Венедиктова заявила о бездействии САП: "Требует немедленного реагирования". ВИДЕО

Вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства органа, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования Генерального прокурора.

Об этом говорится в заявлении Венедиктовой, передает Цензор.НЕТ.

"В первую же неделю моего пребывания в должности Генпрокурора - 24 марта мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов.

Прошло 2 месяца, а воз и ныне там. В чем же причина отсутствия реальных результатов в такой чувствительной для общества сфере борьбы с коррупцией?" - говорится в обращении генпрокурора.

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"Изучение состояния организации расследования уголовных производств показало многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В актуальных и резонансных процессах по 2, 3, а иногда 4 года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены",- подчеркнула Венедиктова.

Она привела ряд примеров расследования дел, которые, по ее убеждению, свидетельствуют о бездеятельности прокуроров САП.

"Вопреки постановлению следственного судьи, Специализированной антикоррупционной прокуратурой не обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины", - рассказала генпрокурор.

Она уточнила, что в ноябре 2019 расследования этого дела было поручено детективам НАБУ, "но в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, производство было закрыто из-за нарушения сроков".

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Еще один пример бездеятельности антикоррупционной прокуратуры, по словам генпрокурора - дело о хищении средств на выполнении государственного оборонного заказа.

"Пока оно расследовалось ГБР - руководителям оборонного и коммерческого предприятий было сообщено о подозрении. После изменения подследственности - опять же никакого действия", - заявила генпрокурор.

Венедиктова убеждена, что это все - "вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП" .

"Полное отсутствие адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

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Венедиктова добавила, что при назначении ее на должность обещала президенту Украины Владимиру Зеленскому бороться с коррупцией реально, а не виртуально.

"Я просто не имею права подвести ожидания граждан Украины, президента и моих бывших коллег по работе в парламенте. И не подведу", - сказала она.