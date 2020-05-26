Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Документ оприлюднено на сторінці САП у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Під ним стоїть кілька десятків підписів.

Автори документа нагадують Венедіктовій, що, згідно із законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.

Про справи, в затягуванні яких Венедіктова раніше звинуватила САП, в листі сказано, що "всі вони дісталися НАБУ/САП "у спадок" від дореформеної ГПУ, а тому слід насамперед запитати у генерального прокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності і які зараз працюють в Офісі генерального прокурора".

Дивіться також: Венедіктова заявила про бездіяльність САП: "Потребує негайного реагування". ВIДЕО

Про справу колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата в листі сказано, що суд встановив у ньому порушення прокуратурою розумних строків розслідування, і тільки після цього справа була передана НАБУ.

"Справа колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата України дійсно закрита прокурором САП у зв’язку з порушенням строків розслідування. Однак таке рішення ухвалено на виконання ухвали слідчого судді, якою ці порушення, власне, і констатовано. А тепер увага: ухвалою, винесеною слідчим суддею у жовтні 2019 року, встановлено порушення ГПУ розумних строків розслідування з 2017 до 2019 року і визначено його граничний строк – до 15.12.2019, і лише потім, у листопаді 2019 року, справу передано до НАБУ", - повідомили в САП.

У САП зазначили, що "в цьому випадку розумні терміни не були дотримані саме прокурорами ГПУ".

"Більше того, прокурор ГПУ під час розгляду Придніпровським районним судом м. Черкас підтримав клопотання сторони захисту про встановлення строку ухвалення рішення у кримінальному провадженні, а також не оскаржив постановленої ухвали в апеляційному порядку. Уже після передачі справи прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цю ухвалу оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, однак судом відмовлено в поновленні строку на апеляційне оскарження через обізнаність саме прокурора ГПУ про ухвалене рішення. При цьому як слідчі, так і прокурори ГПУ у справі до 15.12.2019 не втрачали жодних повноважень і мали не лише право, але й обов’язок закінчити досудове розслідування, у тому числі з урахуванням строку, визначеного у згаданій ухвалі. Рішення у зазначеному провадженні ухвалено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у строк, визначений ухвалою, а саме 13.12.2019", - додали в САП.

Що стосується наведеної Венедіктовою як прикладу справи про розкрадання коштів під час виконання державного оборонного замовлення, то "Офіс Генерального прокурора справу в САП передав з порушенням підслідності, на що також звернув увагу Вищий антикорупційний суд, повертаючи клопотання прокурору", - йдеться в листі.

Також у документі зазначено, що НАБУ досі не отримало від Офісу генпрокурора матеріали кількох кримінальних справ, підслідність яких НАБУ була визначена пів року тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": САП готує спростування щодо кожної секунди відео Венедіктової, - Холодницький

"Просимо генерального прокурора сприяти прокурорам САП і виконати вимоги КПК України, зокрема, щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, яке завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому)", - додають автори листа.

Прокурори САП стверджують, що "завжди налаштовані на ефективну співпрацю з Офісом генпрокурора в межах, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України та Законом України "Про прокуратуру".



