Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования". ВИДЕО
Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства органа, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора.
Об этом говорится в заявлении Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.
"В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов.
Прошло 2 месяца, а воз и ныне там. В чем же причина отсутствия реальных результатов в такой чувствительной для общества сфере борьбы с коррупцией?" - говорится в обращении генпрокурора.
"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены",- подчеркнула Венедиктова.
Она привела ряд примеров расследования дел, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о бездеятельности прокуроров САП.
"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", - рассказала генпрокурор.
Она уточнила, что в ноябре 2019 расследования этого дела было поручено детективам НАБУ, "но в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, производство было закрыто из-за нарушения сроков".
Еще один пример бездеятельности антикоррупционной прокуратуры, по словам генпрокурора - дело о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа.
"Пока оно расследовалось ГБР - руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности - опять же никакого действия", - заявила генпрокурор.
Венедиктова убеждена, что это все - "вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП" .
"Полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", - заявила генпрокурор.
Венедиктова добавила, что при назначении ее на должность обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому бороться с коррупцией реально, а не виртуально.
"Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - сказала она.
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А бабки на лавке говорили, что и НАБУ и САП - это независимые конторы.... А их прокурорша раком ставит на совещаниях... Это такая независимость?
прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.
Ирина Валентиновна Венедиктова - украинский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Украины с 17 марта 2020 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 марта 2020 года. Доктор юридических наук, профессор.
профессор.!!!
За прокурорами и руководителями региональных, местных и военных прокуратур, прокурорами и руководителями структурных подразделений Генпрокуратуры сохраняется соответствующий правовой статус, который у них был до вступления в силу Закона, при реализации функций прокуратуры до дня их увольнения или перевода в Офис Генерального прокурора, областную или окружную прокуратуры. На указанный период оплата труда работников Генпрокуратуры, региональных и местных прокуратур, военных прокуратур осуществляется согласно правительственному постановлению, устанавливающему оплату труда работников органов прокуратуры. При этом лица, которые на день вступления в силу Закона занимают административные должности первого заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора - Главного военного прокурора, считаются уволенными с указанных административных должностей. Это не распространяется на заместителя Генпрокурора - руководителя САП, а также на первого заместителя и заместителей Генпрокурора, назначенных на должность после 30 августа 2019 года.
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
Наверное свою диссертацию вместе с Донецким Зеком писала.
Ты же завела на него дело.
Вот вам и новые лица с новыми видосами!
Кста, четко преподавательское прошлое у нее в ролике.
Нажаль,ці поросятка кастровані
Зе плох, но он президент избранный и легитимен, а Венедиктова кто и легитимна ли она?
Вопрос юристам. В условиях военного времени какой суд, а именно: гражданский или трибунал будет судить генпрокурора?
Хтось може пояснити, що таке "антикорупційні правопорушення"?
Я вас спрашиваю!