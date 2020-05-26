Холодницький - Венедіктовій: Ви звинувачуєте САП у закритті справ, де ГПУ сама допустила порушення. ДОКУМЕНТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Документ оприлюднено на сторінці САП у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ. Під ним стоїть кілька десятків підписів.
Автори документа нагадують Венедіктовій, що, згідно із законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.
Про справи, в затягуванні яких Венедіктова раніше звинуватила САП, в листі сказано, що "всі вони дісталися НАБУ/САП "у спадок" від дореформеної ГПУ, а тому слід насамперед запитати у генерального прокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду прокурорами, які здійснювали процесуальне керівництво до зміни підслідності і які зараз працюють в Офісі генерального прокурора".
Про справу колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата в листі сказано, що суд встановив у ньому порушення прокуратурою розумних строків розслідування, і тільки після цього справа була передана НАБУ.
"Справа колишнього керівника правоохоронного органу, а нині народного депутата України дійсно закрита прокурором САП у зв’язку з порушенням строків розслідування. Однак таке рішення ухвалено на виконання ухвали слідчого судді, якою ці порушення, власне, і констатовано. А тепер увага: ухвалою, винесеною слідчим суддею у жовтні 2019 року, встановлено порушення ГПУ розумних строків розслідування з 2017 до 2019 року і визначено його граничний строк – до 15.12.2019, і лише потім, у листопаді 2019 року, справу передано до НАБУ", - повідомили в САП.
У САП зазначили, що "в цьому випадку розумні терміни не були дотримані саме прокурорами ГПУ".
"Більше того, прокурор ГПУ під час розгляду Придніпровським районним судом м. Черкас підтримав клопотання сторони захисту про встановлення строку ухвалення рішення у кримінальному провадженні, а також не оскаржив постановленої ухвали в апеляційному порядку. Уже після передачі справи прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цю ухвалу оскаржено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, однак судом відмовлено в поновленні строку на апеляційне оскарження через обізнаність саме прокурора ГПУ про ухвалене рішення. При цьому як слідчі, так і прокурори ГПУ у справі до 15.12.2019 не втрачали жодних повноважень і мали не лише право, але й обов’язок закінчити досудове розслідування, у тому числі з урахуванням строку, визначеного у згаданій ухвалі. Рішення у зазначеному провадженні ухвалено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у строк, визначений ухвалою, а саме 13.12.2019", - додали в САП.
Що стосується наведеної Венедіктовою як прикладу справи про розкрадання коштів під час виконання державного оборонного замовлення, то "Офіс Генерального прокурора справу в САП передав з порушенням підслідності, на що також звернув увагу Вищий антикорупційний суд, повертаючи клопотання прокурору", - йдеться в листі.
Також у документі зазначено, що НАБУ досі не отримало від Офісу генпрокурора матеріали кількох кримінальних справ, підслідність яких НАБУ була визначена пів року тому.
"Просимо генерального прокурора сприяти прокурорам САП і виконати вимоги КПК України, зокрема, щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, яке завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому)", - додають автори листа.
Прокурори САП стверджують, що "завжди налаштовані на ефективну співпрацю з Офісом генпрокурора в межах, визначених Кримінально-процесуальним кодексом України та Законом України "Про прокуратуру".
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https://twitter.com/tZEinform/status/1265304841917784077?s=20 Главное - бросить камень Истерика Венедиктовой, оказывается связана с тем, что кто-то с утра передал ей информацию о том, что Зеленский решил снять ее с поста, как доверия не оправдавшую Решил или не решил Вова мы не знаем, но истерика и наездом на Холодницкого удалась.
Разъяренный Холодницкий с красным окаменевшим лицом ужу заявил что "готовит опровержение по каждой минуте" выступления Венедиктовой Вовин стиль "власть видосам" захватил умы всех ОРГАНОВ Мы аплодируем. Сожрите друг друга !
пусть БЕНЯдиктова пободается с Западом
Дерьмокидок бумерангом повернувся "любимой женщине Зе піаніста"
права. Где народовладдя где частка каждого?
Антикоррупционных органов развелось очееь много, и они ловко перекидывают ответственность за бездеятельность друг на друга. И опять порождают в стране чувство несправедливости.
Между тем, эти органы обходятся стране очень дорого.
Доколе?
У топ - бізнесі такі.
2. Венедиктова пытается играть в политику и показать Зеленскому, что она изо всех сил пытается выполнять его поручения. Хотя подобные выяснения отношений требуют не пиара на публику, а конструктивного, обстоятельного разбора на совместных с вышестоящими лицами совещаний с протокольными результатами и планом выполнения решений.
3.Скорее всего, обе стороны виноваты в саботаже работы соседней "конторы". В принципе, такие истории есть в правоохранительных органах всех стран.
Поэтому нужно закреплять законодательные алгоритмы и механизмы разрешения подобного рода разборок, чтобы было ясно - "кто виноват" и "что делать".
Наразі це Венедіктова просто стрілки переводить. С-ка ...
Крім затягування і закриття справ, звичайно.
Тогда уже хотя бы "Вашингтонской"
А ты хотел бы ставленников кооператива "Озеро" видеть в прокуратуре, типа зоофила Портного?
Так что, теперича, если у нее раз в месяц из трусов подтекать будет, она и в этом САП обвинять будет.
Опаснейший подводный камень для правосудия - это предубеждение
Руссо Жан-Жак
Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия.
Наполеон Бонапарт
Один несправедливый приговор влечет больше бедствия, чем многие преступления, совершенные частными людьми; последние портят только ручьи, только одинокие струи воды, тогда как несправедливый судья портит самый источник. Бэкон Фрэнсис
Мадам Беня диктова, не плюйте в источник. Придет время и вам захочется из него попить
Останутся только те, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема
Елена Подгорная напомнила в статье, опубликованной интернет-сайтом tverezo.info, что в Соединенных Штатах рассматривают иск, касающийся возможного отмывания денег Игорем Коломойским. Суд присяжных должен решить - действительно ли эти деньги ранее украли в Украине, а затем выедены в https://replyua.net/usa/ США
В ходе расследования удалось отследить перемещение средств из ПриватБанка через множество оффшоров с последующей покупкой отелей, офисов, предметов роскоши. 5,5 миллиарда долларов - это, согласитесь, сумма.
Казалось бы - при чем здесь Зеленский?
Проблема в том, что через его оффшоры тоже отмывали деньги. В свое время президент Украины был партнером Коломойского. Соответственно, он тоже оказался в поле зрения следователей.
Уже скоро Зеленскому придется делать очень трудный выбор. Не стоит забывать, что истцом по иску против Коломойского является государство Украина. Соответственно, президенту придется определяться - на чьей он стороне. Короче, Владимиру Александровичу будет трудно. Ведь личные деньги он действительно может потерять в любой момент. Останутся только те средства, которые крутятся в РФ, но и там с финансами проблема https://replyua.net/news/212050-podgornaya-trudno-budet-vladimiru-aleksandrovichu-on-mozhet-poteryat-vse-lichnye-dengi-ostanutsya-tolko-te-kotorye-krutyatsya-v-rf-no-i-tam-s-finansami-problema.html