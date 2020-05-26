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Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования". ВИДЕО

Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства органа, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора.

Об этом говорится в заявлении Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

"В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов.

Прошло 2 месяца, а воз и ныне там. В чем же причина отсутствия реальных результатов в такой чувствительной для общества сфере борьбы с коррупцией?" - говорится в обращении генпрокурора.

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"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены",- подчеркнула Венедиктова.

Она привела ряд примеров расследования дел, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о бездеятельности прокуроров САП.

"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", - рассказала генпрокурор.

Она уточнила, что в ноябре 2019 расследования этого дела было поручено детективам НАБУ, "но в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, производство было закрыто из-за нарушения сроков".

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Еще один пример бездеятельности антикоррупционной прокуратуры, по словам генпрокурора - дело о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа.

"Пока оно расследовалось ГБР - руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности - опять же никакого действия", - заявила генпрокурор.

Венедиктова убеждена, что это все - "вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП" .

"Полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

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Венедиктова добавила, что при назначении ее на должность обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому бороться с коррупцией реально, а не виртуально.

"Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - сказала она.

САП (2062) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+64
У нее тоже бомбит, что Порошенко поехал открывать выставку картин, а не пошел в ДБР?
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26.05.2020 14:59
+39
Видимо.

Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования" - Цензор.НЕТ 7638
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26.05.2020 15:05
+35
Венедіктова біля розбитого коритаВенедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування" - Цензор.НЕТ 1363
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26.05.2020 15:15
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мацюпусіньке доповнення: приЗе!дент Осел I .
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26.05.2020 19:25 Ответить
24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП..

А бабки на лавке говорили, что и НАБУ и САП - это независимые конторы.... А их прокурорша раком ставит на совещаниях... Это такая независимость?
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26.05.2020 15:57 Ответить
Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства органа, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора.Источник: https://censor.net/n3198064

прокуроры САП подчеркнули, что согласно закона Украины «О прокуратуре» Генеральный прокурор и его заместители не имеют давать указания прокурорам САП.

Ирина Валентиновна Венедиктова - украинский государственный деятель, юрист. Генеральный прокурор Украины с 17 марта 2020 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 марта 2020 года. Доктор юридических наук, профессор.

профессор.!!!

За прокурорами и руководителями региональных, местных и военных прокуратур, прокурорами и руководителями структурных подразделений Генпрокуратуры сохраняется соответствующий правовой статус, который у них был до вступления в силу Закона, при реализации функций прокуратуры до дня их увольнения или перевода в Офис Генерального прокурора, областную или окружную прокуратуры. На указанный период оплата труда работников Генпрокуратуры, региональных и местных прокуратур, военных прокуратур осуществляется согласно правительственному постановлению, устанавливающему оплату труда работников органов прокуратуры. При этом лица, которые на день вступления в силу Закона занимают административные должности первого заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора, заместителя Генпрокурора - Главного военного прокурора, считаются уволенными с указанных административных должностей. Это не распространяется на заместителя Генпрокурора - руководителя САП, а также на первого заместителя и заместителей Генпрокурора, назначенных на должность после 30 августа 2019 года.
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27.05.2020 00:59 Ответить
Венедиктова в должности без году неделя. Ну, и начните работать, покажите, что вы соответствуете должности! Вместо этого "звернення до громадськості". Чего вдруг? Пиар, самореклама! А хто ви така вимагати звіту від САП та НАБУ?
Дуже хочете сподобатися президенту Зеленькому? Так покажіть працю Закону! Ви не в 95-му кварталі!
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27.05.2020 11:56 Ответить
Она не профессор - она ПРОФФЕСОР.
Наверное свою диссертацию вместе с Донецким Зеком писала.
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27.05.2020 12:12 Ответить
В связи с наличием , отсутствия просмоленных шпал ......... Она плогиатит по Ильфу и Петрову
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26.05.2020 15:58 Ответить
Венедиктова ,когда Кожара сядет ? Почему убийцу отпускают под залог
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26.05.2020 16:07 Ответить
Рыгоаналы своих не сдают.
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26.05.2020 17:04 Ответить
Тётя, ехай лучше в Штаты, вручать подозрение кандидату в президенты Байдену.
Ты же завела на него дело.
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26.05.2020 16:12 Ответить
Це якийсь дебіловірус накрив зеленим простирадлом всю владу
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26.05.2020 16:57 Ответить
Прорахунки, це дивлячись у який бік рахувати))
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26.05.2020 16:38 Ответить
А почему бенядиктова сама не подпишет свое предстовление на арест пеци, которое не подписал Рябошапко?
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26.05.2020 16:46 Ответить
вони не знають ,що треба писати
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26.05.2020 16:57 Ответить
щоб писати,треба пройти атестацію і навчитись писати.
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26.05.2020 20:42 Ответить
хай хоч малюють чи що....треба ж якось висловлювати свої наміри
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26.05.2020 22:20 Ответить
Наскальные рисунки генеральной прокуратуры
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26.05.2020 23:48 Ответить
Тетя "Челюсти" научилась у Бубочки складывать пальчики сердечком. Социологи это называют "видимым признаком озабоченности".
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26.05.2020 16:48 Ответить
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26.05.2020 17:43 Ответить
похудела однако, беспокойный замученный взгляд - не ее это дело, скоро ее уйдут, или сама, не выдерживает.
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26.05.2020 21:30 Ответить
венетиктова кацапская мразина!которую будем гнать на ростов
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26.05.2020 17:00 Ответить
оця заява буде краще звучати на Українській
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26.05.2020 20:02 Ответить
Українською)))
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26.05.2020 21:31 Ответить
Правильно, Ирина. Заставляй их работать, а не дела продавать...
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26.05.2020 17:16 Ответить
глянь декларацию иришки и поймешь кто дела продает
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26.05.2020 19:56 Ответить
сара я так тебе хочу
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26.05.2020 20:11 Ответить
Языком молоть не мешки ворочать. Что там сделом Шеремета? И в остольном также не сомневайтесь.Одна показуха для быдла.
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27.05.2020 05:34 Ответить
Венедиктова отреагтруй как ЗЕ гребет роялти за свою киношку РОДСТВЕННИЧКИ в стране агрессоре на канале ************* Кабаевой и кидает их на офорчики
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26.05.2020 17:57 Ответить
Ау, зебилы!
Вот вам и новые лица с новыми видосами!
Кста, четко преподавательское прошлое у нее в ролике.
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26.05.2020 17:58 Ответить
доки громадянин України не буде громадянином, так воно і буде малорасейське.Вам то не доходить придурки малоромійське. Я живу в ЄС і ніколи не комунікую з малоросами з України.
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26.05.2020 20:06 Ответить
Мне не важно где ты живёшь и под какой проксей работаешь.
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26.05.2020 20:09 Ответить
Ото був би прикол,якби САП,чи НАБУ відкрили кримінальне провадження з-за неправомірних рішень Вєнєдіктової,за час її перебування на посаді голови ДБР !
Нажаль,ці поросятка кастровані
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26.05.2020 18:08 Ответить
Эта бабища и так не фонтан(в смысле внешности), а тут еще и климакс в начальной стадии, вот и истерит.
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26.05.2020 18:11 Ответить
Лучше б она молчала. Такого умного прокурора с IQ < 50 еще небыло
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26.05.2020 19:03 Ответить
так так, прокурор не спроможний скласти іспити на прокрора, найкращий прокурор для України. Зе лайно теж не відповідає вимогам на президента
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26.05.2020 20:13 Ответить
"Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования". Немедленного реагирования требует сама эта *****, имеющая отношение к юриспруденции, как прошлогодний снег.
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26.05.2020 19:54 Ответить
Я не юрист, но хотелось бы уточнить - а имеет она право что-то требовать у САП? Не есть ли это вмешательство в работу этой конторы?
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26.05.2020 20:00 Ответить
ця ***** , пілотку свою нехай поправить, або там знову буде ленінград. Привіт зе сарі і жидочкам. Він думає що ми будемо дотримуватись демократії з такими бандитами як путлер а спол.помиляєтесь. Відкриваємо рахунок на ліквідацію оцього клоуна, долар від громадянина України або довільниа сума від Українців у світі. Разом з тим виголошуємо конкурс на ліквідацію 5 колони В Україні. Типу медчука, рабиновича і т.д.
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26.05.2020 20:00 Ответить
усім малоросам та москалям, пішли ви ***** займайтеся своїм путлером. Той вас довів вже до повного краху. Може зе ***** хочете. Той вас до шибенниці доведе з жидом каламойським.
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26.05.2020 20:09 Ответить
такой знаток, а аттестацию не прошла.
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26.05.2020 20:11 Ответить
ни одного дела на Пороха не завели , бездельники
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26.05.2020 21:57 Ответить
Хуже дурака может быть только активный дурак.
Зе плох, но он президент избранный и легитимен, а Венедиктова кто и легитимна ли она?
Вопрос юристам. В условиях военного времени какой суд, а именно: гражданский или трибунал будет судить генпрокурора?
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26.05.2020 23:01 Ответить
"...противодействия антикоррупционным правонарушениям..."?
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26.05.2020 23:22 Ответить
Стесняюсь спросить эта Бенедиктова она таджичка? какая-то она монобровая
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26.05.2020 23:29 Ответить
Что ты там требуешь, кацапская бездарь, шестерка зеленая!
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27.05.2020 00:46 Ответить
система теневого государства рулит. А набу,прокуратура , зеля это декарации на побегушках такие себе голограмы Прогрес технологий, но людей перетворяют у жлобов и ждунов.Разделяй и властвуй.Генератор корупции это и есть хозяева жизни. Они уже не воруют они издают свои нормы права узаканивая безнаказаность и мародерство. Прямая демократия самоуправления или стойло, но там в яслах очень скоро ничего не будет.
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27.05.2020 05:30 Ответить
Порохо"бобіки" і зеле"тузіки",вражає звісно ваша відданість своїм кумирам,але,вибачаюсь,поки ви гризитеся і воюєте на цензорівських "фронтах", країна продовжує дограбовуватись і деградувати.А потім ви колись прокинетесь і виявиться,що і проявляти свої "розумові" здібності вже нема де,та й причини, як такої, теж не буде.Чи зрозумієте нарешті навіть тоді,що ті за кого ви "топите" використали вас як гумовий виріб, і життя ваше пройшло марно? Порівняйте нарешті своє нікчемне багатолітнє існування з життям тих,кого ви вибираєте і задайте собі питання,чому так? Що доброго конкретно вам зробила кожна пика у владі,щоб ваше життя хоч на соту долю було відмінне від скотського.Чому минають десятки років,змінюється навколишній світ і дієві особи,а влада залишається таким же ласим шматком для всякого роду наволочі?І кінця краю цьому на жаль не видно...
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27.05.2020 07:15 Ответить
""В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов".Источник: https://censor.net/n3198064
Хтось може пояснити, що таке "антикорупційні правопорушення"?
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27.05.2020 07:43 Ответить
Сколько дел против Порошенко вы на сегодня сляпали?
Я вас спрашиваю!
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27.05.2020 12:03 Ответить
А, посадить эту БЛ@ДЬ за НЕЗАКОННОЕ вмешательство в деятельность САП слабо, а БУБОЧКА???
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27.05.2020 12:08 Ответить
Якщо це генпрокурор ,то справи в України погано. Максимум на що вона тегня - це керівник відділу закупол прокуратури невеликого міста обсласті
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01.06.2020 11:28 Ответить
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