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Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ

Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Документ оприлюднено на сторінці САП у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Під ним стоїть кілька десятків підписів.

Автори документа нагадують Венедіктовій, що, згідно із законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.

Про справи, в затягуванні яких Венедіктова раніше звинуватила САП, в листі сказано, що "всі вони дісталися НАБУ/САП "у спадок" від дореформеної ГПУ, а тому слід насамперед запитати у генерального прокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності і які зараз працюють в Офісі генерального прокурора".

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Про справу колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата в листі сказано, що суд встановив у ньому порушення прокуратурою розумних строків розслідування, і тільки після цього справа була передана НАБУ.

"Справа колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата України дійсно закрита прокурором САП у зв’язку з порушенням строків розслідування. Однак таке рішення ухвалено на виконання ухвали слідчого судді, якою ці порушення, власне, і констатовано. А тепер увага: ухвалою, винесеною слідчим суддею у жовтні 2019 року, встановлено порушення ГПУ розумних строків розслідування з 2017 до 2019 року і визначено його граничний строк – до 15.12.2019, і лише потім, у листопаді 2019 року, справу передано до НАБУ", - повідомили в САП.

У САП зазначили, що "в цьому випадку розумні терміни не були дотримані саме прокурорами ГПУ".

"Більше того, прокурор ГПУ під час розгляду Придніпровським районним судом м. Черкас підтримав клопотання сторони захисту про встановлення строку ухвалення рішення у кримінальному провадженні, а також не оскаржив постановленої ухвали в апеляційному порядку. Уже після передачі справи прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цю ухвалу оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, однак судом відмовлено в поновленні строку на апеляційне оскарження через обізнаність саме прокурора ГПУ про ухвалене рішення. При цьому як слідчі, так і прокурори ГПУ у справі до 15.12.2019 не втрачали жодних повноважень і мали не лише право, але й обов’язок закінчити досудове розслідування, у тому числі з урахуванням строку, визначеного у згаданій ухвалі. Рішення у зазначеному провадженні ухвалено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у строк, визначений ухвалою, а саме 13.12.2019", - додали в САП.

Що стосується наведеної Венедіктовою як прикладу справи про розкрадання коштів під час виконання державного оборонного замовлення, то "Офіс Генерального прокурора справу в САП передав з порушенням підслідності, на що також звернув увагу Вищий антикорупційний суд, повертаючи клопотання прокурору", - йдеться в листі.

Також у документі зазначено, що НАБУ досі не отримало від Офісу генпрокурора матеріали кількох кримінальних справ, підслідність яких НАБУ була визначена пів року тому.

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"Просимо генерального прокурора сприяти прокурорам САП і виконати вимоги КПК України, зокрема, щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, яке завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому)", - додають автори листа.

Прокурори САП стверджують, що "завжди налаштовані на ефективну співпрацю з Офісом генпрокурора в межах, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України та Законом України "Про прокуратуру".

Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення 01Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення 02
Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення 03

Автор: 

Холодницький Назар (661) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+38
https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 26 мая 2020 г. https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 Венедиктова закатила грандиозную истерику обвиняя САП Холодницкого в саботаже ее попыток посадить ну хоть кого то. Холодницкий ответил что уровень переданных материалов не позволяет быстро оформлять дела.
https://twitter.com/tZEinform/status/1265304841917784077?s=20 Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
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26.05.2020 23:45
+31
Одобряю. Зеленую падаль нужно постоянно макать гнилой харей в собственное дерьмо и ставить на место, которое у зеленых мразей возле параши.
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26.05.2020 23:58
+30
Мда))) "Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП."))) "Ты кто такая? Давай, до свидания"))) Так красиво на фиг ее еще не посылали))) И одновременно напомнить, что они конкурс прошли, а она, рукожопая, нет)))
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27.05.2020 00:15
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Холодницкий ответил Венедиктовой: вы обвиняете САП в закрытии дел, нарушения в которых допустила сама Генпрокуратура - Цензор.НЕТ 1894
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26.05.2020 23:39 Відповісти
Это про то, что ГПУ пол-года не передавала дела?
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27.05.2020 00:53 Відповісти
Не,это про то,шо все дела похоронил юрасик
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27.05.2020 01:06 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 26 мая 2020 г. https://twitter.com/tZEinform/status/1265253543868608514?s=20 Венедиктова закатила грандиозную истерику обвиняя САП Холодницкого в саботаже ее попыток посадить ну хоть кого то. Холодницкий ответил что уровень переданных материалов не позволяет быстро оформлять дела.
https://twitter.com/tZEinform/status/1265304841917784077?s=20 Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
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26.05.2020 23:45 Відповісти
САП и Холодницкий - дитя Запада.
пусть БЕНЯдиктова пободается с Западом
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26.05.2020 23:49 Відповісти
Вставив чоп.
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26.05.2020 23:46 Відповісти
Да что за день такой. ГБР посадили в лужу, а под занавес еще и Холодницкий - Венедиктову.
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26.05.2020 23:53 Відповісти
Одобряю. Зеленую падаль нужно постоянно макать гнилой харей в собственное дерьмо и ставить на место, которое у зеленых мразей возле параши.
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26.05.2020 23:58 Відповісти
Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення - Цензор.НЕТ 7774
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27.05.2020 00:08 Відповісти
,,,А с выставки Ван Гога водила я Серегу,,,
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27.05.2020 00:27 Відповісти
Ну что может сказать неуч, которая провалила все экзамены. Думаю необходимо очень строго переэкзаменовать всех несчастных, которые учились под ее началом.
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27.05.2020 00:11 Відповісти
Мда))) "Авторы документа напоминают Венедиктовой, что, согласно закону Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП."))) "Ты кто такая? Давай, до свидания"))) Так красиво на фиг ее еще не посылали))) И одновременно напомнить, что они конкурс прошли, а она, рукожопая, нет)))
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27.05.2020 00:15 Відповісти
При чём, самый первый этап...
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27.05.2020 00:55 Відповісти
Все тупиковые результаты в Украине происходят по вине дилетанта в роли преза, и это катастрофа для украинского народа, но 73% быдла продолжают ждать чуда от дремучего и ограниченного совка.
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27.05.2020 00:33 Відповісти
Відосик зеленої мимри на прокурорів САП враження не призвів. Усі дружно показали їй на її місце.
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27.05.2020 00:34 Відповісти
молодец Холодницькій.
Дерьмокидок бумерангом повернувся "любимой женщине Зе піаніста"
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27.05.2020 00:55 Відповісти
САП и НАБУ --два органа, которые зебил себе не подчинил и не набил своими тупыми шестерками. Держитесь, может из вас выйдет толк и со временем вы посадите ВСЮ зеленую пошесть!
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27.05.2020 01:18 Відповісти
Концерт квартала тільки починається
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27.05.2020 04:36 Відповісти
Зеля опошлил все что только смог, устроив закулисы квартала зо владу. А сам устроился как режисер в зале. Посылая видосики по телеку. Народ смотрит как корова не новые ворота. А за воротами пир у свиней корыта. Только прямая демократия самоуправления и распоряжения своими ресурсами.Которые эти мародеры распродают не имея к ним ни какого
права. Где народовладдя где частка каждого?
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27.05.2020 05:59 Відповісти
У семи нянек дитя без глазу.
Антикоррупционных органов развелось очееь много, и они ловко перекидывают ответственность за бездеятельность друг на друга. И опять порождают в стране чувство несправедливости.
Между тем, эти органы обходятся стране очень дорого.
Доколе?
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27.05.2020 06:52 Відповісти
Не так уж и много этих органов. И хорошо,что он не один, должно быть противостояние и борьба из друг с другом. Иначе сосредоточение всего в одном органе - гарантирована коррупция нон-стоп.
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27.05.2020 08:30 Відповісти
Наче вірно... Тільки результату "0".
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27.05.2020 10:02 Відповісти
У одного нелоха комплекс вседозволенности при полнейшей некомпетентности и набирает таких же слуг со сцены. Зебобы ваши клиенты! То что вы не лохи мы уже слышали не подходит.
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27.05.2020 07:13 Відповісти
Да пошли они все со своими "интригами" на хутор бабочек ловить. Только на это и способны.
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27.05.2020 07:44 Відповісти
а у нас більше немає ще однієї структури яка може відкривати та закривати справи? Давайте ще одну, а то цих двох не зрозумілих мало. Давайте ідіоти більше створювати комітетів великих і малих, різних.... Економіка в одному місці зате прокуратур, судів у нас хоч греблю гати. Телепні!!!!
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27.05.2020 07:50 Відповісти
Отримала від САП по тупій харі зразково! Чому призначення телепнів чільниками ГПУ (ОГПУ) стало традицією?!
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27.05.2020 08:22 Відповісти
Две паразитные структуры, абсолютно бесполезные в своей предвзятости, пробуют убедить общество в большей бесполезности конкурента. Заметьте, они даже не пытаются показать свою надобность и полезность, они только обгаживают друг друга. А в это время зарплата, и не минимальная, тихонько капает и одним, и другим.
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27.05.2020 09:02 Відповісти
" ...и не минимальная" - ги ... Да там шалені оклади! Їм зробили для уникнення корупції.
У топ - бізнесі такі.
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27.05.2020 09:57 Відповісти
1. Венедиктова лично предъявила претенизии к САП в видео, а в ответ Холодницкий спрятался за открытое письмо группы своих прокуроров.
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаний с протокольными результатами и планом выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
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27.05.2020 09:56 Відповісти
Так в тому і справа, що процесуально там все правильно.
Наразі це Венедіктова просто стрілки переводить. С-ка ...
Крім затягування і закриття справ, звичайно.
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27.05.2020 10:01 Відповісти
Якщо стороні обвинувачення дають строк ознайомлення зі справою на 4 місяця, то чого дивуватися, що воно все так довго тянеться.
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27.05.2020 09:59 Відповісти
Холодницкий ставленник Нью Йоркской мафии ! А вы уже боха нашли !
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27.05.2020 11:35 Відповісти
Анука поподробнее про "ставленник Нью Йоркской мафии", а то ведь каждый может сказать, что ты ставленник параши
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27.05.2020 12:16 Відповісти
Это ты Госдарственный департамент США называешь "Нью Йоркской мафии"?!
Тогда уже хотя бы "Вашингтонской"
А ты хотел бы ставленников кооператива "Озеро" видеть в прокуратуре, типа зоофила Портного?
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27.05.2020 12:33 Відповісти
Лучше напиши ,что Холодницкий сделал за все время ! И сколько с НАБУ вернули бабла государству.А во-вторых причем здесь департамент США . Есть видео с кем встречался Холодницкий ресторанах ,когда была инавгурация Трампа .
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Обвинять в том что сам сделал - стандартное поведение ваты.
Так что, теперича, если у нее раз в месяц из трусов подтекать будет, она и в этом САП обвинять будет.
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27.05.2020 12:08 Відповісти
Тот, кто хочет обвинять, не вправе торопиться. Мольер

Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт

Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник. Бэкон Фрэнсис

Мадам Беня диктова, не плюйте в источник. Придет время и вам захочется из него попить
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27.05.2020 12:20 Відповісти
Безграмотная бенедиктова, в очередной раз вляпалась!! Так им с зеленским и надо!! Во Власть надо идти грамотным людям, а не клоунам или сереньким юристам!!
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27.05.2020 12:21 Відповісти
Подгорная: Трудно будет Владимиру Александровичу - он может потерять все личные деньги.
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html
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27.05.2020 12:27 Відповісти
Прокурори всіх рівнів не то що справи не можуть розслідувати, а вони і пісюна в своїх штанах не можуть знайти!
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27.05.2020 15:27 Відповісти
 
 