потім він був у міжнародному розшуку, а торік став народним депутатом України", - розповіла генпрокурор.

Вона уточнила, що в листопаді 2019 розслідування цієї справи було доручено детективам НАБУ, "але протягом шести місяців після отримання цього провадження не було забезпечено виконання жодної слідчої та процесуальної дії, провадження було закрито через порушення термінів".

Ще один приклад бездіяльності антикорупційної прокуратури, за словами генпрокурора - справа про розкрадання коштів на виконання державного оборонного замовлення.

"Поки воно розслідувалася ДБР - керівникам оборонного і комерційного підприємств було повідомлено про підозру. Після зміни підслідності - знову ж ніякої дії", - заявила генпрокурор.

Венедіктова переконана, що це все - "кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП".

"Повна відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури і така безпорадність не може більше залишатися без реагування генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

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Венедіктова додала, що при призначенні її на посаду обіцяла президенту України Володимиру Зеленському боротися з корупцією реально, а не віртуально.

"Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу",